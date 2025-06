La notizia della prima pagina è ancora una volta la guerra tra Iran e Israele. Anche oggi si sono susseguiti diversi attacchi da parte dei due Paesi, con l’Iran che ha lanciato diversi missili che hanno colpito Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa ed altre località dello Stato ebraico. A Ginevra sono intanto cominciati i colloqui tra il ministro degli Esteri di Teheran ed alcuni Paesi europei. Restando all’estero, c’è stata una dichiarazione di Putin sull’Ucraina. Per il presidente russo si tratta dello stesso popolo. Mosca tuttavia non cerca, stando a quanto detto dallo Zar, la capitolazione di Kiev. Spostandoci in Italia, nella giornata di oggi c’è stato un blocco della tangenziale a Bologna da parte dei metalmeccanici in sciopero. Gli operai ora rischiano, stando alle disposizioni del nuovo dl Sicurezza, di essere denunciati. Per questa ragione, Fiom e opposizione hanno attaccato il Governo. Restando in Italia e occupandoci ancora di cronaca, vicino Palermo è stato riportato a galla il Bayesian, nel megayacht affondato ad agosto in cui morirono sette persone tra cui il magnate inglese Mike Lynch. Ancora in Italia e ancora cronaca, con il pm che ha chiesto che non venga condannata una mamma che investì con la sua auto suo figlio di 18 mesi provocandogli lesioni permanenti. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che è andato ad aiutare l’amica ubriaca al volante ma è risultato positivo alla cocaina.

Ecco le notizie del giorno:

Le notizie del giorno, nuovo attacco di missili su Tel Aviv e su tutto Israele. Iran pronto a trattare sui limiti dell’uranio

Putin: “Non cerchiamo la capitolazione di Kiev ma il riconoscimento delle realtà emerse sul terreno. Siamo un solo popolo, l’Ucraina è nostra”

Riportato a galla il Bayesian, nel megayacht affondato ad agosto davanti Palermo morirono sette persone

Giustizia dal volto umano per una madre che investì il figlio nel cortile di casa. Il pm: “Non condannatela”

I metalmeccanici in piazza per il contratto. Bloccata la tangenziale di Bologna. La Questura: “Saranno denunciati, come prevede il nuovo Dl Sicurezza”. La Fiom: “Pazienza, abbiamo dei bravi avvocati”

La Pergola di Firenze declassato dal Governo dopo l’arrivo di Stefano Massini alla direzione, 3 componenti del Mic si dimettono

Il prof sospeso dopo le minacce alla figlia della Meloni: “Il premier è disposto a incontrarmi”

Crosetto: “L’Italia non entrerà in guerra con l’Iran. Le basi aeree Usa? Gli americani non ce le hanno ancora chieste”

Le voci dal palazzo, Conte: “Trump sbaglierebbe ad attaccare l’Iran”. Renzi: “Paragon? Sconvolgente il silenzio di giornalisti e politici”. Tajani: “Salario minimo? Non è da Paese democratico”. Gubitosa (M5s): “Ma è del mestiere questo?”

Il genio del giorno, l’uomo che è andato ad aiutare l’amica ubriaca al volante ma è risultato positivo alla cocaina