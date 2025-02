La notizia del giorno riguarda le anticipazioni del libro del Fatto Quotidiano sulle chat segrete di Fratelli d’Italia, dove emergono messaggi tra il 2018 e il 2024 in cui si parla, tra gli altri, dell’alleato Matteo Salvini che viene definito come “un ministro bimbominkia”.

Voltata la prima pagina si passa alla cronaca. In risalto la morte di Lorenzo Rovagnati, erede dell’azienda di salumi, caduto con il suo elicottero vicino Parma. Ma anche le parole dei genitori di Nora Jlassi che accusano, per la morte della figlia di 15 anni, una donna brasiliana. E perché no, infine, i geni del giorno: i tizi che hanno rubato 100mila uova.

Ecco le notizie del giorno:

Il Fatto Quotidiano e le chat di Fratelli d’Italia, da “Salvini ministro bimbominkia” a “La Lega è un partito senza onore”

Le voci dal palazzo, Conte: “Giorgia Meloni è senza onore”. Renzi: “Dal Signore degli Anelli a Pinocchio”. Bonelli: “La premier come un’influencer”. Lupi: “Sinistra faziosa”

La pulizia etnica di Trump a Gaza per gas, insediamenti di lusso e il nuovo canale di Aqaba

La foto del giorno, i cittadini di Los Angeles che protestano contro Trump e la sua politica

La morte di Lorenzo Rovagnati, precipitato con l’elicottero l’erede dell’azienda di salumi

Nora Jlassi morta a 15 anni, i genitori: “Ce l’hanno ammazzata”. E accusano una donna: “L’ha venduta agli spacciatori”

Gatto bruciato vivo e usato come miccia per la benzina, orrore in Sardegna

Due agenti della stradale presi a martellate, uno apre il fuoco ferendo il collega e l’aggressore

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalla mamma che ha picchiato a morte il figlio all’influencer morta avvelenata

I geni del giorno, i tizi che rubano 100mila uova