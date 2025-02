La notizia del giorno è il figlio di Donald Trump che è stato pizzicato a cacciare anatre in un’area tutelata della Laguna di Venezia. Intanto l’amministrazione Usa guidata dal padre ha deciso di rinviare i dazi per Canada e Messico. In Italia c’è un scontro tra Meloni e Conte che riguarda ancora Almasri. La premier dice che l’immigrazione non può essere lasciata in balìa della criminalità. Conte le risponde accusandola di aver rimpatriato un boia. Del caso parla anche Minniti che spiega che avrebbe utilizzato sin da subito il tema della sicurezza nazionale. L’ex ministro degli Interni del Partito Democratico rilancia poi l’importanza di stringere accordi con la Libia.

Per quanto riguarda la cronaca colpisce la storia della donna friulana che partorisce in bagno mentre gli altri figli guardano la tv. Si parla anche dello sciopero di domani, mercoledì 5 febbraio, che riguarda treni ed aerei. E infine, perché no, il genio del giorno: il tizio ubriaco che prende il monopattino per non guidare l’auto ma viene fermato e ora rischia il carcere.

Ecco le notizie del giorno:

“Il figlio di Donald Trump a caccia di anatre in un’area tutelata di Venezia”

Cosa sono i dazi e perché Trump li ha congelati per un mese a Canada e Messico

Svezia, spara all’impazzata nel campus per adulti e immigrati, dieci morti. Escluso il terrorismo

Le voci dal palazzo, Meloni: “L’immigrazione non può essere lasciata in balìa della criminalità”. Conte: “Hai rimpatriato un boia, ma davvero ti sei convinta che siamo tutti idioti?”

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia e Pd in calo, cresce M5s

Partorisce in bagno da sola mentre gli altri figli guardano la tv

Uccise il padre che dormiva con un colpo di fiocina in testa, condannato a 24 anni di carcere

Sciopero del 5 febbraio, aeroporti e treni fermi: orari e fasce di garanzia

Decine di cittadini e turisti in fuga da Santorini per le troppe scosse di terremoto

Il genio del giorno, il tizio ubriaco che prende il monopattino per non guidare l’auto ma viene fermato e ora rischia il carcere