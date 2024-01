L’oroscopo del 1 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste avere difficoltà ad alzarvi, prepararvi per andare al lavoro e persino a superare la prima metà della giornata lavorativa. I passaggi odierni potrebbero spingervi a essere meno produttivi e sognare qualcosa che realisticamente non potete ottenere. Cercate invece di utilizzare queste vibrazioni in modo diverso, ad esempio per concretizzare un’idea su cui state riflettendo da tempo. Il che potrebbe comportare alcuni passi concreti e al contempo un po’ di pianificazione. Questo mix combinato con la vostra immaginazione al top potrebbe offrire risultati sorprendenti. Amore: in coppia, un po’ disfattisti, con pensieri cupi… E se invece di rimuginare decideste di godervi la vita con il partner? Soli: evitate di rispondere immediatamente ai messaggi di chi vi corteggia e che vi attrae. Fatevi desiderare.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui siete distratti, dunque fate del vostro meglio per organizzarvi e se capite che avete difficoltà a concentrarvi sulle attività, scrivete un elenco di cose da fare, portate a termine compiti lasciati in sospeso e semplificate il flusso di lavoro. Al contempo, con la dissonanza tra la Luna in Scorpione e Plutone in Acquario, avrete la sensazione di trovarvi in una strada senza via d’uscita ma chiedetevi se è davvero così. Effettivamente, potrebbe esserci qualcuno che fa scattare in voi la sensazione di blocco nella vostra evoluzione professionale. Amore: in coppia, più affettuosi con il partner, la sensualità sarà al top. La giornata sarà dolcissima. Soli: potreste dare il via a una storia ma occhio a vedere l’altro/a come vorreste che sia e non come è in realtà. Evitate dunque di mettere la persona su un piedistallo, potrebbe essere un errore.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fate un ripulisti delle emozioni negative! Quando decidete di mettere ordine in un armadio disordinato, provate soddisfazione dunque immaginate quali sentimenti positivi si riverseranno nel vostro cuore quando eliminerete rimpianti, gelosia, rancore. Le emozioni negative non fanno bene a nessuno e rimarrete stupiti da quanto vi sentirete più leggeri e da quanto sarete più attraenti per chi vi circonda. Il disordine e la confusione interiore hanno un impatto anche sull’aspetto esteriore. Amore: in coppia, con il partner evitate scontri, andate oltre o rischiate discussioni ad alta tensione. Soli: avete difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni. Evitate di lasciarvi influenzare dall’effervescenza che regalano certi incontri.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Rimboccate le maniche, mettetevi al centro della scena mostrando a chi vi circonda cosa siete in grado di fare! Siete in una posizione fantastica per impressionare favorevolmente gli altri, colleghi e boss. Qualsiasi tipo di lavoro di gruppo è particolarmente favorito. Dietro le vostre azioni c’è una potente spinta interiore, dunque vale la pena di intervenire dove i problemi sembrano stagnare e dare una scossa positiva! La trasformazione è un aspetto fondamentale per un sano progresso. E’ un’ottima giornata per perseguire obbiettivi per voi davvero importanti. Amore: in coppia, uscite dalla routine, con il partner andate in un posto speciale che vi permetta di entrare in contatto con la bellezza della natura! Soli: è difficile per voi concedere fiducia a una persona conosciuta da poco e sarete spinti a indagare sui social media. Ma vi troverete in un vicolo cieco.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un giovedì in cui sarete inclini a parlare del passato o di qualsiasi aspetto della vostra vita che deve cambiare. Gran parte di questo atteggiamento potrebbe essere collegato alla consapevolezza delle colpe e degli errori commessi. Evitate di essere duri con voi stessi. Tutti commettiamo degli errori e ripensarci, rimuginare come sarete spinti a fare oggi non è d’aiuto. È tempo di andare avanti e dimenticare. Al contempo, la dissonanza tra la Luna e Plutone – stasera – indica che se tenterete di ottenere coccole e affetto dalle persone care, potreste rimanere delusi. Amore: in coppia, un commento del partner potrebbe offendervi. Cercate di non dare troppa importanza, rilassatevi! Soli: siete molto esigenti, il che non facilita l’inizio di una storia anzi, esattamente il contrario.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni creano confusione e potreste accettare di fare qualcosa che non va a vostro vantaggio. Prima di imboccare una direzione che vi obbliga a un impegno poco chiaro e poi ritrovarvi alle prese con qualche serio problema, ponete all’altro/a alcune domande mirate. Su un altro piano: il pensiero di qualcuno o qualcosa potrebbe essere un chiodo fisso, il passato potrebbe riemergere e in certo senso spaventarvi, scatenare inquietudine. Vi sentite impotenti di fronte alla situazione poiché probabilmente è totalmente fuori dal vostro controllo. Amore: in coppia, Venere e Marte in Capricorno, annunciano tenerezza, condivisione e complicità. Soli: non dovete aver timore di fare il primo passo o iniziare una conversazione. Siete irresistibili, il potere di seduzione è al top.