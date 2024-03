L’oroscopo del 15 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 15 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni annunciano buone notizie! Nel lavoro farete molti progressi che vi faranno provare gioia, vi sentirete positivi. Avrete la convinzione che potete farcela, non siete mai stati così sicuri di voi stessi come in questo momento. Siete dotati di grandi energie psicofisiche che vi danno slancio, vi permettono di affrontare i compiti a testa alta e perseverare fin quando non avrete portato a termine tutto! Grazie al modo di fare, alla simpatia, potreste rafforzare un’amicizia nata di recente. Amore: in coppia, sempre innamorati e oggi più generosi che mai con il partner. E’ una bellissima giornata! Soli: comunicazione al top, avrete conversazioni originali con persone che vorranno conoscervi meglio.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Venere potreste avere la necessità di stanziare una somma ben precisa di denaro ma avere difficoltà poiché vi mancheranno un po’ di euro. Non importa se si tratta di un preventivo riguardante qualcosa che riguarda il lavoro o la vita personale, vi troverete di fronte a qualcosa di complicato e dovrete trovare un modo diverso. Il vostro è un segno che è maestro nel trovare delle ottime soluzioni e prima o poi troverete un modo che vi soddisferà, anche se non oggi. Amore: in coppia, mettere in discussione qualsiasi cosa dirà il partner. Sicuri sia l’atteggiamento giusto? Soli: attenzione ai sogni, a non costruire castelli in aria, a illudervi, soprattutto se state iniziando una nuova relazione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna nel vostro segno in dissonanza a Venere, potreste avere dei dubbi sul vostro attuale lavoro, forse vi sentite sovraccarichi di compiti o il rapporto con il boss non è dei migliori, pensate che sia una persona inflessibile. In sostanza, siete insoddisfatti. Ma prima di pensare che cambiare posto sia la soluzione migliore, riflettete. Se siete stressati potete pur sempre cercare di ridurre il carico di obblighi e responsabilità ma evitate di prendere decisioni irrevocabili riguardo al futuro, Amore: in coppia, il partner cerca di motivarvi ma sarete indecisi di fronte a qualsiasi proposta. Cambiate atteggiamento, fate qualcosa fuori dagli schemi. Soli: nessuna uscita, nessun incontro ma solo perché non accettate gli inviti!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno ed è in dissonanza con Venere in Pesci: stamattina sarete spinti a riflettere su alcuni eventuali problemi che avete avuto nel lavoro, mentalmente vi peseranno ed è comprensibile. Cercate invece di fare del vostro meglio per trascorrere il resto della giornata sereni e rilassati. Per scacciare i pensieri negativi così in seguito da poter affrontare i problemi parlate con un amico di argomenti che vi permetteranno di distrarvi. Amore: in coppia, è un venerdì in cui con il partner avrete la possibilità di chiarire qualcosa che vi assilla da un po’ di tempo. Soli: negli affari di cuore per oggi meglio non entrare in azione né parlare. La comunicazione non è al top.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Qualunque problema si sia verificato di recente è una giornata in cui avete la possibilità di risolvere prendendo l’iniziativa e dimostrando che siete in grado di gestire qualsiasi situazione. Ma tutto ciò se avrete l’aiuto degli amici. Evitate che a prendere il sopravvento sia l’orgoglio e all’occorrenza chiedete dei consigli o una mano. E’ proprio l’atteggiamento contrario che in passato potrebbe avervi impedito di concludere con successo. Non dovete fingere di essere dei geni in qualsiasi circostanza. Amore: in coppia, con il partner cercate di essere sinceri, comunicate le vostre preoccupazioni, le aspettative e i desideri. Soli: spianate la strada all’amore. Che aspettate? Non avete più tempo da perdere. Amate senza remore e senza paure!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Venere, questo venerdì non sarà esattamente una passeggiata di piacere ma sia chiaro, solo perché siete insoddisfatti di tutto e tutti. Ma non solo, accentuerete l’insoddisfazione trovando mille ragioni oltre a quella reale e peraltro molto temporanea. In questo modo trasformerete tutto in un dramma con il risultato che per tutta la giornata sarete nervosi. E’ molto probabile dunque che stasera sarete mentalmente sfiniti e per questo non riuscirete ad addormentarvi. Amore: in coppia, cercate di trovare il coraggio e con calma, affrontare una questione delicata che avete finto di non vedere. Soli: non avete voglia di uscire? Riprendete i contatti su quel sito di incontri che di recente avete ignorato.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

