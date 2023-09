L’oroscopo del 12 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 12 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste aver idealizzato una persona e rimanere delusi. L’altro/a potrebbe rivelare dei lati apertamente autodistruttivi e la vostra tentazione sarà quella di allontanarvi o al contrario, pensare di salvarlo. Sarebbe più saggio rimanere neutrali. Queste situazioni hanno modo di risolversi da sole, non è necessario intervenire. Amore: in coppia, sembra che oggi facciate di tutto per realizzare uno dei desideri del partner. E dopo l’impegno arriverà il momento della ricompensa: gli abbracci saranno passionali e piccantini. Soli: addio alla solitudine! Un passo determinato verso la persona che vi attrae non passerà inosservato e conquisterete il suo cuore.

Oroscopo 12 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Una situazione potrebbe scatenare agitazione ma anziché eluderla dovreste affrontarla, soprattutto se rende la vostra vita poco appagante. Con la dissonanza Luna-Urano, oggi potrebbe riemergere la vecchia paura riguardo al cambiamento ma accogliere il nuovo è una lezione continua, dunque non dovete arrendervi! Amore: in coppia, anche se la relazione va avanti da anni, non dovete pensare di conoscere tutto del partner. Oggi dovete riconquistarlo/a come se fosse la prima volta. Soli: la vostra sincerità sarà senza dubbio la carta migliore da giocare. Iniziare una nuova storia d’amore con questa risorsa significa costruire una bellissima relazione.

Oroscopo 12 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le conversazioni oggi potrebbero facilmente degenerare: da calme e ragionevoli diventare aggressive e rabbiose. Resistete alla tentazione di reagire o impegnarvi poiché non servirebbe a nulla, potrebbe essere una situazione senza via d’uscita. Meglio sfogare la vostra frustrazione andando in palestra o fare una corsa all’aperto. Amore: in coppia, se non siete d’accordo con il partner riguardo a qualcosa, scegliete la strada del compromesso: rimane sempre l’opzione migliore per mantenere l’armonia. Soli: evitate di trasformare la ricerca dell’amore in una crociata! Un po’ di leggerezza e sano distacco vi renderanno molto più attraenti!

Oroscopo 12 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel caso dovesse arrivare un’ottima opportunità cercate di coglierla al volo! Per acchiapparla potrebbe essere necessario organizzare un incontro o uscita che scombussolerà il programma della giornata. Ma con la dissonanza Luna-Urano non è il momento di bloccarvi poiché qualcun altro potrebbe fare prima di voi e ottenerla. Amore: in coppia, cercate di prendere in mano la situazione in modo che la relazione evolva nella direzione desiderata. E’ il momento di portare a compimento un progetto, di parlare delle vostre idee, di esprimere i sentimenti! Soli: le gelosie si placano, i sospetti svaniscono e avete contatti gratificanti con persone affidabili e aperte. Oroscopo 12 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Alcune notizie sul fronte finanze potrebbero essere tutt’altro che entusiasmanti dunque non è la giornata ideale per lanciarvi nello shopping o in altre attività potenzialmente costose. Le responsabilità vengono prima dei capricci personali Evitate di farvi coinvolgere in nuovi progetti poiché potrebbero essere meno redditizi di quanto pensiate. Amore: in coppia, la relazione procede alla grande, avete aperto il cuore all’amore incondizionato. È molto forte e senza limiti. La passione è così bella e forte da dissolvere qualsiasi insicurezza o dubbio. Soli: andate dritti al sodo. Niente chiacchiere inutili, sapete cosa è bene per voi e conquistare chi vi attrae sarà un gioco da ragazzi!

Oroscopo 12 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se nel lavoro o nella vita personale una relazione è cambiata, non comunicate più come un tempo e avete punti di vista diversi riguardo questioni importanti, è arrivato il momento di riprendere il dialogo attraverso una conversazione sincera. Non è la scelta più semplice, ed è comprensibile, ma almeno per ora è la migliore. Amore: in coppia, meteo positivo, all’orizzonte non ci sono nuvole. Se dovete prendere una decisione il partner vi offrirà il suo sostegno. Ciò spazzerà via eventuali dubbi sulla sincerità del suo amore. Soli: negli affari di cuore in programma ci sono splendidi incontri. A voi scegliere la persona giusta così da mettere uno stop alla solitudine.

