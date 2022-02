Oroscopo della settimana dal 26 febbraio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 26 febbraio (21 marzo-21 aprile): quali obbiettivi vale la pena di raggiungere?

E’ una settimana impegnativa, nel lavoro dovrete rimboccare le maniche ma raccoglierete i frutti! Il 28 febbraio, è un’ottima giornata per sostenere un colloquio di lavoro o per pubblicare il CV su un sito web di ricerca di lavoro. Fatelo perché gli aspetti astrali odierni non si presentano tutti i giorni. In generale il vostro successo professionale vi garantirà la libertà nelle finanze. Il 1 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano avete l’opportunità di reinventarvi. Ovvero, di esplorare un nuovo territorio e considerare le possibilità di trasferirvi, cambiare professione… Il 2 marzo, la Luna nuova in Pesci apre un nuovo capitolo: nell’arco dei prossimi sei mesi avrete maggiore fiducia sul cammino professionale intrapreso. Ancora il 2 con la congiunzione Mercurio-Saturno è una giornata in salita: il cellulare non funziona o l’auto non parte. Nulla sembra andare per il verso giusto. Ma è un fatto momentaneo. Questo transito rappresenta inoltre il momento giusto per definire quali obiettivi, sogni vale la pena di perseguire.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: la relazione procede senza urti né tensioni. Sfruttate queste giornate per consolidare il legame, renderlo ancora più stabile. Soli: è una settimana all’insegna dell’amicizia e non tanto della passione. Avete bisogno di comunicare, dialogare, incontrare persone nuove.

Oroscopo della settimana Leone dal 26 febbraio al 4 marzo (23 luglio-23 agosto): realizzare i vostri progetti

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Questa settimana è il momento di realizzare i vostri piani e progetti. Il 28 febbraio, cercate di eliminare le distrazioni e concentratevi su ciò che di importante volete raggiungere: saprete come fare. Il 1 marzo, nonostante al vostro segno piaccia essere i re della giungla, dovrete lavorare con gli altri su un progetto importante. E ciò significa condividere la gloria. Cercate di fare un gioco di squadra o la carriera e la reputazione potrebbero risentirne. Il 2 marzo, con il Novilunio in Pesci potete indurre le persone a darvi ciò di cui avete bisogno: potete sfruttare la buona reputazione, il carisma e magnetismo per ottenere un finanziamento, un aiuto da esperti o un incontro importante con il boss. Sempre il 2 marzo, c’è la congiunzione Mercurio-Saturno nel vostro settore delle relazioni. Una persona cara potrebbe chiedervi di rinunciare a un piano e accantonare un’idea. A causa di questo improvviso ostacolo, potreste sentirvi incredibilmente frustrati. Ma prima di ruggire, tenete presente che questa è energia temporanea. Domani sarà un giorno migliore.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: cambiamenti importanti e tutti positivi! Potrebbe verificarsi lo sblocco di una situazione. Soli: tanti incontri insoliti, nei luoghi più inaspettati. Mettete in conto parecchi flirt divertenti. Oroscopo della settimana Sagittario dal 26 febbraio (23 novembre-21 dicembre): scendere a patti con la realtà Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Il 28 febbraio, sarete impegnati a realizzare diversi modi per guadagnare di più, riflettere su come impegnare il denaro e circondarvi di persone di successo. Alcuni cambiamenti qua e là e anche voi vi troverete sulla strada della realizzazione finanziaria. Per guadagnare di più sarete pronti anche ad assumere ulteriori responsabilità, candidarvi per una nuova posizione oppure per un nuovo lavoro! Il 1 marzo, potreste fare dei lavori in casa: pitturare una stanza, organizzare il vostro studio o aggiungere un elemento tecnologico. Ad esempio potenziare il Wi-Fi in modo da avere lo streaming in ogni angolo della casa. Il 2 marzo, la Luna Nuova in Pesci aprirà un nuovo ciclo nella vita personale. Se volete vivere in un certo modo, cercate di capire come riuscirci. E sempre il 2, con il buon aspetto Sole-Urano, potreste scoprire che nonostante i continui cambiamenti sul lavoro, è più facile mantenere un equilibrio vita privata-professione. Il 3, la congiunzione Marte-Venere-Plutone in Capricorno punta i riflettori sul vostro settore delle finanze: per quanto riguarda il budget potrebbe essere necessario scendere a patti con la realtà.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: Lunedì e martedì, la Luna in Acquario vi regala buonumore, un’atmosfera divertente. Quella giusta per rilassarvi con il partner.

Soli: il 4 e 5, tutto brillerà! Un’iniziativa audace o una proposta simpatica vi distrarrà, lascerete i problemi alle spalle.