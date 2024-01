L’oroscopo del 16 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 16 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mantenete la calma! La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte: alcuni atteggiamenti del boss o di un superiore potrebbero irritarvi poiché la pensa in modo diverso dal vostro oppure qualcosa non andrà per il verso da voi desiderato e sarete pronti a partire in quarta. Prima di fare qualcosa di cui in seguito pentirvi chiedetevi qual è l’aspetto positivo di un’eventuale ribellione. Amore: in coppia, avete fiducia nella vostra unione al 100%! Oggi cercate di realizzare qualche desiderio… Soli: smettete di rimuginare sui vostri difetti e complessi. Prima di amare un’altra persona dovete amare voi stessi!

Oroscopo 16 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Nei confronti di chi provate rancore? Tenete presente che rimuginare non fa che moltiplicare i pensieri negativi per cui fate quanto è possibile per lasciare definitivamente alle spalle il risentimento. Se il perdono al momento vi sembra ancora una mission impossible, smettete almeno di mettervi mentalmente sotto pressione e concentrate la vostra attenzione su attività che vi distraggono. Amore: in coppia, è una giornata in cui offrire dolcezza al partner, mostrare l’intensità dei vostri sentimenti. Soli: siate naturali, voi stessi, senza studiare strategie. Lasciate perdere i trucchetti per conquistare.

Oroscopo 16 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Alcune persone, lavoro o vita personale, riescono a ottenere ciò che vogliono solo perché sono inflessibili e ostinate ma non dovete nemmeno pensare di adottare le loro tattiche. A vincere sempre è la gentilezza, la diplomazia dunque continuate a essere voi stessi nonostante in questo momento vi sembri che collaborare non porti da nessuna parte. Alla fine, ne uscirete vittoriosi! Amore: in coppia, ricordate una cosa fondamentale: un bel rapporto si costruisce in due! Smettete di pensare “io, io”! E’ un martedì in cui rischiate di fare questo errore. Correggete il tiro! Soli: darete per scontato che gli altri siano ai vostri piedi. Oserete, anche troppo! Ma qualcuno non cederà.

Oroscopo 16 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro, evitate di farvi carico di tutto, di impegnare a tutto campo le energie per raggiungere un obbiettivo, fino a sentirvi esauriti. Con la dissonanza Luna-Marte, il fortissimo desiderio di ottenere il successo potrebbe spingere ad andare oltre i vostri limiti. E’ necessario dunque organizzarvi, rimanere con i piedi per terra e all’occorrenza chiedere un aiuto o delegare qualcosa. Amore: in coppia, alcune decisioni da prendere, iniziano a essere urgenti. Vi trovate di fronte a situazioni che dovrete risolvere. Soli: al solito flirtare oggi preferirete un approccio intellettuale. Ed è un modo originale per conquistare.

Oroscopo 16 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Vietato ignorare i conflitti: prima che un problema di poco conto si trasformi in un dramma, dovete intervenire. Se nei vostri confronti una persona ha avuto un comportamento menefreghista o disdicevole, scegliete il momento e il posto giusto per dare il via a una conversazione ma in un’atmosfera tranquilla. Sarà d’aiuto a smussare le asperità di un dialogo spiacevole ma necessario. Amore: in coppia, alcuni i commenti del partner vi sembrano ingiustificati, eppure hanno il potere di rendervi consapevoli di certe cose. Soli: se di recente una persona vi ha deluso, andate oltre. La delusione non vi porterà da nessuna parte.

Oroscopo 16 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un martedì in cui circola agitazione, tensione, nervosismo per cui evitate di scatenare discussioni accese con gli amici o le persone care o di raccogliere le loro provocazioni. Se qualcuno dovesse tentare di mettervi i piedi in testa non dovete subire tuttavia anziché arrabbiarvi e litigare, fate solo capire con fermezza e gentilezza, che non siete disposti a farvi maltrattare. Amore: in coppia, difficoltà a comunicare con il partner e il silenzio regna sovrano. L’atmosfera è abbastanza pesante. Soli: siete sulla difensiva e probabilmente avete buone ragioni. Una cosa è certa, avete paura che le persone giochino con i vostri sentimenti e alzate un muro. Molti/e ve lo rimproverano.

