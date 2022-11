Amazon, in arrivo un drastico taglio del personale: via diecimila posti di lavoro (foto ANSA)

Anche Amazon dopo Twitter e Facebook annuncia un drastico taglio al personale. Il colosso fondato da Jeff Bezos sta valutando infatti il taglio di circa 10.000 posti di lavoro. Lo riferisce il New York Times secondo cui i licenziamenti potrebbero scattare già questa settimana. I tagli, riferisce il quotidiano citando fonti vicine al dossier, si concentreranno nel settore dei devices, tra cui l’assistente vocale Alexa, oltre che nella divisione retail e nelle risorse umane. L’azienda non ha voluto commentare l’indiscrezione.

Bezos vuole donare parte della sua ricchezza in beneficienza

La notizia arriva nel giorno in cui proprio il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha dichiarato alla Cnn che intende donare la maggior parte della sua fortuna di 124 miliardi di dollari nel corso della sua vita soprattutto per combattere il cambiamento climatico e ridurre le disuguaglianze.

Alla domanda della Cnn se intendesse dare via la maggior parte della sua ricchezza nel corso della sua vita, Bezos ha detto: “Sì, lo voglio”. Il multimiliardario non ha fornito dettagli su dove o come avrebbe speso o donato i soldi, ma ha detto: “La parte difficile è capire come farlo in modo corretto” prima di aggiungere che, insieme alla sua partner, Lauren Sanchez, stanno “costruendo la capacità di poter dare via questi soldi”.

Dieci miliardi alla Bezos Earth Found

Il fondatore di Amazon ha precedentemente promesso 10 miliardi di dollari al Bezos Earth Fund, che ha lanciato nel 2020 per aiutare a combattere il cambiamento climatico. Bezos e altri imprenditori sono stati in più occasioni criticati per aver speso ingenti somme di denaro in viaggi nello spazio invece di risolvere i problemi sulla terra.