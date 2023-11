L’oroscopo del 18 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 18 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Con la congiunzione Sole-Marte in Scorpione in un vostro settore delle finanze, al riguardo e dopo un’attenta valutazione, sarete pronti a voltare pagina. Un’idea brillante potrebbe mettervi in grado di far lievitare le entrate per cui ascoltate l’intuito e trovate il modo per concretizzarla. Attualmente avete la capacità di realizzare bei guadagni e tutto ciò che intraprendete, ovviamente attraverso l’impegno, vi farà ottenere rapidamente un buon risultato. Una volta dato il via niente e nessuno potrà fermarvi. Amore: in coppia, passione, sensualità, l’eros è al top, è un momento magnifico per il romanticismo. Deciderete di trascorrere un po’ di tempo con il partner tra lenzuola: sarete irresistibili. Soli: se non volete uscire non importa poiché su una app di incontri troverete un profilo che attirerà la vostra attenzione. Oroscopo 18 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) La congiunzione Sole-Marte in Scorpione rappresenta un invito a prendere delle decisioni riguardo agli impegni, contratti, obblighi o collaborazioni di lavoro. Prima di agire valuterete la situazione ma al contempo quando arriverà il momento di agire sarete dotati di coraggio. Se dunque volete cambiare qualcosa negli accordi professioni, non perdete tempo. Non dovete aver timore di perseguire qualcosa che desiderate. Ma è molto probabile che definirete un piano e metterete in moto le cose. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di rinnovamento in tappe più o meno importanti. La voglia di cambiare si farà pressante. Soli: è un ottimo momento per avere un incontro online. Se scoccherà la scintilla, sarà amore e passione: entrambi perderete la testa. Oroscopo 18 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La congiunzione Sole-Mercurio in Scorpione punta i riflettori sul vostro settore del benessere, della forma fisica. Avete parecchie energie cui dovete dare uno sbocco adeguato, dunque momento di fissare alcuni obbiettivi, fare il punto dell’attuale situazione. Non dovete fare una rivoluzione, sarà sufficiente ad esempio impegnare le energie camminando di più, praticare esercizio fisico o riducendo alcuni alimenti. Non dovrebbe essere un grosso problema modificare il programma quotidiano. Amore: in coppia, in caso di discussione fate un passo indietro, non cadete nella provocazione del partner. Lasciate che parli, prima o poi si calmerà. Soli: di umore leggero, cercherete la compagnia di persone positive. E fate bene: godetevi il ​​momento presente. .

Oroscopo 18 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La creatività è al top, vi permette di avere idee brillanti dunque scegliete le migliori e procedete. La sicurezza in voi stessi è accentuata, nonché la tenacia, l’ambizione e siete pronti a farle decollare. La congiunzione odierna Sole-Marte in Scorpione vi dota di grande chiarezza mentale e rappresenta un invito a parlare di un progetto che avete a cuore, mettere in mostra le vostre capacità affinché gli altri notino il vostro talento! Avete le carte in regola per ottenere il successo. Amore: in coppia, i passaggi odierni promettono bei momenti insieme al partner. E’ pur vero che siete un po’ nervosi dunque evitate di cercare il pelo nell’uovo. Soli: bando alla permalosità, questo lato del vostro carattere può essere irritante per gli amici e, al contempo, per chi vi corteggia. Oroscopo 18 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) E’ un sabato in cui avrete voglia di movimentare la vita sociale, vedere volti nuovi anziché frequentare gli amici di sempre o stare in compagnia dei familiari. Eppure con la congiunzione Sole-Marte in Scorpione non sarebbe sbagliato incontrare un caro amico e ripercorrere insieme dei ricordi. Se inoltre avete discusso con qualcuno a cui un tempo eravate molto legati, porgete un ramoscello d’ulivo. Il passato non si cancella ma potete impegnarvi ad avere rapporti più distesi. Amore: in coppia, tra il morale sottotono e la stanchezza oggi vi sarà difficile mantenere rapporti piacevoli con il partner. Soli: cercate di distrarvi ma… per conto vostro! Non siete una compagnia divertente (e lo sapete).

