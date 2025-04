La notizia del giorno è l’inchiesta sulle scommesse sportive illegali che ha visto 12 calciatori di Serie A indagati. La guardia di finanza di Milano ha sequestrato oltre un milione e mezzo di euro a cinque persone e a una società per “esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti”. Altra notizia in primo piano è la contromossa della Cina nei confronti dei dazi americani. Domani, sabato 12 aprile, i contro-dazi annunciati da Pechino saliranno dall’84% al 125%. Il presidente Mattarella ha firmato il decreto Sicurezza che introduce nuovi reati come le occupazioni abusive degli immobili ma anche le truffe agli anziani.

Passandro alla cronaca italiana, Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera a Bollate. Proseguono invece le indagini per l’omicidio di Ilaria Sula. Nove giorni dopo il ritrovamento del corpo della studentessa sono ancora molti i punti da chiarire nel giallo di via Homs. A Milano invece sono finiti in manette sei persone per l’omicidio dell’ex capo ultras interista Vittorio Boiocchi, ucciso la sera del 29 ottobre 2022.

Infine, perché no, il genio del giorno: il ragazzo avvolto nella pellicola che prova a imbarcarsi come un bagaglio.

Scommesse illegali, l’elenco dei calciatori di Serie A indagati

Gli strani movimenti in Borsa delle aziende di Trump. Cos’è e cosa si rischia con l’insider trading

Quali sono i reati che saranno puniti con il nuovo decreto Sicurezza?

I genitori di Ilaria Sula: “Nessun perdono”. Cosa non torna, dall’ora della morte ai possibili complici

Tasse, escort e sex workers hanno il loro Codice Ateco. Grimaldello fiscale spalanca la porta delle case chiuse?

Il video dell’elicottero che precipita nel fiume Hudson a New York. A bordo l’ad di Siemens Spagna e la sua famiglia

La chicca del giorno, “In 3 anni padre e figlio non hanno mai pagato il conto in 100 ristoranti diversi”