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Desiderare di trasformare alcuni aspetti della vostra vita non è sufficiente per cambiarle. Dovete credere in voi stessi, entrare in azione ed essere positivi al massimo! Gli aspetti astrali odierni indicano che potreste fare qualcosa d’impulso o sperare per il meglio. Ma avendo le idee chiare riguardo a ciò che volete e fare un piano pratico, vi offrirà maggiori possibilità di riuscita. La presenza di Plutone in Acquario, indica che in generale riuscirete a risalire la china in modo a dir poco spettacolare! Amore: in coppia, l’atmosfera dipenderà molto dalle vostre reazioni: più sarete calmi e misurati di fronte a certi commenti del partner e tanto più tornerà la pace rapidamente. Soli: più sensibili del solito alle emozioni degli altri. Cercate dunque di essere razionali e positivi. Un atteggiamento che rassicurerà le possibili conquiste.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un giovedì in cui avete in mente avete numerose idee fantasiose e creative, ma fare qualcosa al riguardo per concretizzarle, potrebbe essere un altro paio di maniche. Tuttavia, per oggi va bene così: prima di prendere l’iniziativa dovete rifletterci in modo approfondito. Al contempo la Luna nel vostro segno è in dissonanza con Plutone e il transito scatena forti emozioni. Fate attenzione agli sbalzi d’umore ed evitate accuratamente di parlare di argomenti che sapete saranno motivo di discussioni accese, nonché persone che tendono a sottovalutare la vostra intelligenza. Amore: in coppia, potreste reagire in modo esagerato a certe parole del partner, ovvero chiudervi in un silenzio ostinato e non capirà la vostra reazione. Soli: se navigate su una app di incontri occhio ai profili falsi. Oggi rischiate di essere un po’ ingenui.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le energie fisiche non vi mancano davvero ma mentalmente lo stato d’animo è più meditabondo. Non è la giornata ideale, dunque per affrontare compiti che richiedono attenzione ai dettagli, ma è utile per fare tutto ciò che richiede un approccio olistico e creativo. Avete bisogno di un po’ di autentico relax? Una passeggiata, un’escursione o un giro in bicicletta in un posto che vi piace vi farà un gran bene! In serata, con la dissonanza Luna-Plutone, avrete voglia di stare un po’ per conto vostro, privilegiare il riposo ed evitare conversazioni che potrebbero scatenare tensioni. Amore: in coppia, è una giornata di alti e bassi. Non riuscite a farvi capire dalla dolce metà ma forse perché non parlate chiaramente. Soli: il passato può bussare alla porta ma potrebbe rivelarsi una delusione. La cosa migliore con un/a ex è di rimanere amici.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Evitate di credere a tutto ciò che oggi ascolterete, anche se a parlare è una persona che afferma di essere un esperto. Con i passaggi odierni potrebbero esserci messaggi contrastanti e incomprensioni, dunque qualunque cosa vi dirà l’altro verificate che sia corretta. Utilizzando informazioni inaffidabili, potreste avere dei problemi e dovrete dedicare del tempo nonché energie per sistemare le cose. Per oggi, inoltre, mettete voi al primo posto senza preoccuparvi che gli altri pensino che siate egoisti. Non c’è niente di sbagliato ogni tanto di dare a voi stessi la massima priorità. Amore: in coppia, se sulla relazione soffia un vento freddino è una buona giornata per mostrare reciproca tenerezza. Il dialogo è il modo migliore per superare insieme piccoli disaccordi temporanei. Soli: finalmente pronti a vivere nuove avventure romantiche. Il che è già un grande passo avanti. Vi sentite liberi!

Oroscopo 1 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il denaro oggi ai vostri occhi sarà un concetto astratto, per questo motivo prima di lanciarvi negli acquisti date un’occhiata attenta al budget. Potete permettervi di fare alcune spese? Ma non solo, potete essere certi che un articolo è esattamente così come viene descritto dal venditore? Anche se vi garantisce la perfezione, ne esalta i lati positivi e unici non è detto sia la verità. Per cui fate attenzione poiché potrebbe ingannarvi. Occhio infine a concedere un prestito: anche se vi fidate è probabile che la persona pur conoscendola da tempo non restituirà la somma. Amore: in coppia, il partner è affascinato dalle vostre piccole attenzioni, dagli slanci di tenerezza. In programma c’è una serata romantica. Soli: è una giornata in cui avete l’effetto calamita! E’ possibile che una persona affascinante risvegli il vostro interesse e vi lascerete andare alle emozioni.

Oroscopo 1 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se nei giorni scorsi siete stati impegnati online per motivi personali o professionali, oggi potrebbero arrivare buone notizie anzi, persino sorprendenti! E’ un’ottima giornata per pensare a un investimento. Se eravate in attesa di una somma di denaro, arriverà la conferma positiva. Al contempo, stare in compagnia degli amici cari, alcune conversazioni potrebbero spingervi a realizzare i vostri sogni, gli obbiettivi e i progetti che avete in mente. Capiscono la vostra visione e il loro incoraggiamento può essere d’aiuto a fare concreti passi avanti. Amore: in coppia, nulla può turbare la meravigliosa intesa tra voi e il partner. Amate e siete ultra amati! Soli: avete ben chiaro in mente chi potrebbe rendervi felici. Farete il primo passo e l’altro/a cederà al vostro fascino e al magnetismo.