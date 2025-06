La notizia del giorno è la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 che ha colpito Napoli e l’area dei Campi Flegrei. La scossa, con epicentro nell’area di Bacoli, è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Tante persone si sono riversati in strada. Sul fronte della politica è arrivato invece il chiarimento del ministro Ciriani dopo la polemica sulla proposta per la settimana corta per i parlamentari. Solo “un’ipotesi”, non un invito a lavorare meno, ha spiegato. Intanto Viktor Orbán ha attaccato duramente il Pride di Budapest, definendolo “ripugnante e vergognoso”, e lo ha usato per rilanciare la sua agenda sovranista.

Tornando in Italia, Giuseppe Conte ha rilanciato la sua battaglia contro il riarmo: “Raccoglieremo un milione di firme”. Il Movimento 5 Stelle si sta preparando a scendere in piazza in nome della pace. Ma non solo politica. A Milano, paura e panico alla Torre Hadid, nel moderno quartiere CityLife: un’insegna si è staccata dalla sommità del grattacielo Generali, precipitando per decine di metri. Fortunatamente non ci sono stati feriti. A Torino invece un morto per l’esplosione in un appartamento. Tra i feriti grave un 12enne, in ospedale una bambina.

Infine perché no, il genio del giorno: il tifoso che ha dato fuoco alla sua auto per seguire il River Plate al Mondiale per club.

Ecco le notizie del giorno:

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei. La più forte negli ultimi 40 anni

Settimana corta per i parlamentari? La retromarcia di Ciriani: “Solo un’ipotesi. Non era certo un modo per lavorare meno. Al contrario”

Orbán: “Il Pride? Ripugnante e vergognoso. Ha mostrato come sarebbero le nostre vite senza un governo sovranista”

Conte: “Raccoglieremo un milione di firme contro il riarmo”

La foto del giorno, il crollo della scritta Generali sul grattacielo Hadid a Milano

Esplosione in un appartamento a Torino, un morto. Tra i feriti grave un 12enne, in ospedale una bambina di 6

Moglie e figlio non riescono a salire sul vaporetto, il padre prende a pugni un marinaio

Caramelle alla marijuana in valigia, quattro addetti ai bagagli a Fiumicino le mangiano e si sentono male

Perché la proposta Ue dei bagagli a mano gratis in aereo, per le low cost farà crescere il prezzo dei biglietti

Il genio del giorno, il tifoso che ha dato fuoco alla sua auto per seguire il River Plate al Mondiale per club