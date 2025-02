La notizia del giorno è Putin che vorrebbe proclamare la vittoria in Ucraina e la sconfitta della Nato il prossimo 24 febbraio, a tre anni esatti dall’inizio della guerra. Oltre a questa, sono tante le notizie di oggi che riguardano la guerra che si sta combattendo nel cuore dell’Europa: da Trump che dice che non serve includere Zelensky alle riunioni per la pace, fino ad Elon Musk che accusa il presidente ucraino di nutrirsi dei cadaveri dei suoi soldati.

Fa discutere anche il braccio teso di Steve Bannon, l’ideologo di Trump, alla convention dei conservatori americani. Il lepeniano Bardella si è dissociato decidendo di non parlare alla convention. La reazione della Meloni chiesta a gran voce anche dall’opposizione, al momento non è pervenuta. Restando nella politica italiana, si parla ancora della vicenda Delmastro, delle sue mancate dimissioni e dello scontro con la magistratura.

Voltando la pagina politica e passando alla cronaca, è uscito un nuovo bollettino abbastanza rassicurante su Papa Francesco. E si parla ancora di cani pericolosi, con una neonata morsa in testa e finita in ospedale a Firenze. Ci sono poi molte cose che non tornano sulla vicenda della bimba uccisa dal pitbull ad Acerra.

E infine, perché no, l’eroina del giorno: la 90enne che incastra i suoi truffatori e li fa arrestare.

Ecco le notizie principali di oggi:

Putin vorrebbe annunciare la vittoria su Ucraina e Nato il 24 febbraio, a tre anni esatti dall’inizio della guerra

Trump: “Non credo che serva includere Zelensky alle riunioni per la pace

Steve Bannon fa il saluto romano alla convention, Bardella del partito della Le Pen annulla il suo discorso

Zelensky si nutre dei cadaveri dei suoi soldati. Se indicesse le elezioni, perderebbe in maniera schiacciante”

Perché Delmastro è stato condannato, il caso Cospito e la rivelazione di segreto d’ufficio

Neonato di 15 giorni morso dal cane di famiglia alla testa, è grave

Bimba uccisa dal pitbull, cosa non torna: dalla casa ripulita prima del sopralluogo, al comportamento tranquillo del cane

Papa Francesco, il bollettino: “Non è fuori pericolo, ha ancora la polmonite. Vuole che si dica la verità”

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalla scoperta della tomba del faraone Thutmose II all’abbattimento degli orsi in Giappone

L’eroina del giorno, la 90enne che incastra i suoi truffatori e li fa arrestare