È tempo di lasciare alle spalle le vostre inibizioni, non reprimere le vostre opinioni e all’occorrenza essere un po’ polemici. Fatelo a modo vostro, nello stile che vi distingue dalla massa. Tranquilli: non causerà problemi né a voi né a chi vi conosce oppure a chi non vi conosce anzi, potrebbero desiderare di essere liberi di esprimersi come lo siete voi! In ogni caso, se darete dei consigli evitate di pensare che ciò che va bene per voi debba essere valido anche per tutti gli altri! Amore: in coppia, in programma momenti felici di intimità con il partner. Visto che la routine annoia entrambi, prendete l’iniziativa e sorprendetelo/a l’altro! Soli: se una persona vi attrae, osate un approccio sottile. Non dovete esporvi né dire troppo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Riguardo a un progetto che procede a passo di lumaca, sembra impiegare un’eternità per mostrare dei progressi, oggi potreste provare un po’ di frustrazione. Ciò potrebbe essere dovuto ad alcuni cambiamenti recenti e a una riorganizzazione oppure alla mancanza di fiducia da parte di altre persone nel fatto che possa funzionare. Muovetevi passo dopo passo con costante impegno: tutto, seppure lentamente andrà sicuramente a posto. Non dovete mollare il vostro obbiettivo! Amore: in coppia, il partner non saprà resistere alle vostre richieste e cederà a qualche piccolo capriccio. Soli: una persona sarà affascinata dalla vostra sensibilità e dolcezza. In ogni caso, tenete presente che per conquistare dovete essere voi stessi!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna-Venere è una giornata in cui rallentare il ritmo e prendere tutto in modo calmo e rilassato. Potrebbe, non è escluso, arrivare un’ottima opportunità ma non esiste una legge che dice di coglierla al volo non senza aver prima riflettuto un po’ di tempo. Per cui, cercate di essere prudenti: anche se l’istinto vi suggerisce di acchiapparla e di sfruttarla al meglio, per oggi, non impegnatevi. Se deciderete di pensarci su non accadrà nulla di grave, nessuno vi metterà fretta. Amore: in coppia, la relazione attraversa un momento di dubbio. Dovete pensare se è bene continuare o meno. Soli: poca fiducia in voi stessi e ancor più nella forza dell’amore. In questo modo è difficile incontrare persone e fidarvi di loro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui anziché essere super efficienti come al solito, la cosa migliore sarebbe quella di rilassarvi mentalmente. Ma non è detto che lo farete: con la Luna in Gemelli, lavoro o vita privata, vi mettete sempre un po’ sotto pressione. È vero che avete davanti una giornata impegnativa e sarete preoccupati di portare a termine quanto dovete. Penserete che il tempo a disposizione sia poco ma in realtà, è solo una vostra sensazione anche se in ogni caso difficile da eliminare. Amore: in coppia, parlate con il partner di ciò che desiderate. Vi ascolterà attentamente e sarà sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: darete il via a una storia ma all’inizio non dovete chiedete troppo. Evitate di forzare la mano e andrà tutto bene.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza odierna Luna-Venere, rappresenta un’opportunità per avere un atteggiamento flessibile riguardo a un’importante decisione di lavoro o d’affari. Rimanere fermi sulla vostra posizione oppure esitare, potrebbe essere di gran lunga più stressante. La vita vi sta spingendo in una nuova direzione e mollare il controllo vi permetterà di progredire, ottenere il meglio! In serata con la dissonanza Luna-Saturno, cautela: potrebbe spingere a lanciarvi negli acquisti, al punto che potreste sforare il budget. Amore: in coppia, è una giornata in cui avrete difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni e la pazienza non sarà il vostro forte. Evitate argomenti motivo di tensioni. Soli: non avete intenzione di conquistare. Tiratevi su!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Le persone care sanno meglio di chiunque altro quali tasti toccare per ottenere il vostro aiuto ma con la dissonanza Luna-Venere, potrebbero essere così convincenti al punto da diventare manipolative. Il vostro lato compassionevole come sempre sarà pronto a correre in loro soccorso ma non dovete permettere che abbiano comportamenti scorretti. Per cui, all’occorrenza stabilite dei limiti e dite con fermezza un “no”. Non dovete sentirvi in colpa per aver pensato prima di tutto a voi stessi. Amore: in coppia, voglia di ridare slancio alla relazione. È un’atmosfera favorevole al dialogo lontano dalla confusione e dal caos. Soli: incontro con una persona che non corrisponde ai vostri criteri, ma che vi sorprenderà in modo incredibile.