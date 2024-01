La Ferrari stringe i tempi, li accelera: giovedì scorso l’annuncio che Leclerc starà con la Rossa per altri 3-5 anni ; martedì 13 febbraio la presentazione della rinnovata monoposto.

Sabato 2 marzo ha inizio in Bahrain il Mondiale di Formula Uno 2024 (24 gare, 19 maggio a Imola, 1 settembre a Monza). Andiamo con ordine.

LECLERC, LEADER DEL CAVALLINO

il rinnovo pluriennale del contratto – ingaggio di una trentina di milioni a stagione – significa una sola cosa. E cioè il grande amore del monegasco per il Cavallino. Ma significa anche che Charles è il futuro. Insomma che l’amore continua.

Cinque anni di matrimonio non senza scosse (5 i Gran Premi vinti nonostante la bellezza di 23 podi) hanno dunque ricevuto un solido proseguimento.

È vero che Leclerc ha vinto poco ma è altrettanto vero che manca il titolo iridato a Maranello da 17 stagioni.

Nel frattempo Carletto è cresciuto dal 2019 ad oggi. Lo dicono i numeri, 125 GP disputati, miglior piazzamento nel 2022 ( secondo).

È vero che manca la scadenza al contratto tenuto rigorosamente “segreto”, ma è altrettanto vero che Leclerc non si muoverà facilmente da Maranello. Anzi, a tutt’oggi sembra incamminato sulla strada del trio più longevo: Schumacher (11 stagioni); Raikkonen (8 ), Massa (8). Comunque si sta avvicinando ai 139 GP di Massa e ai 151 di Raikkonen.

Felice Leclerc del rinnovo. E dice: ”Il meglio credo che debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara.

“Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono, insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per gioire. Questo team è la mia seconda famiglia fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi 5 anni.

“Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni“.

A breve ci sarà l’annuncio del rinnovo del contratto allo spagnolo Carlos Sainz.

LA NUOVA ROSSA TUTTA RINNOVATA

Al via in Bahrein ci sarà una Rossa profondamente rinnovata. La nuova monoposto recepirà le migliorie introdotte nella seconda parte della scorsa stagione e nelle soluzioni aerodinamiche sarà più vicina alla Red Bull senza esserne un clone.

”La Formula Uno è quasi alla vigilia di un cambiamento epocale che comporterà uno sforzo tecnico senza precedenti per il team visto che il 2025 sarà un anno di transizione nel quale lo sviluppo delle vetture sarà sacrificato per concentrare il grosso delle energie sui progetti 2026” come dice l’esperto Luigi Perna. Il team manager Vasseur ha avuto a disposizione il suo anno di studio. Adesso arrivano le prime iniziative concrete.