Oroscopo domani 25 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Potrebbero aprirsi alcune porte, verificarsi degli eventi positivi senza che voi alziate un dito. In questo caso, potrebbe essere dovuto alle vibrazioni che già avvertite della prossima Luna Nuova in Toro. Questa potente fase lunare potrebbe portare incontri e opportunità che non vi aspettate e saranno una piacevole sorpresa. Se in passato avete aiutato gli altri, ora vi mostreranno la loro gratitudine.