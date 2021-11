Oroscopo domani 16 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Il buon aspetto Sole-Plutone è un’opportunità per trasformare il vostro modo di pensare soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli obbiettivi importanti. Se vi state sminuendo è il momento di mettere uno stop. L’armonia Sole-Giove rappresenta un invito a pensare positivo. E’ tempo di rinnovamento, di mettervi in gioco e scoprire cosa siete in grado di fare. E, probabilmente. è più di quanto pensiate.