L’oroscopo del 13 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 13 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni sono d’aiuto a organizzare un progetto ma prima di muovervi assicuratevi che sia davvero fattibile e che accenda il vostro entusiasmo, l’interesse. Con la presenza di Mercurio retrogrado potreste infatti cambiare molte altre volte. Per ora iniziate mettendo le basi e andate avanti avanti passo dopo passo. Amore: in coppia, il malumore si farà sentire fortemente, penserete che non siete voi la causa delle tensioni nella relazione. Per oggi la comprensione sarà assente ingiustificata. Soli: prima di dire continuamente che l’amore deve essere per sempre, iniziate a trovarlo! Cercate di conquistare con un approccio gentile.

Oroscopo 13 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Avvertite il desiderio di uscire dalla routine? Con un po’ di flessibilità, potreste trovare modi innovativi di gestire alcune “vecchie” attività diventate un po’ ripetitive. Con un approccio originale non solo scoprirete un metodo più efficiente ma manterrete la motivazione e vi divertirete. E potreste risparmiare tempo e denaro. Amore: in coppia, nessuna nuvola all’orizzonte: complicità, reciproco ascolto e ciò contribuisce a risolvere piccoli o grandi problemi. Soli: avete l’effetto calamita e potreste dare il via, con un/a amico/a, a un gioco di seduzione. Per non complicare la situazione, chiedete che intenzioni ha…

Oroscopo 13 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un mercoledì in cui siete molto emotivi, potreste avere la sensazione di aver smarrito la strada. Potrebbe essere d’aiuto fare una lunga camminata o praticare esercizio fisico o impegnarvi in uno sport. Dovrete forse sforzarvi per iniziare ma una volta dato il via i pensieri negativi, tristi, svaniranno rapidamente. Amore: in coppia, riflettete troppo! Cercate di essere più spontanei. Puntate sulla tenerezza: è l’elisir magico della serata. Soli: una persona vi attrae e anche parecchio ma non alzate un dito per conquistarla… Bando alla riservatezza e prendete l’iniziativa!

Oroscopo 13 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione odierna Luna-Mercurio indica che i vostri pensieri potrebbero essere d’aiuto a realizzare i vostri piani oppure a ostacolarli. Non dovete permettere che il vostro critico interiore vi impedisca di fare una mossa coraggiosa. Se ascolterete i dubbi, prima di entrare in azione potrebbe volerci un po’ di tempo. Amore: in coppia, voglia di dare nuovo slancio alla relazione, di migliorarla, Prenderete delle iniziative e darete il via a nuovi progetti. Soli: il cuore che batte, la certezza di aver trovato l’altra metà della mela e l’amore , diventare realtà. Appuntamento con una persona con cui parlate da tempo. Oroscopo 13 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Con la dissonanza Luna-Saturno anche se potreste dover affrontare delle lotte di potere od ostacoli, prendete tempo alla fine sarà d’aiuto a progredire. Al contempo è un buon momento per ristrutturare il vostro budget, facendo tesoro di eventuali errori commessi in passato nelle finanze. Ciò vi permetterà di essere meno stressati. Amore: in coppia, rischiate di mostrare il vostro caratterino ed essere impazienti. Non sarà una gran giornata d’amore e di passione. Soli: occhio agli errori di giudizio, ad apprezzare persone che sembrano piacevoli ma solo in apparenza.

Oroscopo 13 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno in Pesci: potreste sentirvi stanchi, demotivati o preoccupati. Tuttavia aggiungiamo che questo aspetto si verifica ogni mese e non dovreste essere troppo giù di corda. In caso contrario, guardate avanti e non indietro: con la Luna Nuova di domani in Vergine dovete mantenere viva la speranza! ‘Amore: in coppia, i passaggi potrebbero attenuare la motivazione e la passione. Per alcuni, le paroline dolci e le belle promesse dei primi tempi sono svanite. Evitate che la situazione peggiori e per scoprire le radici del problema mettete le carte in tavola. Soli: potreste rimanere delusi dal comportamento di una persona incontrata di recente. No ai giudizi affrettati.

