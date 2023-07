L’oroscopo del 17 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 17 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Cancro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è in buon aspetto con Urano: potreste ribellarvi alle responsabilità, ai compiti e avvertire il bisogno di fare un passo indietro e dedicarvi a qualcosa che vi permette di andare verso un cambiamento. Ritagliare più tempo libero per voi stessi può essere un buon inizio. Amore: in coppia, nella relazione l’atmosfera serena. Con il partner, moltiplicate i progetti a due, la comunicazione è positiva. Insieme guardate nella stessa direzione. Soli: il vostro cuore batterà forte, è probabile che troverete l’amore sui social media. Il vostro fascino e la franchezza conquistano più di una persona. Addio alla solitudine!

Oroscopo 17 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il Novilunio in Cancro avete semaforo verde per dare il via a nuovi progetti, idee e inoltre, avete splendide energie per stabilire contatti preziosi. Potreste essere pronti a imboccare una nuova direzione, anche riguardo a un obbiettivo o a un corso di studi. Occhio in ogni caso a intraprendere così tante attività o impegni da sentirvi stressati. Amore: in coppia, la Luna Nuova rende più dolce la relazione e meno male poiché Mercurio vi rende polemici. Con il partner sarete teneri e rassicuranti. Soli: in programma ci sono degli incontri e resterete soli a lungo. Le persone sono attratte fortemente dal vostro fascino.

Oroscopo 17 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna Nuova in Cancro state accanto a persone che vi offrono senso di sicurezza e che vi fanno sentire apprezzati. E’ il momento di eliminare relazioni malsane così da migliorare la vostra vita. Il transito parla anche delle vostre finanze e ora più che mai avete bisogno di comfort e sicurezza, di mettere in equilibrio il budget. Amore: in coppia, il dialogo non è al top e non siete positivi. Ma farete comunque lo sforzo necessario per sembrare a vostro agio. Il minimo obbligatorio! Soli: avete la sensazione di non riuscire più ad esprimervi nel modo giusto e questa è la cosa peggiore che possa capitare a un Gemelli. La tv rimane la migliore compagnia per la serata!

Oroscopo 17 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Novilunio nel vostro segno è in buon aspetto con Urano: sfruttate questa vibrazioni per apportare dei miglioramenti significativi nella vostra vita. È tempo tempo di essere indipendenti, nel lavoro o nella vita personale. E nel 2024 in programma c’è un cambiamento che vi permetterà di evolvere e che accoglierete a braccia aperte. Amore: le emozioni sono forti e difficili da gestire! Fate attenzione ai malintesi con il partner, cercate di essere imparziali. Soli: con la Luna Nuova in programma c’è un incontro interessante. Se è previsto un appuntamento, mettete da parte l’ipersensibilità e andate. Tutto andrà magnificamente.

Oroscopo 17 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: per oggi rimanete dietro le quinte, cercate di non interferire nella vita delle persone care. È un buona giornata per dedicarvi ad attività che vi rilassano. Volendo, è il momento giusto per fare del bene, dare un aiuto concreto – si parla di tempo o denaro – a chi ne ha bisogno. Amore: in coppia, avvertite il ​​bisogno di essere supportati dal partner. La comunicazione tra di voi non è al top ma state facendo gli sforzi necessari per mantenere un equilibrio nella relazione. Siete sulla strada giusta! Soli: l’amore oggi non è una priorità, vi concentrate su altri progetti. Da domani riprenderete la ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo 17 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Cancro è in buon aspetto con Urano: per il vostro segno è un ottimo transito che parla di rinnovamento. Potreste avere l’intenzione di cambiare lavoro oppure migliorare le vostre competenze e non è escluso che vi iscriverete a un corso, riprenderete a studiare. Alcuni potrebbero decidere di mollare tutto e trasferirsi all’estero. Amore: in coppia, avete aspettative alte! La dolce metà farà il possibile per dimostrare il ​​suo amore; dichiarazioni appassionate, un ristorante romantico, ma ciò non vi soddisferà pienamente . Soli: volete il meglio ma se non abbassate il tasso di pretese continuerete a rimanere soli. Cercate di tollerare i piccoli difetti di chi vi corteggia.

