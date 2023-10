Pallone d’oro, chi lo vincerà quest’anno? Messi o Haaland? Domani lunedì 30 ottobre si saprà.

La rivista “France Football “, ideatrice nel 1956 del prestigioso riconoscimento , svelerà il nome. I candidati sono 30, ma solo sulla carta. In realtà si fanno solo due nomi: l’argentino Messi e il gigante norvegese Haaland.

Ma i bookmakers si sono già pronunciati: il trofeo finirà per l’ottava volta nelle mani di Leo, 36 anni, campione del mondo 2022, una vita nel Barcellona , 819 gol in carriera (106 in Nazionale ), oggi star nell’Inter Miami, club di proprietà dello “Spice Boy”David Beckham. PREFERITO AD ERLING HAALAND

Leo Messi è in netto vantaggio sul bomber del Manchester city, club campione d’Europa in carica. Per carità, i numeri di Haaland sono notevoli.

Ha concluso la stagione in esame (2022-2023) con 52 gol in 53 partite, 36 gol in campionato; nuovo record della Premierer.

Nell’ultima Champions ha giocato complessivamente 845 minuti realizzando 12 gol in 13 presenze, tutti in area. Capocannoniere sia in Campionato che in Champions.

Ha detto Pep Guardiola, l’allenatore del City:”Entrambi meritano il Pallone d’oro. Egoisticamente voto Haaland però se vince Leo non dirò che si tratta di una ingiustizia. Ho sempre detto che di Palloni d’oro ce ne vorrebbero due, uno da assegnare sempre a Messi”. I CLUB ITALIANI CON SEI RAPPRESENTANTI

Tre dell’Inter (Onana, Barella, Lautaro), tre del Napoli campione d’Italia in carica (Kvratskhelia, Kim Min-Jae, Osimhen).

Va precisato che il portiere camerunese era all’Inter l’anno scorso, quest’anno difende la porta del Manchester City. E che il gigante sudcoreano milita quest’anno nel Bayer Monaco.

Prestigiosi gli altri candidati. Il Manchester City ha mezza squadra (Alvarez, De Bruyne, Dias, Gvardiol, Rodri, Silva), il Real Madrid ha un poker di fuoriclasse: Bellingham, Benzema(oggi in Arabia Saudita con la maglia Al-Ittihad di Gedda), l’eterno Modric ed il talentuoso brasiliano Vinicius.

Il Psg è presente con Muani ed il fenomenale Mbappe’. Al Barcellona basta e avanza il solo polacco Lewandowski , ex star del campionato tedesco (Borussia Dormund e Monaco).

L’Atletico Madrid è rappresentato dal nazionale francese Griezmann, oro in Russia e argento in Qatar; “Le petit diable” stavolta gioca in casa.