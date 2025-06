La prima pagina di oggi è dedicata alla vittoria di Trump sullo Ius soli. La Corte Suprema Usa infatti ha deciso che i tribunali inferiori non potranno più opporsi alle decisione del potere esecutivo, ossia del Governo. La decisione è stata presa trattando il tema dello Isu Soli ora non più automatico negli Usa su decisione della nuova amministrazione e Trump ha esulato parlando di “vittoria enorme”. Restando negli Usa e occupandoci ancora del tycoon, Cnn ha svelato che l’amministrazione Usa vorrebbe offrire all’Iran 30 miliardi per proseguire lo sviluppo del nucleare civile chiedendo però a Teheran di non continuare a voler arricchire l’uranio impoverito.

Lasciando la prima pagina e spostandoci in Italia, si è parlato della minaccia di Orban rivolta ai parlamentari italiani che domani parteciperanno al Pride vietato di Budapest. “Ci saranno conseguenze legali” ha fatto sapere il primo Ministro ungherese. Restando in Italia, dalla Cassazione è arrivata la bocciatura di una larga fetta del dl sicurezza recentemente approvato.

Parlando invece di cronaca, alcuni operai sono stati ripresi a Roma mentre sniffavano cocaina prima di cominciare a lavorare in un cantiere. Da vicino Torino è arrivata invece la storia di due fratellini fantasma che vivevano in un casale isolato e che ora sono stati tolti dai genitori. Infine dalla Grecia, dove è stato dato il via libera alla richiesta di estradizione di Frank Kaufmann, il 46enne californiano accusato di aver ucciso la figlia e la compagna a villa Pamphili a Roma, presentata dall’Italia. E infine, perché no, il genio del giorno: il ragazzo agli arresti domiciliari che si è presentato in caserma: “Meglio il carcere che stare in casa con la mia ragazza”.

Ecco le notizie del giorno

Ius soli, la Corte Suprema Usa limita i tribunali che si oppongono alle decisioni del tycoon. Per Trump è “una vittoria enorme”

Per la Cnn “Trump vorrebbe offrire all’Iran 30 miliardi di dollari per tornare a negoziare sul nucleare”

Le notizie del giorno, attacco israeliano al mercato di Gaza: 18 morti. Von der Leyen: “Situazione umanitaria è abominevole”

Parlamentari italiani (tra cui la Schlein e Calenda) ed europei al Pride vietato di Budapest, Orban: “Ci saranno conseguenze legali”

Enrico Borghi (Italia Viva): “La Cassazione ci dà ragione, dl sicurezza problematico, si rischia l’incostituzionalità”

Le voci dal palazzo, Conte: “Riarmo? Qui stiamo affamando la popolazione”. Bonelli: “Meloni sta demolendo il welfare”. Patuanelli: “La premier ha ipotecato il futuro del Paese”. Tremonti: “È il momento per un agire diverso”

La vicenda di Rayan e Noha, i fratellini fantasma che vivevano in un casale sperduto senza andare a scuola ed essere registrati all’anagrafe

Operai sniffano cocaina prima di mettersi al lavoro a Roma, ripresi da un residente

Aggredita a pochi metri da casa dopo una serata con gli amici, uomo le salta addosso e la violenta

Il genio del giorno, il ragazzo agli arresti domiciliari che si è presentato in caserma: “Meglio il carcere che stare in casa con la mia ragazza”