L’oroscopo del 15 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 15 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni scatenano un po’ di confusione e in più le persone o le situazioni potrebbero essere diverse da come sembrano. Le conversazioni potrebbero girare in tondo e vi sarà difficile prendere delle decisioni. Mercurio in Leone indica che dovete guardare i fatti e anche se qualcosa non torna avrete un’idea di cosa sta accadendo. Amore: in coppia, le osservazioni poco piacevoli tra voi e il partner sono sempre più numerose e la relazione ne risente. Cercate entrambi di correggere il tiro. Soli: è tempo di voltare pagina, mettere una pietra sopra sulle storie del passato. Dovete andare avanti!

Oroscopo 15 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Che si tratti di amici, gruppi o contatti sui social media è il momento di difendere ciò in cui credete. Esprimendo chiaramente le vostre convinzioni e opinioni non lascerete spazio a malintesi e consentirete agli altri di fare lo stesso. Tuttavia, visto che circola confusione e c’è la possibilità di inviare dei messaggi contrastanti, parlate con cautela. Amore: in coppia, la sensazione di solitudine che potreste aver provato oggi svanirà. Oggi il partner sarà più presente, più attento. Soli: affilerete le vostre armi di seduzione, determinati a non finire da soli la serata. E l’amore busserà alla vostra porta senza preavviso: potrebbe trattarsi di un amico o di una vecchia conoscenza.

Oroscopo 15 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ probabile che al boss, clienti o superiori vogliate dare un’immagine positiva e con la dissonanza Luna-Nettuno sarete come dei camaleonti pronti ad adattarvi in base a chi avete di fronte. Ma se volete ottenere un lavoro o fare vostra un’opportunità anziché recitare un ruolo la cosa migliore è essere voi stessi. Amore: in coppia, buon umore e sentimenti condivisi. Per un fine settimana romantico cosa chiedere di più? Trovate le parole giuste per sedurre e convincere la dolce metà. Occhio a esagerare, i vostri trucchetti possono rivelarsi un boomerang. Soli: la serata si preannuncia divertente e non vedete l’ora di uscirei! E riuscirete ad affascinare parecchi cuori. Pochi resistono al vostro senso dell’umorismo!

Oroscopo 15 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Venere che sta per entrare in moto retrogrado nel vostro settore delle finanze, dovete tenere sotto controllo le spese. Con la dissonanza Luna-Nettuno odierna potreste acquistare qualcosa e in seguito scoprire che non è quello che desideravate. Conservate lo scontrino così da poterlo eventualmente restituire. Amore: in coppia, l”amore è presente, i sentimenti sono condivisi e sinceri. Ma evitate comportamenti troppo capricciosi. Non incolpate la dolce metà se non fa esattamente quello che volete! Soli: evitate di confondere sogno e realtà. Sperando in un incontro con il principe azzurro o la donna ideale, rischiate di rimanere delusi. Piedi per terra.

Oroscopo 15 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della vita sociale e può accentuare il desiderio di incontrare nuove persone ed è positivo perché potrebbe aprire delle porte. Ma con la dissonanza Luna-Nettuno esaminate una relazione. Vi sentite a disagio in presenza di questa persona? Non reprimete l’istinto ma seguitelo. Amore: in coppia, volete migliorare alcuni aspetti della relazione ma non sapete come fare. Per risolvere contate sull’aiuto del partner. Soli: forse siete innamorati di una persona e sembra essere reciproco. Difficile per voi fare il primo passo, riaffiora la paura del fallimento. La giornata però vi riserva delle belle sorprese, approfittatene!

Oroscopo 15 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Mercurio e Venere che sostano alle spalle del vostro segno è il momento di risolvere determinati problemi, fare qualcosa al riguardo. Se in una relazione personale o di lavoro ci sono state delle discussioni, con i passaggi odierni rischiate di vedere la situazione peggiore di come è in realtà. Con una conversazione sincera risolverete. Amore: in coppia, con il partner è una giornata piacevole e originale. La dolce metà potrebbe farvi una bella e romantica sorpresa. Soli: non è escluso un colpo di fulmine ma ovviamente non busserà alla vostra porta. Dovete dunque uscire!

