L’oroscopo del 15 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 15 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se da un po’ di tempo con una persona c’è distacco, freddezza ora avete la possibilità di abbattere questa barriera. E’ un buon momento per collaborare insieme, eventualmente dare il via a un nuovo progetto poiché insieme potreste avere ottimi risultati. E’ una giornata in cui sfruttare il fascino per ottenere ciò che desiderate, inclusa la sua stima. Cambiate atteggiamento, dunque, e apritevi! Amore: in coppia, è il venerdì ideale per dare nuovo slancio alla relazione facendo qualcosa che vi porti fuori dalla zona di comfort. A voi la scelta! Soli: potreste essere attratti da una persona totalmente diversa da voi conosciuta online e dare il via a una relazione a distanza.

Oroscopo 15 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

È tempo di reagire e risolvere un problema che da tempo è motivo di preoccupazione. Oggi vi sentirete pronti a esaminarlo con maggiore attenzione ed essere in grado di fare tutto ciò che è necessario per cambiare la situazione. I passaggi odierni rappresentano un invito a entrare in azione ora così da arrivare al nocciolo della questione in modo da lasciarla alle spalle e sentirvi liberi. Amore: in coppia, potreste essere spinti a rivelare un desiderio che avete tenuto segreto fino a oggi o smettere di nascondere i vostri sentimenti più autentici! Soli: sex appeal al top, dunque fatevi avanti se volete conquistare chi vi attrae, lanciate dei segnali, degli sguardi intriganti.

Oroscopo 15 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se non siete soddisfatti del lavoro attuale, è un buon momento per ampliare il raggio d’azione. Potreste scoprire un’opportunità per appagare un’aspirazione che avete a cuore da tempo o dare il via a un sodalizio con un eccellente professionista. E’ pur vero che a bloccarvi potrebbero essere alcune paure, alcune delusioni sofferte in passato ma ora dovete andare oltre e guardare al futuro! Amore: in coppia, è una bella giornata, ricca di complicità. dimostrerete il vostro amore attraverso tante piccole attenzioni. La vostra tenerezza sarà preziosa. Soli: se avete un flirt vorrete fare il grande passo ma il vostro segno è volubile: prima di impegnarvi, promettere, pensateci due volte.

Oroscopo 15 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Gli aspetti astrali odierni potrebbero scatenare la sensazione di essere sotto pressione, avere mille cose da fare oppure che qualsiasi cosa sia motivo di preoccupazione. E’ pur vero che nel lavoro potreste commettere qualche errore ma si tratterà di dettagli minimi a cui voi attribuirete troppa importanza. Più sicurezza in voi stessi, nel vostro infallibile istinto e risolverete tutto in un batter di ciglia. Amore: in coppia, con il partner c’è sintonia, vi muovete allo stesso ritmo. Sfruttate queste energie per condividere momenti intensi intimi e sensuali. Soli: ascoltate i desideri, seguiteli ovunque vi portino. L’amore a prima vista è all’orizzonte e fareste bene a non chiudere la porta…

Oroscopo 15 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Nel lavoro avete la determinazione giusta per abbattere alcuni ostacoli e proseguire nella direzione corretta. In ogni caso, attenzione, non dovete confondere la velocità con la fretta: procedete con calma. Al contempo grazie all’entusiasmo di cui siete dotati, avete intenzione di mettere uno stop alla routine, alle solite abitudini e rinnovare il programma quotidiano. E’ la giornata ideale! Amore: in coppia, se nella relazione manca un pizzico di follia, oggi probabilmente avrete una bella sorpresa (anche sul fronte eros). Soli: incontri interessanti, persino intriganti ma non del tipo che vi aspettate: tuttavia potrebbero stupirvi in modo positivo.

Oroscopo 15 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potrebbero esserci degli eventi inattesi nell’ambito professionale, ad esempio ricevere una proposta o scoprire una nuova opportunità: entrambi i casi vi permetterebbero di progredire dunque se capite che sono positive, fatele vostre! Riflettere sarebbe solo una gran perdita di tempo. Valutare i pro e i contro puntando alla perfezione non è realistico e potreste invece rischiare una delusione. Amore: in coppia, punti di vista diversi potrebbero sfociare in una discussione. Fate leva sulla pazienza e riflettete: alla fine vi renderete conto che potete trovare un accordo. Soli: l’entusiasmo è latitante e non avete fiducia nei nuovi incontri, nelle persone. Cambiate musica, tiratevi su!