Oroscopo 12 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Una discussione accesa potrebbe non riguardare voi personalmente ma potrebbe comunque creare un’atmosfera agitata, decisamente poco piacevole. Potreste usare le vostre capacità diplomatiche per dare il giusto senso di equilibrio alla questione. Il vostro approccio imparziale porterà alcune necessarie intuizioni. Amore: in coppia, se ultimamente l’atmosfera è stata un po’ pesante, la situazione oggi dovrebbe migliorare nettamente. Dopo una conversazione sincera e franca, nascerà il desiderio di riavvicinarvi. Soli: giornata ideale per gli incontri romantici. Se avete intenzione di proporre un appuntamento non riceverete rifiuti.

Oroscopo 12 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Sempre pronti a correre in aiuto di chi vi circonda, oggi potreste iniziare a sentirvi un po’ sfruttati. Con la dissonanza Luna-Urano potreste dire no a chi tenta di coinvolgervi nei suoi problemi. E non è scortesia: lasciate che li risolva da solo. Avete ben altro da fare e non dovete lasciarvi distrarre per nessun motivo! Amore: in coppia, per ravvivare la relazione un po’ troppo immersa nella routine, avete bisogno di sentirvi amati, desiderati. Tuttavia oggi sembra che il partner accolga con un po’ di indifferenza le vostre idee piccantine… Soli: un incontro farà battere forte il vostro cuore ma il seguito vi soddisferà? Non è certo poiché ora avete bisogno di tenerezza e non solo di passione. A voi giocare la carta della sincerità.

Oroscopo 12 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna-Urano potreste ritrovarvi in ​​un incubo di tipo burocratico e se siete in viaggio o avete una scadenza, potrebbe scatenare dei seri problemi. Non fatevi prendere dal panico. Anche se pensate che tutto sia perduto, un meraviglioso aspetto di Giove indica che un aiuto arriverà al momento giusto. Amore: in coppia, un piccolo problema familiare da risolvere al più presto ma che, tranquilli, non inciderà sulla relazione. La forza della vostra unione facilita alcune situazioni un po’ complesse. Tutto rientrerà rapidamente in ordine. Soli: desiderate la serenità? Una persona che conoscete bene vi sostiene e vi regala benessere. Grazie a lui/lei riscoprite la gioia di condividere insieme piccoli momenti. Potreste innamorarvi…

Oroscopo 12 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte in Bilancia sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e siete desiderosi di stringere nuovi contatti così da promuovere i vostri piani e obbiettivi. Evitate di essere frettolosi riguardo a un’offerta o un’opportunità: anche se sembra perfetta prima di accettare sarebbe saggio capire chiaramente dove vi porterà. Amore: in coppia, dopo una mattinata un po’ tesa, in serata tutto tornerà alla normalità. Nel frattempo cercate di dare il via al dialogo, evitando di essere troppo esigenti. Soli: un incontro vi emozionerà: lasciatevi andare senza pensare al futuro. In seguito avrete tutto il tempo per farlo.

Oroscopo 12 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Urano potrebbe scatenare ansia, un po’ di tensione: penserete, o qualcuno vi farà pensare, a una situazione che vi stressa. Forse state affrontando un cambiamento che ritenete non vada bene per voi. Emotivamente è difficile da accettare ma sicuramente nel giro di poco tempo migliorerà la vostra situazione. Amore: in coppia, la relazione vi offre tante soddisfazioni: il partner è più attento che mai ai vostri desideri e aspettative. Insieme vivete in un’atmosfera amorevole e rassicurante. Soli: voglia di divertirvi e di conoscere nuove persone. I pianeti vi accontentano: attraverso i social network nascerà una storia d’amore.

Oroscopo 12 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Urano vi sarà impossibile tollerare l’atteggiamento fastidioso dl alcune persone, soprattutto se più volte se avete chiesto loro di evitare. Prima di esplodere pensate alle conseguenze di una litigata. Accettate il fatto che non cambieranno mai per cui fatevi un favore: sganciatevi e create una sana distanza. Amore: in coppia, avete bisogno di sostegno e non di rimproveri. Avete la sensazione che il partner non lo capisca, lui/lei si sente trascurato… In poche parole è il momento di una spiegazione sincera. Soli: gli affari di cuore non vi soddisfano. Avete tante idee ma richiederebbero qualche sacrificio o compromesso. Cercate di capire cosa volete veramente.