Oroscopo 13 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Se non riuscite a fare tutti i progressi che desiderate, il motivo potrebbe essere nella mancanza di energie. Concentrare l’attenzione sul vostro stile di vita potrebbe spingere a dare il via a un cambiamento lento ma importante che avrà un impatto sulle attività quotidiane. Ora non dovete accollarvi più quanto possiate gestire. Amore: in coppia, amore, complicità a gogo! E’ una bella giornata, siete entrambi rilassati e il partner non finisce di sorprendervi piacevolmente. Soli: una persona incontrata qualche volta ha conquistato il vostro cuore. E oggi tenterete il tutto per tutto per farla vostra.

Oroscopo 13 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Volete mantenere un buon equilibrio in una relazione conflittuale ma l’altro è testardo e non intende cambiare idea? La soluzione può essere quella di scendere un compromesso. Anche se non capite le sue motivazioni, andare incontro potrebbe permettere di trovare un accordo. E’ solo una questione di buon senso. Amore: in coppia, tra impegni di lavoro, il tempo dedicato alla famiglia la giornata sarà movimentata. Il partner, si sentirà trascurato e chiederà di stare un po’ insieme, anche solo per qualche tenero abbraccio. Soli: poco motivati a conquistare, non avete voglia di uscire, conversare. In queste condizioni fate bene a restare a casa.

Oroscopo 13 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le relazioni con i familiari a volte possono essere problematiche ma in questo momento la situazione sembra un po’ fuori controllo. Per quanto siate tentati di dire chiaramente ciò che pensate, fareste bene a evitare. Concentratevi su altro: sarete soddisfatti dei risultati e potrete poi appianare le cose con i familiari. Amore: in coppia, la relazione rischia di essere tesa ma solo perché voi siete un po’ di malumore e nervosi. Soli: per oggi preferirete dedicarvi a voi stessi, al vostro benessere: non avete intenzione di lanciarvi nella conquista di un cuore.

Oroscopo 13 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Ammettere che nel lavoro ci sono alcune cose che avete difficoltà a svolgere, non è nulla di grave. Tutti accettano alcuni compiti ed evitano altri. E’ il momento giusto per sfruttare i vostri punti di forza, poiché otterrete molto di più. Delegate quei compiti in cui non siete bravi a persone a cui invece piacciono e sarete più produttivi! Amore: in coppia, puntate in alto, aspirate al meglio ed è un’ottima cosa ma avete parlato con il partner dei vostri progetti? Non dovete decidere solo voi! Soli: con una persona darete il via a una relazione affettiva importante. Ciascuno valorizzerà l’altro/a.

Oroscopo 13 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Mercurio in Vergine indica che avrete una splendida idea per essere più produttivi nel lavoro o per far fruttare di più il vostro denaro. In ogni caso, dopo aver rimuginato un po’ sul modo per raggiungere i vostri obbiettivi finanziari, svilupperete delle idee che vi metteranno in grado di sbloccare una situazione. Amore: in coppia, fiducia e sincerità. I pianeti annunciano che vi sentite pronti per fare il punto della relazione. Parlerete di un progetto a due, con il partner andate di nuovo avanti nella stessa direzione. Soli: gli affari di cuore sono sotto i riflettori, volete amare ed essere amati. Un nuovo incontro vi fa dimenticare i momenti difficili delle ultime settimane.

Oroscopo 13 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se la giornata vi sembra poco interessante o addirittura noiosa la cosa migliore è correre qualche piccolo rischio! Provate, ad esempio, a mettervi in una situazione in cui potreste ricevere un rifiuto oppure lanciarvi in un nuovo look o fare qualcosa che non avete mai fatto prima. Sia chiaro, non fate nulla di pericoloso o sciocco. Amore: in coppia, non è la giornata ideale per risolvere i piccoli problemi del quotidiano. Con il partner sarebbe meglio fare qualcosa che piace a entrambi. Soli: la vostra permalosità potrebbe guastare l’inizio di una storia d’amore. Calma, rischiate di mordervi le mani…