Paola Cavallero nuova Global Chief Commercial Officer di Covisian Group

Covisian, gruppo tecnologico leader a livello internazionale nelle soluzioni innovative di Customer eXperience, ha nominato Paola Cavallero nuova Global Chief Commercial Officer. Cavallero proviene da Microsoft, dove ricopriva il ruolo di Global Account Manager.



Cavallero, che vanta oltre 30 anni di esperienza in grandi multinazionali nei settori IT – tra cui Microsoft e Nokia – beni di consumo e healthcare, avrà il compito di guidare la strategia commerciale globale del Gruppo e di massimizzare il contributo del team di vendita in ciascuno dei Paesi in cui l’azienda è presente. La sua forte esperienza nel settore tecnologico sarà fondamentale per migliorare ulteriormente la gestione dei clienti, la progettazione e l’ottimizzazione dei processi di Customer eXperience.



“Inizio questa nuova fase con grande entusiasmo e convinta che persone, tecnologia e innovazione siano le tre leve fondamentali per Covisian per trasformare il settore della Customer eXperience” ha dichiarato.



In qualità di CCO, Paola Cavallero risponderà direttamente a Gabriele Moretti, Founder & Chairman del Gruppo Covisian, e guiderà i rapporti con gli oltre 150 clienti di Covisian nel mondo.

Il Gruppo Covisian

Covisian Group, una multinazionale composta da oltre 23.000 dipendenti, è focalizzata nel rendere la vita delle persone più semplice attraverso servizi avanzati di Customer eXperience. L’azienda, che gestisce quotidianamente più di 1 milione di interazioni con i clienti finali, serve più di 150 aziende a livello globale dalle sue oltre 38 sedi centrali situate in 7 paesi.

I quattro pilastri su cui si fonda il Gruppo Covisian sono Tech (con soluzioni uniche e all’avanguardia sul mercato), People (costruire un mondo più semplice) e Smiles ( ricerca della soddisfazione dei suoi collaboratori, dei suoi clienti e dei suoi committenti).