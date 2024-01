L’oroscopo del 11 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 11 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Capricorno sosta nel vostro settore delle ambizioni e del successo: dà il via a un ciclo incentrato sulla professione. Nell’arco dei prossimi sei mesi avrete la possibilità di raggiungere i vostri obiettivi, fare passi avanti nella carriera e diventare più conosciuti nel vostro ambito lavorativo. Pensate a ciò su cui volete concentrarvi poiché questo Novilunio nel lavoro sarà d’aiuto a ottenere ciò che desiderate. potrebbe aiutarvi a lanciare tutto ciò che desiderate ottenere nel vostro percorso professionale. Amore: in coppia, entusiasmo al top, riuscirete a motivare il partner a vivere al meglio la giornata! Soli: potrebbe esserci un incontro per la serie fuoco e fiamme. Non mettete il carro avanti ai buoi e fatevi desiderare.

Oroscopo 11 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Capricorno al vostro segno parla di espansione, di ampliare i vostri orizzonti! E’ una giornata eccellente per chiedervi come vi piacerebbe migliorare la vostra vita e in quale settore. Che si tratti di cercare la vostra casa ideale, di raggiungere un obbiettivo di lavoro, riprendere gli studi o frequentare un corso di formazione oppure fare un viaggio che desiderate da tempo, è il momento giusto per dare il via alla ricerca. Ricordate: qualsiasi cambiamento nel tempo si rivelerà estremamente positivo! Amore: in coppia, insieme al partner parlerete di un viaggio che vi sta particolarmente a cuore, una gita romantica speciale, più progetti .Soli: fascino al top, preparatevi ad accogliere nella vostra vita una nuova persona!

Oroscopo 11 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova in Capricorno rappresenta un’opportunità per prendervi cura delle pratiche burocratiche e delle questioni finanziarie lasciate in sospeso, eventuali debiti. In poche parole quelle cose burocratiche che ti piace evitare. Cercate di eliminarne una parte così da entrare nel 2024 senza questi dettagli fastidiosi. Al contempo con questo Novilunio potreste chiudere determinate relazioni, mollare alcuni schemi comportamentali o situazioni. Ma nel caso voleste rafforzare un legame è il momento ideale. Amore: in coppia, zero disaccordi, con il partner oggi nulla vi sembrerà più impossibile. L’unione fa la forza! Soli: potreste essere affascinati dalla dolcezza di una persona, dal suo atteggiamento delicato. Chi è? Ma la vostra anima gemella!

Oroscopo 11 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Capricorno, il primo Novilunio del 2024, sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro: nell’arco dei prossimi sei mesi sarete spinti a prendere nuove iniziative, cercare nuove opportunità professionali. Durante questo ciclo lunare potreste firmare nuovi contratti, ottenere nuovi impegni di lavoro o, non ultimo, entrare in società con una persona. Per raggiungere il successo potreste voler stabilire nuovi obbiettivi con professionisti che condividono la vostra stessa visione. Amore: in coppia, le prove d’amore del partner saranno numerose al punto che sarete sorpresi! Soli: con il Novilunio potrebbe arrivare un invito e sarete felici di accettarlo. Chissà, potrebbe trattarsi del grande amore.

Oroscopo 11 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna nuova in Capricorno rappresenta un invito a prendere cura di voi stessi, pensare al vostro benessere e dare il via a uno stile di vita sano. Eliminare qualche cattiva abitudine, mangiare meglio o praticare più esercizio fisico oppure entrambi. Al contempo con questo passaggio è tempo di migliorare la vita lavorativa. Cercate di fissare alcuni obbiettivi pensando a ciò che volete ottenere nel vostro percorso: un nuovo impiego, un secondo lavoro o trovare un equilibrio tra professione e vita privata? Amore: in coppia, In coppia: nulla da segnalare, soltanto che il barometro dell’amore punta sul bello/stabile! Soli: colpo di fulmine o una dichiarazione inattesa, incontrerete l’anima gemella e sarete felici!

Oroscopo 11 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Capricorno, vi dota di grande sicurezza, rappresenta il momento giusto per dare il via a un progetto di lavoro, condividere le vostre idee con persone che contano così da avere la possibilità di concretizzarle. Al contempo, il transito rappresenta un invito a riflettere sul modo di trovare un equilibrio tra il lavoro, gli obblighi, le responsabilità e il tempo libero, il divertimento, i momenti di relax con gli amici e i familiari. Nella vita, sono entrambi necessari, tenetelo a mente. Amore: in coppia, con il partner parlerete dei vostri desideri, soprattutto se nella relazione c’è una certa routine. E insieme troverete nuovi interessi. Soli: voglia di avere un incontro fuori dall’ordinario. Ma attenzione: ciò presenta dei vantaggi e al contempo degli svantaggi.

