Tunnel autostradale in costruzione in India crolla, 40 operai intrappolati da 5 giorni, riforniti con un tubo, lo scavo a un terzo dei detriti

Un tunnel autostradale in perforazione in India è crollato lunedì 12 novembre 2023. Ci sono 40 lavoratori intrappolati all’interno da cinque giorni.

Venerdì 17 mattina, informa la Reuters, lo sforzo per estrarre gli uomini dalla pancia della terra è ancora in corso. I soccorritori hanno perforato circa un terzo dei detriti. La perforazione è penetrata per circa 21 metri di detriti, ha detto a Reuters Devendra Singh Patwal, un ufficiale della gestione dei disastri. I soccorsi sono quindi a appena un terzo del percorso dl compiere. Sono da coprire quasi 60 metri di distanza totale.

Un altro ufficiale della squadra di soccorso all’interno del tunnel ha detto che gli uomini intrappolati stanno bene.

Ai lavoratori è stato fornito cibo, acqua e ossigeno attraverso un tubo e le autorità sono rimaste in contatto con loro tramite walkie-talkie.

Il tunnel in perforazione avrà una lunghezza di 4,5 km, si trova a Silkyara, nello stato settentrionale dell’Uttarakhand, nell’Himalaya indiano,ì.Fa parte dell’autostrada Char Dham, uno dei progetti più ambiziosi del governo del primo ministro Narendra Modi.

Le autorità non hanno detto cosa abbia causato il crollo del tunnel domenica mattina, ma la regione è soggetta a frane, terremoti e inondazioni.