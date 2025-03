La notizia del giorno è senza dubbio la telefonata tra Trump e Putin durata due ore e mezza che, si spera, aprirà ad una pace duratura in Ucraina. Oggi si è però riaperto nel frattempo un altro fronte di guerra: quello di Gaza, con i massicci bombardamenti israeliani che hanno provocato la morte di più di 400 persone.

Lasciando la prima pagina e occupandoci del palazzaccio della politica italiana, oggi si sono commemorati i morti di Covid nella giornata a loro dedicata. Si è parlato ancora del riarmo europeo e da dove verranno i fondi, con la premier Meloni che ha assicurato che neanche un euro arriverà da quelli di coesione europei.

Restando in Italia e occupandoci della cronaca sono successe diverse cose: una ragazza di 19 anni è morta su un traghetto mentre stava andando a Palermo in gita scolastica. Moussa Sangare ha ritrattato la sua confessione dicendo di non essere stato lui ad uccidere Sharon Verzeni. Quattro medici sono invece stati rinviati a giudizio per omicidio colposo a causa della morte del giornalista Andrea Purgatori.

E infine, perché no, la chicca del giorno: in Inghilterra c’è una poiana che attacca gli uomini alti e calvi.

Ecco le notizie principali di oggi:

Trump e Putin dopo una telefonata di tre ore concordano una pace duratura. Mosca: “Stop ad attacchi ad infrastrutture energetiche”

È finita la tregua a Gaza, Israele torna a bombardare, almeno 400 morti: “Nulla ci fermerà per liberare gli ostaggi”

In Germania il Parlamento approva il piano per il massiccio aumento di spesa, 500 miliardi di euro per infrastrutture e difesa

Tragedia sul traghetto in viaggio per una gita scolastica, studentessa di 19 anni muore per un malore

Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare ritratta la sua confessione: “Non sono stato io ad ucciderla”

Morte Andrea Purgatori, quattro medici rinviati a giudizio per omicidio colposo

Giorgia Meloni: “Per la difesa europea non arriverà nemmeno un euro dai Fondi Coesione”

Le voci dal palazzo, Salvini: “Usare soldi italiani per pagare carri armati tedeschi? No, grazie”. Conte: “La sanità è al collasso e pensano alle armi”. Ilaria Salis: “La Palestina mette a nudo il lato oscuro della coscienza europea”

Girelli (Pd): “Oggi è la giornata dedicata alle vittime del Covid. Spero che il loro ricordo riporti serietà al dibattito”

La chicca del giorno, “La temibile poiana che attacca gli uomini alti e calvi”