Il superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata resta. La Lega ha provato a farlo togliere nella delega fiscale ma il ministero dell’Economia ha detto no. Si è trovata una mediazione che prevede la graduale eliminazione del superbollo.

A spiegarlo sono i deputati della Lega Riccardo Augusto Marchetti, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli, Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli: “Con un emendamento della Lega approvato nella delega fiscale si fissa il principio del superamento del superbollo (sulle auto diesel di grossa cilindrata ndr) con la graduale eliminazione. Una tassa odiata dagli italiani, iniqua e ingiusta nonché anacronistica che non genera utili per le casse dello Stato ma limita il mercato automobilistico in cui l’Italia è leader nel mondo”.

Meno tasse su tredicesime, rate su tutti gli acconti Irpef

Oltre al superbollo, nella delega fiscale (il Governo ora ha 24 mesi per approvare tramite decreti quanto deciso ndr) si prevedono meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti.

Si prevede inoltre una norma sugli acconti Irpef che riguarda i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali. Sarà possibile – è scritto nell’emendamento – introdurre una rateizzazione degli acconti e saldi dell’Irpef, ma anche prevedere una “progressiva ed eventuale” riduzione della ritenuta d’acconto. Di fatto sarà possibile anche rateizzare l’acconto di fine anno e il saldo dell’Irpef, che invece ora non è consentito.

Cancellata la flat tax incrementale

Viene invece cancellata, con un subemendamento, la norma che prevedeva la flat tax incrementale per i dipendenti sostituita invece dalla previsione di un alleggerimento sui premi di produttività. Il testo prevede “l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima”.

La commissione Finanze della Camera ha completato l’esame della delega fiscale e voterà la prossima settimana il mandato al relatore per l’invio del testo in aula.