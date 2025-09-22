Archiviata, quasi, l’estate, finalmente si torna a sguazzare nell’orrido. Nell’ultima settimana abbiamo letto di tutto: l’intervista al figlio di Totò Riina, l’uomo che dopo aver perso 14mila euro al casinò di una nave da crociera ha provato a scappare tuffandosi in mare e persino le moderate parole del ministro delle Finanze israeliano: “Gaza? Un Eldorado immobiliare”. Ma andiamo a vedere la consueta classifica delle cose più folli accadute in settimana.

La top ten da brividi

Al decimo posto le dichiarazioni del figlio di Totò Riina: “Mio padre non ordinò l’omicidio di Falcone. Fu arrestato perché dava fastidio”. E magari anche per quel piccolo problema con la mafia.

Al nono il prete che ha deciso di non aspettare la sposa in ritardo e ha iniziato a celebrare il matrimonio senza di lei. ma quanta simpatia. Poi si lamentano che non si sposa più nessuno in Italia.

All’ottavo, il video della giornalista israeliana che ha messo in difficoltà il ministro Matteo Salvini: “Lei aveva detto che Netanyahu vuole annettersi più terre possibili, come Putin…”. Il ministro, davvero, non se lo aspettava. Eppure Salvini è famoso per non contraddirsi mai.

Poco più su i poliziotti che hanno fermato una Ferrari lanciata per le strade di Milano e invece di staccare una multa si sono complimentati con il proprietario. La sintesi perfetta dell’Italia.

Al sesto le parole di Fedez: “Sinner? È un grande, vive a Monaco e paga meno tasse: lo farei anch’io. Dell’Italia non gliene frega niente”. Amen.

Al quinto lo scontro a Cartabianca tra Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici di Israele, e Enzo Iacchetti. Da spillare la moderata e pacata replica di Mizrahi davanti ai numeri sui bambini morti a Gaza: “Definisci bambino”.

Un gradino più su il ministro della Difesa Guido Crosetto: “Non siamo pronti a un attacco. Forse lo saremo nel 2031”. Sempre se nel 2031 ci saranno ancora italiani.

Al terzo gradino del podio l’uomo che ha perso 14mila euro al casinò della crociera e ha tentato la fuga buttandosi in mare. Quando si dice l’ingegno.

Al secondo un altro moderato: Brian Kilmeade, conduttore di Fox News, che a proposito dei senzatetto con disturbi mentali ha proposto “l’iniezione letale”. Ma che meraviglioso Paese stanno diventando, gli Stati Uniti.

Al primo posto, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich: “Gaza? Un Eldorado immobiliare. Il progetto è già sul tavolo del presidente degli Stati Uniti”. Ma che meraviglioso mondo sta diventando, il nostro pianeta Terra.