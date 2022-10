Ferrari, il ritorno. Rossa da leggenda. Presentata a Imola tra squilli di tromba la Ferrari Hypercar, la vettura con la quale, nel 2023, tornerà a competere al massimo livello nelle gare di durata. In testa la mitica 24 Ore di Le Mans.

Si chiama 499P ed è stata svelata a 50 anni dall’ultima presenza ufficiale nel circuito francese. È un manifesto di potenza e bellezza.

FERRARI CORRERÀ IL MONDIALE ENDURANCE

Proprio come piaceva al Drake Fondatore che aveva nel cuore Le Mans e il Monddiale Endurance. Poi nel 1973 l’addio a quello che all’epoca si chiamava “Mondiale Marche” per puntare tutte le risorse sulla F1. Svolta decisiva. È cominciò l’avventura dei Gran Premi, l’epopea di Niki Lauda e Gilles Villeneuve, i trionfi su tutti i circuiti del mondo.

La Ferrari hypercar debutterà a marzo a Sebring in Florida. Con una fama tuttora intatta, costruita con 22 titoli mondiali e 9 vittorie assolute a Le Mans. Chi la guiderà? A fine anno lo sapremo.

MOTORE IBRIDO, BATTERIA CENTRALE, QUASI MILLE CAVALLI

Scheda sontuosa. La 499P è spinta da un 6 cilindri biturbo di 3 litri da 680 cavalli con una batteria da 200 Kw (272 Cv) e un motore elettrico sull’asse anteriore che recupera energia in frenata. Areodinamica derivata dalla F1 con i flussi d’aria sotto il fondo. Telaio monoscocca in fibra di carbonio. Cambio sequienzale a 7 rapporti. Linee che “lasciano a bocca aperta” (Leo Turrini). Va bene. Però, come diceva Enzo Ferrari, “una macchina è bella se vince”. D’accordo.

I RIVALI DI FERRARI NEL MONDIALE WEC (7 appuntamenti)

Al via (17 marzo) neIlla 1.000 km di Sebring ci sono tutte le scuderie blasonate, dalla Porsche alla Toyota, dalla Cadillac alla BMW. Sette le tappe, da marzo al 4 novembre. Nell’ordine: Sebring, Portimao, Spa, Le Mans, Monza (9 luglio), Fuji, Bahrain. Spettacolo assicurato.