Oroscopo 11 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Novilunio in Capricorno sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: nei prossimi sei mesi, acquisiranno molta importanza, saranno una priorità. La decisione di cambiare abitazione, allargare la famiglia – o averne una vostra – può far emergere nuove possibilità e idee. Il transito rappresenta un’ottima opportunità per migliorare i rapporti con i familiari, trascorrere più tempo in loro compagnia, per abbellire o ristrutturare la casa in cui vivete attualmente e godere di maggiore comfort. Amore: in coppia, il reciproco amore indica che la relazione è perfetta! Medaglia d’oro dai pianeti. Soli: godrete della splendida e romantica compagnia di una persona incontrata nei giorni giorni scorsi!

Oroscopo 11 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con l’odierno Novilunio in Capricorno nel vostro settore della comunicazione avete il dono della parlantina, tutto ciò che direte avrà un forte impatto su chi vi circonda e al contempo avrà importanza anche ciò che ascoltare le persone. Potrebbero arrivare delle buone notizie che aspettate da tempo – forse riguardo a un problema – e avranno il potere di allentare la tensione, vi sentirete sollevati. Potrebbe trattarsi anche di un’informazione, di un consiglio o di un’opportunità ma in ogni caso, finalmente risolverete! Amore: in coppia, oggi vedete il bicchiere mezzo pieno e ciò sarà molto utile per rafforzare i reciproci sentimenti. Soli: anche per voi vale quanto scritto sopra: potete affascinare chi vi attrae in un batter di ciglia!

Oroscopo 11 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Lo shopping natalizio è ormai alle spalle e con il Novilunio in Capricorno è tempo di concentrarvi sulle questioni di denaro, capire quanto spendete al mese, eventualmente risparmiare e attenervi a un budget rigoroso. E’ un ottimo momento per cercare il modo di guadagnare di più ed entrare in azione! In tempi record potreste trovare un secondo lavoro o uno più redditizio. Iniziate a rivedere il CV e aprite la caccia! Il transito indica inoltre che avrete grandi idee e sarete pronti a impegnarvi per realizzarle. Amore: in coppia, i progetti avranno maggiore concretezza, insieme al partner darete il via senza problemi. Soli: non sembrate interessati a impegnarvi seriamente. Eppure una persona vorrebbe approfondire la conoscenza. Pensateci.

Oroscopo 11 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il Novilunio nel vostro segno aprite ufficialmente il 2024, dunque è un ottimo momento per un nuovo inizio e per brillare! Rappresenta un’eccellente opportunità per migliorare la vostra immagine o volendo cambiare look, pettinatura o abbigliamento. Al contempo, cercate di definire i vostri obbiettivi e se vi sentite pronti a dare il via, assumete un rischio calcolato. Concentratevi sui vostri punti di forza, le qualità: vi permetteranno di distinguervi nel settore del lavoro, diventare dei leader! Amore: in coppia, con il partner potreste decidere di organizzare un viaggetto o dare il via a nuovi progetti. Soli: grandi incontri stanno per cambiare la vostra opinione sulle relazioni romantiche e sull’amore! Una persona vi farà dimenticare tutti i pregiudizi.

Oroscopo 11 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il Novilunio in Capricorno odierno, anche se avete un lungo elenco di cose da fare, cercate di dare la priorità al riposo, al relax, concedetevi una pausa così da ricaricare le batterie. Ciò vi permetterà di pianificare il prossimo progetto, la prossima iniziativa. Cercate inoltre di lasciare alle spalle tutto ciò che nella vostra vita è ormai inutile, anche se ciò è innegabile, vi farà provare un po’ di dispiacere. E’ tempo di avere una nuova prospettiva riguardo al lavoro e alla vostra vita in generale! Amore: in coppia, nella relazione c’è armonia e complicità, avrete occhi solo per il partner che ricambierà teneramente. Soli: prima di lanciarvi a capofitto nella conquista di un cuore, accertatevi che l’altro/a sia interessato/a.

Oroscopo 11 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova in Capricorno al vostro segno annuncia che è tempo di partecipare ad attività di gruppo che alimentano le vostre passioni e al contempo iniziare a capire chi sono i veri amici e chi, invece approfitta del vostro altruismo. se avete intenzione di stabilire dei limiti in una relazione è il momento giusto! E una fase ideale per ampliare i contatti professionali, anche online, dunque comunicate al massimo con chi desiderate rafforzare il rapporto poiché vi permetterà di aprire nuove porte. Amore: in coppia, splendide energie, generosi, comprensivi, altruisti: avete tutte le qualità per trascorrere un giovedì da sogno! Soli: sfruttate il buon aspetto Luna-Urano favorevole agli incontri, agli appuntamenti, soprattutto se attraverso Internet.