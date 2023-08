MotoGP, Pecco Bagnaia trionfa in Austria con una gara perfetta, terzo Bezzecchi, due italiani sul podio. Volano i piloti di Valentino Rossi.

MotoGP, trionfo di Pecco Bagnaia nel GP d’Austria. Dominio assoluto, in testa per tutta la gara , Strepitoso.

Sul Red Bull ring ha demolito gli avversari con la potenza della sua Ducati ed una classe cristallina. “È stato perfetto:“ ha commentato Valentino Rossi. Ancora una volta ha fatto la differenza: è centrato il 16esimo successo in carriera, il quinto (su 10) in questa stagione. Non ha sbagliato una curva. Secondo Binder, comunque visibilmente soddisfatto del risultato. Terzo l’ottimo Bezzecchi e quarto Marini.

ORDINE DI ARRIVO

Primi Bagnaia, secondo Binder, terrzo Bezzecchi. A seguire: Marini (4), A. Marquez (5), Vinales (6), Martin (7), Quartararo (8), A. Espargaro (9), Bastianini (10), Morbidelli (11), Marc Marquez (12), Zarco (13), Pol Espargaro (14), A.Fernandez (15), Miller (16), Di Giannantonio (17), Nakagami (18). Ritirati: Oliveira, Mir e Raul Fernandez.

MOTOGP, GRIGLIA DI DI PARTENZA

Bagnaia davanti a tutti: si è preso la pole e la Sprint. Il sabato di Pecco è stato un trionfo. Prima fila meritata. Secondo Vinales. Terzo la KTM di Binder. In seconda fila : Miller, A. Marquez, Marini. Terza fila con Bezzecchi, Oliveira, Quartararo.

Quarta fila con Zarco, A. Espargaro, Martin. Dunque prime quattro file con 6 Ducati e 2 Aprilia. In quinta fila Bastianini, Morbidelli e la Honda di Mir. In sesta fila 2 Aprilia (P. Espargaro e R. Fernandez) con M. Marquez. Ultime 2 file: Nakagami, Di Giannantonio e Lecuona. Chiudono A. Fernandez e Salvadori.

GARA DOMINATA DALLA ROSSA

Partenza con Bagnaia e Binder davanti a tutti tallonati da un quartetto solido: Marquez, Marini, Bezzecchi, Miller. Vinales scivola dietro. Primi dieci giri con i soliti battistrada . A 16 giri dalla fine cade Mir (fuori). Bagnaia e Binder sempre al comando e A.Marquez terzo e Bezzecchi quarto. Interessante il il duello A.Espargaro e Bastianini.

Pecco allunga e lascia Binder a 3”655. Dietro di loro si accende il duello Bezzecchi -Marini. Spettacolo puro. Bagnaia allunga ancora, Binder perde brillantezza e lo mette nel mirino Bezzecchi. Bagnaia a 3 giri dalla conclusione porta il vantaggio su Binder a 5”418; Pecco allunga ancora, è scatenato, e vince davanti al pilota Ktm e Bezecchi.

Due italiani sul podio. Pecco dominatore assoluto. Primo in tutti i 28 giri. Con questa vittoria stacca Martin in classifica piloti di 62 punti e di 68 Bezzecchi.

MARCO BEZZECCHI RESTERÀ IN VR46

È sicuro, Marco Bezzecchi resterà un altro anno nella scuderia di Valentino Rossi. Non c’è ancora l’ufficialità ma comunque la decisione è presa. Valentino Rossi è venuto apposta in Austria per chiudere la vertenza.

Ha detto:” In un altro team devi ricostruire tutto. Io ho spinto perché Marco resti con noi, può lottare per il mondiale”. È il caso di ricordare che la Ducati fino all’ultimo ha provato a convincere Bezzecchi a passare nel team di Paolo Campinoti (Ceo Pramac) ma Borgo Panigale ha rispettato la volontà Bez.

Il mercato per il 2024 non si ferma ovviamente qui. Voci se ne sentono tante. Ad esempio Zarco molto probabilmente passerà alla Honda. Franco Morbidelli, oggi alla Yamaha, potrebbe rientrare alla Ducati Pramac. L’inglese Jake Dixon, 27 anni, da sei anni nel Motomondiale sta per traslocare nel team Ducati Gresini.

PROSSIMO MOTOGP

Domenica 3 settembre sul circuito di Catalogna a Montmelo (Barcellona). Un tracciato di 4.657 metri con 14 curve.