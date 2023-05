Enel: Paolo Scaroni è il nuovo presidente, via libera alla lista del Mef

Paolo Scaroni è il nuovo presidente dell’Enel. Nelle scorse ore è arrivato il via libera dell’Assemblea degli azionisti, riunitasi all’Auditorium di Roma, alla lista sostenuta dal Tesoro, che ha ottenuto il 49,1% dei voti, contro il 43,5% di Assogestioni e il 6,9% di quella appoggiata da Covails, che resta fuori dal board. La lista del Ministero dell’Economia e delle Finanze avrà 6 candidati, quella di Assogestioni tre. A favore di Scaroni hanno votato il 97, 24%, contro, lo 0,66%).

La composizione del nuovo cda

Nel nuovo consiglio di amministrazione di Enel entrano quindi Paolo Scaroni (presidente), Flavio Cattaneo, che dovrebbe essere nominato ad nel corso del prossimo cda, Alessandro Zehenter, Johanna Arbib, Fiammetta Salmoni, Olga Cuccurullo, che erano nella lista del Mef. La lista due di Assogestioni prevede Dario Frigerio, Alessandra Stabilini e Mario Corsi. Il cda di nove componenti sarà in carica per tre anni, come deciso dall’assemblea.

Le parole dell’ad uscente

L’ad attuale di Enel, Francesco Starace, ha condiviso con i soci le sue “emozioni” per l’uscita dalla società “dopo 23 anni”, di cui gli ultimi 9 come capo di un’azienda “che mi ha dato tanto”. Starace ha ricordato di aver “condiviso fatiche e successi e anche sconfitte da cui abbiamo capito e imparato tanto”. In questi anni il gruppo si è trovato davanti a diverse sfide, dalla pandemia, al conflitto russo ucraino, fino alla crisi energetica e al cambiamento climatico. “Questo contesto ha sottolineato l’importanza di avere un sistema energetico affidabile e sicuro”, ha spiegato Starace. Un ringraziamento speciale, oltre ai soci, è andato a tutti dipendenti dell’azienda, di cui ha ricordato il forte senso di forte unità. Al nuovo cda, ha augurato “il miglior successo possibile in futuro”.