In Italia la notizia del giorno è la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che entrambe le madri possono riconoscere il figlio nato da procreazione assistita effettuata all’estero. La sentenza quindi garantirà pari diritti ai figli di coppie omogenitoriali. Da spillare tra le pagine della politica italiana anche le polemiche sui dati Istat. “Altro che record, il governo ha dimenticato i cittadini” ha tuonato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Sulla stessa linea, il senatore di Italia Viva Matteo Renzi: “Giorgia Meloni mente sapendo di mentire: sia quando vanta i progressi dell’economia ma viene smentita dall’Istat, sia quando rivendica una centralità sullo scacchiere internazionale che nessuna cancelleria le riconosce”.

Intanto nella notte (ora italiana) a Washington due dipendenti dell’ambasciata israeliana sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. Il sospettato è stato arrestato sul posto dopo aver gridato slogan pro Palestina.

Poi la cronaca: le ultime notizie sulla scomparsa di Maria Denisa, il ritrovamento di alcuni resti umani a Parma (l’ipotesi è che si tratti di un feto) e la storia del ragazzo morto fuggendo dalla polizia. E infine, perché no, il genio del giorno: il detenuto che ha cercato di approfittare del funerale della nonna per tentare la fuga. Evidentemente non riuscita.

Ecco le notizie del giorno:

Washington, uccisi a colpi d’arma da fuoco due dipendenti dell’ambasciata israeliana. Arrestato un uomo: “L’ho fatto per Gaza, liberate la Palestina”

Le notizie del giorno, Putin: “Stiamo creando una zona cuscinetto a confini dell’Ucraina”. Il killer di Washington ha detto: “L’ho fatto per Gaza”

Appello di Tajani a Netanyahu: “Basta bombardare la Striscia, cessate-il-fuoco immediato”

Entrambe le madri possono riconoscere il figlio nato con la procreazione assistita, la sentenza della Corte Costituzionale

Le voci dal palazzo, Conte: “Altro che record, il governo ha dimenticato i cittadini”. Renzi: “Meloni smentita dall’Istat”. Appendino: “Il suo Paese delle meraviglie non esiste”. Lucaselli: “Gaza? La sinistra sembrava un’assemblea pro-Pal”

La scomparsa di Maria Denisa a Prato, per i carabinieri l’ha rapita una banda di connazionali romeni

Gatto ustionato con l’acido, salvato dai volontari ma è in gravi condizioni

Parma, trovati resti in strada. L’ipotesi è che sia un feto

Momo e Ramy, i due amici del Corvetto morti allo stesso modo in fuga dalle forze dell’ordine

Il genio del giorno, il detenuto che ha approfittato del funerale di sua nonna per tentare la fuga