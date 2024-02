Alligatore parte all’attacco, la golf car con i giocatori a bordo finisce nello stagno VIDEO

In Florida, gli alligatori passeggiano tranquillamente sui campi da golf. Sono sempre abbastanza docili e questo permette una perfetta convivenza tra gli umani e questi animali. Non sempre fila però tutto liscio a giudicare dal video che segue. Un alligatore prova infatti ad attaccare una golf car che, nell’evitare l’animale, finisce nello stagno. La clip è stata pubblicata in origine su X ed è stata ripresa dal Sun. Qui un utente, tra i commenti ha pubblicato un video in cui lo si vede allontanare uno di questi animali con la sua mazza. “Posso confermare che gli alligatori sono comuni nei campi della Florida” ha scritto nel commento.