Oroscopo 16 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Marte evitate di mettervi in situazioni emotivamente forti: rischiate infatti di esplodere alla minima provocazione. Una parola sbagliata potrebbe spingere a dire qualcosa di cattivo e ciò privarvi della tranquillità a cui aspira sempre il vostro segno. Ciò non significa chiudervi in casa e isolarvi lontani dal mondo ma solo che dovreste evitare confronti Amore: in coppia, nella relazione circolano polemiche, cercate di accettare le critiche, non sono necessariamente negative e il vostro rapporto acquisterà forza e complicità. Soli: le stelle parlano di rinnovamento. Apprezzate la fortuna di un amore che sboccia, dimenticate le brutte giornate. Il passato è passato.

Oroscopo 16 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza tra Luna e Marte indica che potreste avere un battibecco con un collega o un collaboratore. Nulla di drammatico, a irritarvi potrebbe essere un dettaglio ma poiché non avete intenzione di discutere, non esprimerete il vostro disappunto assumerà più importanza di quanta ne abbia in realtà. La cosa migliore, dunque, sarebbe quella di parlare, è nel vostro interesse. Amore: in coppia, con il partner gli argomenti di conversazione sono tanti, avete intenzione di fare nuovi progetti. La giornata è all’insegna della complicità. Soli: una persona che in passato avete amato alla follia può riapparire nella vostra vita, ritroverete emozioni che avevate seppellito. Tra di voi c’è sempre “quel non so che” a cui non sapete dare una spiegazione!

Oroscopo 16 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nei confronti di una determinata questione, avete due possibilità: ignorarla oppure parlare apertamente con il diretto interessato affinché sappia cosa ne pensate. E’ probabile che sceglierete la seconda strada poiché il vostro segno quando si tratta di chiarire, non si tira indietro. In più scaricherete un po’ di tensione. In ogni caso per sfogarvi potete sempre fare una passeggiata…Amore: in coppia, penserete di poter aggirare una situazione delicata usando belle parole. Ma attenzione, il partner non si lascerà ingannare. Cercherà le risposte in un altro modo. Soli: vi lancerete nella conquista ma senza provare sentimenti. La persona lo capirà e non ve lo perdonerà.

Oroscopo 16 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Marte oggi vi sarà difficile tenere sotto controllo il malumore, soprattutto se avrete a che fare con persone che toccano un nervo scoperto. Potreste essere irritati dall’atteggiamento di un familiare ma la cosa migliore anziché arrabbiarvi è tacere così da evitare discussioni. Fate un passo indietro, trascorrete del tempo da soli così da ritrovare l’equilibrio emotivo. Amore: in coppia, puntate sulla solidità della relazione e sulla sincerità del vostro amore. Privilegiate il dialogo. Soli: cogliete le opportunità: gli incontri di questa giornata vi regalano bellissime emozioni. Non preoccupatevi, andrà tutto bene.

Oroscopo 16 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Marte è emotivamente forte, scatena tensioni – il fatto riguarda tutti i dodici segni – l’atteggiamento di familiari, amici o colleghi potrebbe irritarvi e sarete spinti a parlare apertamente. Prima di entrare in azione, chiedetevi se dare il via a una discussione accesa sarà utile. Tenete presente che gettando benzina sul fuoco, rischiate di peggiorare la situazione. Amore: in coppia, con il partner imboccherete nuove direzioni che porteranno a scoprire un’attività da praticare insieme e a cui non avete mai pensato! Soli: più intraprendenti e ciò negli affari di cuore vi permetterà di avere successo!

Oroscopo 16 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se in una relazione, il denaro rappresenta una nota dolente, oggi la situazione potrebbe acuirsi. Forse siete dipendenti dalla generosità di una persona oppure siete voi a dare dei soldi a qualcuno che ne approfitta. E’ il momento di risolvere questo problema attraverso una conversazione sincera. Inizialmente potrebbero esserci delle tensioni ma è meglio chiarire così da trovare il giusto equilibrio. Amore: in coppia, siete impulsivi, il che scatenerà tensioni nella relazione. Anziché discutere perché non praticate insieme un’attività? Soli: gli astri vi offrono l’opportunità di moltiplicare gli incontri. Ed è alta la possibilità di stringere un forte legame con una persona che vedete per la prima volta.