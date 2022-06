MotoGp, Gp Germania. Fenomeno Quartararo. Sempre primo, dal primo all’ultimo giro. Un vero “Diablo“. Ancora una caduta di Bagnaia (la quarta !) e addio sogni di gloria. Dopo soli tre giri.

Pecco è finito nella ghiaia rientrando furioso ai box. Nessuno ha voluto assumersi la responsabilità di spiegare il perché la Ducati di Bagnaia gioca brutti scherzi a ripetizione. Vedremo cosa diranno i dati. Ora Pecco è a -91 in classifica da Quartararo. Un abisso. La Rossa si consola con due Ducati sul podio: Zarco (secondo), Miller (terzo).

Quarto Aleix Espargaro, quinto il sempre più sorprendente Luca Marini.La classifica generale: Quartararo 172; A. Espargaro 138; Zarco 111; Bastianini 100; B.Binder 82; Bagnaia e Miller 81.

GRIGLIA DI PARTENZA ROSSA

Sei Ducati nelle prime otto posizioni. Bagnaia, grazie ad pole mostruosa, è davanti a tutti. Prima fila con Quartararo e Zarco. Pecco ha abbassato il record della pista. Seconda fila con l’Aprilia di Aleix Espargaro a fiancodi due rosse:Di Giannantonio (team Gresini) e Miller.

Terza fila con Marini (Ducati VR46), Martin e Vinales (Aprilia). Quarta con Bezzecchi (Ducati VR46) tra due giapponesi: la Honda di Nakagami e la Suzuki di Mir. Seguono P. Espargaro (Honda) e le Ktm di Oliveira e B.Binder. Sesta fila con Bastianini tra le Honda di A.Marquez e Bradl. Ultimi cinque piloti: Dovizioso, Morbidelli, Gardner, Fernandez, D.Binder.

MARC MARQUEZ, IL GRANDE ASSENTE DEL MOTOGP

Il Gp di Germania è stato per anni il regno di Marc Marquez (6 Mondiali in MotoGP). Non più. Colpa di un braccio destro in disordine che l’ha costretto a tre delicatissimi interventi chirurgici. L’ultimo due settimane fa negli Stati Uniti. Ma sembra tutto ok. Il primo controllo medico e andato bene. Fra un mese ci sarà il secondo è decisivo controllo. Non è escluso un ritorno entro la fine del 2022.