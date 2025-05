La notizia del giorno è la telefonata tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. “Trump mi ha parlato di un cessate il fuoco. La cosa più importante per noi è eliminare le cause di fondo del conflitto”, ha dichiarato Putin. Intanto, nella Striscia di Gaza, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno ordinato l’evacuazione di tre città in vista di “un’offensiva senza precedenti”. In Italia, le opposizioni hanno attaccato la premier e le sue posizioni sulla politica estera. “Ormai è irrilevante”, ha tuonato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Da spillare tra le note politiche anche la decisione del governo di impugnare la legge sul terzo mandato approvata dalla Provincia autonoma di Trento. Poi la cronaca: a Lomazzo si è verificato un drammatico scontro tra un camion e uno scuolabus, nel quale ha perso la vita una maestra. A Venezia, una ragazza di 17 anni è morta dopo un incidente nel suo primo giorno di lavoro su un catamarano, nella darsena della città. Fa discutere anche la storia della donna italiana che ha scelto di perdonare il suo rapinatore in Kenya, attirandosi però una valanga di insulti sui social. E infine, perché no, il genio del giorno: un uomo che ha guidato per ben 28 anni senza patente né assicurazione.

