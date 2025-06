La notizia del giorno è la crescente preoccupazione per le tensioni in Medio Oriente, dove l’Iran si muove su un terreno sempre più scivoloso: secondo fonti del New York Times, Teheran starebbe valutando attacchi alle basi USA in risposta al conflitto in corso tra Israele e Hamas. Un’escalation che affonda le sue radici in decenni di ostilità storica, come spiegano gli analisti: ideologia, geopolitica e interessi strategici hanno trasformato Israele e Iran in nemici giurati, in un conflitto che oggi rischia di infiammare l’intera regione.

Intanto, in Italia si guarda a tutt’altro fronte: oggi oltre 500mila studenti hanno affrontato la prima prova scritta della maturità, tra tracce classiche e temi di attualità. E c’è spazio anche per l’assurdo quotidiano: a Roma, una madre è stata multata di 50 euro per aver fatto dondolare il figlio quattordicenne sull’altalena “troppo piccola”.

E infine perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha nascosto la droga negli slip e l’ha poi consegnata agli agenti.

Ecco le notizie del giorno:

Khamenei: “Non ci arrenderemo mai. L’intevento degli Usa causerà danni irreparabili”

Khamenei: “Se Usa ci attaccano, danni irreparabili”. Trump: “È molto tardi per l’Iran per negoziare”. Aerei B2 nell’oceano Indiano

Perché l’Iran odia Israele? Le ragioni storiche dell’ostilità tra le due potenze del Medio Oriente

Le voci dal palazzo, Meloni: “Iran? Si fa il pane con la farina che si ha”. Borghi (Italia Viva): “Non basta un colloquio su una panchina per fare una politica estera”. Boccia (Pd): “Il silenzio italiano ormai è convivenza muta”



Oltre 20 milioni di uova a rischio salmonella ritirate dal mercato negli Usa

Francis Kaufmann alias Rexal Ford, cosa si sa del presunto omicida di Villa Pamphili. Un Mr. Ripley senza talento

Maturità 2025, tutte le tracce della prima prova: Pasolini, Il Gattopardo…

A 14 anni sull’altalena, la mamma ai vigili: “Se si rompe la ripago”. E gli agenti le mandano la multa a casa: 50 euro

Pensionato di Desenzano vince oltre 35 milioni al Superenalotto: “Ora farò beneficenza”

Il genio del giorno, l’uomo che ha nascosto la droga negli slip e l’ha poi consegnata agli agenti