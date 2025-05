Almeno in Italia, la notizia del giorno sono i risultati delle elezioni comunali. Il centrosinistra ha vinto al primo turno a Genova e Ravenna. Si andrà invece al ballottaggio (col centrosinistra sempre in vantaggio) a Taranto e Matera. “Ormai è chiaro: il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni”, esulta la segretaria dem Elly Schlein. Fuori dall’Italia, continua la tragica cronaca delle guerre a Gaza e in Ucraina. A Gaza, nella notte, un raid israeliano su una scuola ha ucciso almeno 33 persone. In Ucraina, invece, sono proseguiti gli attacchi russi. “Putin è impazzito – ha detto Donald Trump – se tenta di conquistare tutta l’Ucraina, la Russia cade.” Poi la cronaca: la morte del chitarrista dei Planet Funk, Domenico “Gigi” Canu, e la storia della bambina caduta in piscina e salvata dal titolare dello stabilimento. E infine – perché no – i geni del giorno: i detenuti che, per evadere… hanno staccato il WC.

Le notizie del giorno, raid israeliano su una scuola a Gaza, almeno 30 morti. Idf: “Attacco senza precedenti a Khan Younis”. Exit poll comunali: centrosinistra vince al primo turno a Genova e Ravenna

Trump: “Putin è impazzito, se tenta di conquistare tutta l’Ucraina la Russia cade”

Zelensky chiama alle armi: “È la totale impunità di Putin la causa dei raid. Come ogni criminale, la Russia può essere assicurata alla giustizia solo con la forza”

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalla vittoria di Maduro in Venezuela al ct Ancelotti accolto come una star in Brasile

Comunali 2025, exit poll: centrosinistra vince al primo turno a Genova e Ravenna. Ballottaggio a Taranto e Matera. Renzi: “Oggi Meloni ha preso una scoppola”

Vannacci sulla donna uccisa dall’ex compagna: “Se un uomo uccide una donna è femminicidio, questo non è matriarcato?”

È morto Domenico Gigi Canu, chitarrista e co-fondatore dei Planet Funk. Aveva 66 anni

Bambina di tre anni cade in piscina e rischia di annegare, salvata dal titolare dello stabilimento

In Italia 8.143 minori scomparsi nel primo semestre 2024

I geni del giorno, i detenuti che hanno staccato il wc e sono scappati dal carcere