Oroscopo 15 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste avvertire il bisogno di stare un po’ per conto vostro, in santa pace e avete ragione a prendere le distanze dall’agitazione, il trambusto del mondo circostante ma non è un buon motivo per essere rigidi, chiudervi nella torre d’avorio o per adottare un atteggiamento gelido, lavoro o vita personale, con chi vi circonda. Cercate di essere anche elastici: è nel vostro interesse adattarvi un po’ alle circostanze. Amore: in coppia, la vostra tendenza odierna è quella di interpretare nel verso sbagliato ciò che dice il partner. Cercate di essere meno ostinati poiché potreste davvero aver capito male. Soli: evitate di idealizzare l’amore e di avere aspettative alte. Piedi per terra.

Oroscopo 15 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un venerdì in cui dovete fare attenzione alle sviste, agli errori – anche di distrazione – riguardanti il vostro denaro o quello che eventualmente gestite, ad esempio sul posto di lavoro, per conto di altre persone. E’ così, che in caso di errore potrete correggere il tiro. Occhio, infine alla tendenza a esagerare in ogni ambito della vostra vita, a non porvi limiti – anche nelle spese – per appagare qualche desiderio. Amore: in coppia, è una giornata che in qualche modo rappresenta un nuovo inizio. Il partner potrebbe proporvi un viaggetto a sorpresa. In programma ci sono reciproche, dolci promesse. Soli: avete belle possibilità di incontri romantici: uscite, tutto è possibile!

Oroscopo 15 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sicuri di voi stessi, delle decisioni che prenderete: affronterete con coraggio alcune questioni che devono essere risolte e troverete una buona soluzione. E’ una giornata in cui siete magnetici, le persone sono attratte dalla vostra energia e potreste stringere relazioni utili per il lavoro, nonché entusiasmanti! Allora, fate vedere di che stoffa siete fatti, mostrate a chi vi circonda le qualità, il talento, le competenze! Amore: in coppia, passione al top! I passaggi odierni vi spingono a prendere l’iniziativa per riaccendere la fiamma, ravvivare l’eros con qualcosa di inedito. Soli: per conquistare non dovrete sforzarvi più di tanto: siate voi stessi e attirerete una persona che adorerà la vostra personalità poliedrica!

Oroscopo 15 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per cambiare aria e prendere le distanze dal solito quotidiano. Cercate di distrarvi senza per questo sentirvi in colpa, soprattutto se avvertite il bisogno di ricaricare le batterie o eventualmente vi trovate a dover affrontare una questione familiare. In questo modo la situazione potrebbe evolvere verso soluzione definitiva del problema che vi preoccupa. Amore: in coppia, atmosfera all’insegna della passione! Le emozioni sono profonde quanto entusiasmanti. Condividerete i reciproci segreti più intimi in totale sicurezza. Soli: voglia di una relazione importante? Uscite e se incontrate una persona che vi attrae, mostrate il vostro interesse!

Oroscopo 15 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui avrete conversazioni costruttive. Che si tratti di problemi di lavoro, d’affari o di denaro oppure della vita privata, le persone che contatterete saranno disposte ad ascoltare e a dare un aiuto da voi ovviamente gradito ma forse totalmente inaspettato. Le circostanze, dunque, giocano a vostro favore, eviterete il “peggio” senza difficoltà e risolverete con successo la questione motivo di preoccupazione. Amore: in coppia, un’atmosfera serena e dolce avvolge la relazione. Ritagliate del tempo per apprezzare la presenza e ascoltare il partner. Soli: flirterete a tutto campo, non vi accontenterete di una sola persona. Vi sarà utile a capire qualcosa in più su voi stessi e sul romanticismo.

Oroscopo 15 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

In mente avete importanti obbiettivi da raggiungere ed è una cosa positiva ma i passaggi odierni rappresentano un invito a valutare e forse a modificare alcune delle vostre ambizioni. Chiedetevi se i vostri sogni sono realizzabili e in linea con i vostri ideali. Se la risposta è affermativa, cosa è che potete fare per darvi una piccola spinta utile allo slancio iniziale e ad andare avanti a partire da questo momento? Amore: in coppia, gli impegni di lavoro o con gli amici prendono molto tempo e il partner potrebbe lamentarsi poiché state meno insieme. Cercate di trovare un compromesso. Soli: gli incontri sono possibili, ma le vostre esigenze sono un ostacolo alla nascita di una storia.