Oroscopo 15 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste voler riflettere su un cambiamento importante in un settore altrettanto importante della vostra vita. Ma con le dissonanze odierne evitate di prendere delle iniziative sull’onda dell’impulsività. Cambiamenti come questi richiedono una pianificazione. Prima di muovervi dovete rafforzare tutto ciò che verrà influenzato. Amore: in coppia, evitate di porre domande scomode al partner con tono irritato, investite le energie per far evolvere e consolidare la relazione. Soli: avrete voglia di approfondire la conoscenza con una persona incontrata di recente. Occhio alle domande che farete. Potreste essere troppo curiosi, sembrare invadenti.

Oroscopo 15 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Anche se tutto sembra andare bene, oggi il vostro umore potrebbe avere alti e bassi. Nonostante le cose belle presenti nella vostra vita, a un certo punto della giornata potreste provare tristezza. Andate oltre, non soffermatevi su questo stato d’animo. Cercate di distrarvi, stasera uscite con gli amici e pensate a divertirvi! Amore: in coppia, con il partner potrebbero esserci delle tensioni, volete avere ragione a tutti i costi. Cercate invece di essere meno esigenti e intransigenti. Soli: gli incontri non sono impossibili ma ci sono poche possibilità che il vostro cuore batta forte. La mente è rivolta a qualcos’altro oppure siete molto critici nei confronti di chi vi corteggia.

Oroscopo 15 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel lavoro, cercare di portare a termine un numero esagerato di compiti potrebbe essere controproducente. Non avete le consuete energie e rischiate di stressarvi. Esaminate attentamente la situazione e fate un elenco delle priorità. Non sarà la fine del mondo se non porterete a termine tutto entro la fine della giornata. Amore: in coppia, un po’ nervosi e la testa altrove, qualcosa nella relazione vi disturba. Alcuni potrebbero dubitare del partner che oggi sembrerà distante. Cercate di saperne di più, ma non impegnatevi in un dialogo diretto. Siete delusi, non credete più nell’amore. Coraggio, domani l’umore sarà migliore.

Oroscopo 15 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avvertite un po’ di ansia l’ultima cosa che vorrete fare è gestire qualcosa di complesso e al contempo evitare discussioni che scatenano emozioni spiacevoli, riguardo all’atteggiamento irritante di una persona. Anziché covare rabbia la dissonanza Luna-Nettuno indica che una conversazione sarà d’aiuto a chiarire la situazione. Amore: in coppia, atmosfera molto romantica, mollerete alcuni impegni e dedicherete più tempo e attenzioni al partner. Volete ri-conquistarlo/a! Soli: vi sentite liberi da obblighi e responsabilità, ottimizzate gli appuntamenti e uscite con le persone che vi vanno a genio.

Oroscopo 15 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Nettuno potrebbe spingervi ad acquistare qualcosa pur sapendo che non è una buona idea. Probabilmente non sarete in grado di resistere alla tentazione né sarà utile chiedere un consiglio poiché potreste peggiorare la situazione. Per oggi la cosa migliore è chiudere in un cassetto il portafoglio. Amore: in coppia, è il momento perfetto per dare una scossa al quotidiano. Con il partner pianificate un viaggio per ricaricare le batterie, lontano dalla routine e dalle preoccupazioni che vi appesantiscono. Soli: siete inquieti, l’incontro in cui sperate non arriva. Analizzate la situazione e non esagerate. Fate leva sulla pazienza, la ruota gira.

Oroscopo 15 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Più sensibili del solito, oggi vi sarà difficile entrare in contatto con persone che sembrano critiche o dominanti. I passaggi odierni indicano che non dovete permettere che qualcuno vi metta i piedi in testa. Cercate invece di stabilire dei limiti. E dovessero fare delle richieste, dite no con fermezza: vi lasceranno in pace. Amore: in coppia, evitate conversazioni importanti, soprattutto su argomenti che vi vedono in disaccordo. Anche il partner è paziente ad un punto potrebbe esplodere. Soli: è una giornata in cui vedete tutto nero ma non è con questo stato d’animo che farete passi avanti. Riprendetevi!