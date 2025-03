La notizia del giorno è il crollo delle borse (e soprattutto di Tesla). A pesare sui listini la guerra commerciale in corso tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Sempre da oltre oceano arrivano le parole del patron di Tesla, Elon Musk: “Dovremmo uscire dalla NATO. Non ha senso pagare l’Europa”.

Intanto al largo delle coste britanicche è avvenuta una collisione tra una petroliera e un mercantile. Le prime notizie parlano di almeno 32 feriti. Girato il mappamondo e tornati in Italia ecco la vicenda del fantoccio di Giorgia Meloni bruciato durante una festa di Carnevale a Poggio Mirteto. “La sinistra ora condanni senza ambiguità” dicono ora da Fratelli d’Italia.

Poi la cronaca: l’uomo che ha ucciso il cane e poi ha provato a bruciarlo (mandando a fuoco la sua abitazione) e la 17enne che ha tentato di togliersi la vita impiccandosi in una chiesa abbandonata. E poi, perché no, il genio del giorno: l’allenatore che si è presentato in campo in smocking bianco. E ha vinto 3-0.

Ecco le notizie principali di oggi:

Lunedì nero per le borse: Milano -0,9%, Francoforte -1,7%. Tesla in picchiata: -9%

Elon Musk: “Senza Starlink l’Ucraina crolla. Dovremmo uscire dalla Nato, non ha senso pagare per l’Europa”

Collisione tra una petroliera e un mercantile al largo delle coste britanniche, almeno 32 feriti

Romania, scontri con la Polizia dopo l’esclusione dalle elezioni del leader dell’estrema destra Colin Georgescu

Le voci dal palazzo, Salvini: “Alla fine del conflitto riannodare il rapporto con la Russia”. Renzi: “La Meloni? Più banderuola che bandiera”. Magi: “Ma il governo italiano ha una maggioranza pro-Kiev?”

Conte: “Il piano ReArm rischia di portare l’Europa in guerra”

Il fantoccio di Giorgia Meloni bruciato durante il Carnevale di Poggio Mirteto

Uccide il cane che lo aveva morso, poi prova a bruciarlo nel camino a manda a fuoco la casa

Ragazza di 17 anni tenta il suicidio impiccandosi in una chiesa abbandonata, è in coma

Il genio del giorno, l’allenatore in smoking bianco durante la partita che diventa una star sui social