Oroscopo 17 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Cancro in buon aspetto con Urano, indica che in questo momento nel lavoro siete molto ambiziosi. E’ il transito ideale per delineare un piano per i prossimi sei mesi così da ottenere il successo a cui mirate. Ce la farete, in vista non ci sono ostacoli. Mettetevi al centro della scena e gli altri noteranno i vostri risultati! Amore: in coppia, oggi vi sarà difficile mantenere la calma ma evitate che l’ultima parola sia la vostra, soprattutto se sapete che state sbagliando. Soli: la pazienza non sarà il vostro forte oggi. Cercate di non mostrarlo troppo nelle conversazioni se avete appena iniziato un flirt.

Oroscopo 17 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Cancro per il vostro segno rappresenta una splendida opportunità per distrarvi, cambiare ambiente, viaggiare, evadere dal solito quotidiano. Potreste aver voglia di approfondire nuovi argomenti o dedicarvi a un studio interessante. Condividere le vostre idee con gli altri potrebbe aprire la porta a belle opportunità. Amore: in coppia, tolleranza e flessibilità vi permetteranno di trascorrere una bella giornata. Se siete in disaccordo su una questione, parlatene serenamente e trovate un compromesso. Soli: uscirete con gli amici per rilassarvi e ci sono buone probabilità che incontrerete una persona interessante!

Oroscopo 17 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Cancro punta i riflettori su un vostro settore delle finanze. Se capite di aver commesso degli errori nella gestione del denaro, è tempo di correggere in tiro e sanare il budget. Non sistemerete tutto in un giorno ma pian piano sistemerete la situazione. Deciderete ad esempio di non fare acquisti superflui. Amore: in coppia, è difficile che potrete contare sul sostegno del partner. Oggi non troverete soluzione ai problemi presenti nella relazione. Trovare un compromesso è più complicato del previsto. Soli: se state cercando l’anima gemella, mostratevi nella vostra luce migliore, siate voi stessi anziché puntare sulla leggerezza e le battute di umorismo.

Oroscopo 17 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il Novilunio in Cancro nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro, avete la possibilità di migliorare i legami, stringere accordi, negoziare e stabilire dei contatti. Potreste trarre dei vantaggi dalla consulenza o entrando in società con una persona per raggiungere un obiettivo. In ogni caso, mollate quegli atteggiamenti ormai superati. Amore: in coppia, giornata da dedicare al benessere della relazione. La casa occupa i vostri pensieri e il partner il vostro cuore. In altre parole, dopo il lavoro avrete fretta di tornare al dolce nido! Soli: amore a prima vista, incontro a sorpresa, sarete circondati da un’ondata di vibrazioni positive. E vi lascerete travolgere dalle emozioni.

Oroscopo 17 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Novilunio in Cancro è il momento ideale per cambiare il programma quotidiano di lavoro o personale. Alcune modifiche, una buona organizzazione vi permetteranno di garantirvi il benessere psicofisico. Se inoltre, vi siete trovati di fronte a relazioni o situazioni di lavoro o d’affari complesse presto risolverete tutto. Amore: in coppia, oggi siete Bastian Contrario e dovete fare attenzione alle reazioni ma soprattutto alle parole. Il partner potrebbe perdere la pazienza e scatenare una lite. Soli: non siete dell’umore giusto per avere conversazioni romantiche. Siete un po’ troppo diretti o troppo rigidi. Più leggerezza.

Oroscopo 17 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova in Cancro rappresenta un invito a brillare, a essere voi stessi! Questo transito è perfetto per stabilire gli obbiettivi di lavoro che volete raggiungere ma cercate di fare spazio anche al divertimento. Lasciare alle spalle una situazione o uscire da una routine può portare a un nuovo e ottimo inizio. Amore: in coppia, se vi sentite bloccati nel trito quotidiano cercherete di rendere speciale la serata. Una dolce sorpresa al partner? Soli: il vostro cuore batterà forte in occasione di un incontro affascinante, la vostra intuizione e lo sguardo intrigante faranno il resto.