Oroscopo 18 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Sole-Marte in Scorpione nella comunicazione oggi siete imbattibili! Se istintivamente siete spinti a entrare in contatto con una persona, procedete: dalla conversazione potrebbero nascere splendide e innovative idee utili nella professione. Al contempo, seguire un corso o approfondire un argomento che vi appassiona, nel prossimo futuro potrebbe portare al successo. E se desiderate fare passi avanti nella carriera e guadagnare di più è il momento ideale per candidarvi! Amore: in coppia, insieme al partner guardate nella stessa direzione, senza porvi domande o tornare sulle divergenze d’opinione. Soli: se c’è attrazione reciproca con una persona, uno dei due dovrà necessariamente fare il primo passo. E forse dovreste essere voi.

Oroscopo 18 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) La congiunzione Sole-Marte in Scorpione accentua la vostra autostima, per cui non permetterete che vi mettano i piedi in testa: se qualcosa nelle questioni finanziarie vi fa irritare o non vi soddisfa vi arrabbierete. Se penserete che qualcuno vi abbia preso in giro o sta cercando di ingannarvi, direte addio alla diplomazia del vostro segno e sarete pronti a parlare in modo diretto. Al contempo, cercate di sfruttare il transito per raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Ce la farete! Amore: in coppia, amate il partner, che ricambia teneramente e tra voi non ci sono segreti né finzioni di alcun tipo. Soli: vi mettete meno sotto pressione per dare il via a una storia, il che vi permette conversazioni leggere con chi vi corteggia.

Oroscopo 18 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avere sicurezza in voi stessi è positivo ma se sfocia in un comportamento sfacciato o aggressivo non desterà simpatia da parte di chi vi circonda. La congiunzione Sole-Marte nel vostro segno indica che dovete fare attenzione a come vi esprimete, al tono della voce: quello che voi ritenete sia un commento innocente agli altri potrebbe sembrare offensivo. Non dovete inoltre irritarvi se qualcuno non è d’accordo con le vostre idee: anziché arrabbiarvi fate ciò che pensate sia giusto per voi. Amore: in coppia, il partner mostra tanta tenerezza, ricambiate ed esprimete pienamente ciò che provate. L’amore reciproco è la forza della vostra unione. Soli: non lasciatevi ingannare dalle belle apparenze e prima di impegnarvi cercate di capire con chi avete a che fare.

Oroscopo 18 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Sole-Marte in Scorpione alle spalle del vostro segno, potrebbero riemergere vecchie paure o insicurezze che non vi permettono di progredire nel lavoro o nella vita privata. Non dovete ignorarle ma affrontarle attraverso la riflessione. Sarà più facile trovare la sicurezza e la capacità di attingere ai vostri punti di forza, ovvero la vostra tenacia, la capacità di recupero e la competenza finanziaria. Permettete alle vostre qualità di risplendere in ogni settore della vostra vita. Amore: in coppia, i passaggi odierni spengono il vostro solito ottimismo, l’entusiasmo è latitante. La dolce metà vi capirà ma non saprà come essere d’aiuto. Soli: per oggi, la cosa migliore è guardare un film o praticare sport. Non pensate all’amore.

Oroscopo 18 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Sole-Marte in Scorpione, uscire dalla vostra zona di comfort vi permetterà di cogliere una nuova opportunità. Potreste, ad esempio, essere interessati a collaborare con una persona che vi darà una mano a concretizzare alcune idee. La vostra creatività unita alla sua abilità vi permetteranno di formare un team imbattibile. Tuttavia, se volete sfruttare al massimo questa occasione dovrete scendere a qualche compromesso anche se sarete restii. Amore: in coppia, il partner sarà felice di vedervi nuovamente dinamici, in forma e motivati! Soli: colpo di fulmine? E’ possibile. In ogni caso un incontro farà sicuramente battere forte il vostro cuore.

Oroscopo 18 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Un’idea su cui state riflettendo da un po’ di tempo potrebbe realizzarsi e con la congiunzione Sole-Marte in Scorpione sarete pronti a parlarne con alcune persone che contano e darete il massimo, sarete i migliori sostenitori di voi stessi. Il passaggio rappresenta un’opportunità per fare affidamento sul loro sostegno – anche di tipo pratico – sulla loro esperienza e trasformare in realtà ciò che avete in mente. Ma sia chiaro, ad avere il comando e a dirigere le operazioni sarete soltanto voi! Amore: in coppia, lasciatevi coccolare dal partner, rilassarvi in sua compagnia è il bel programma della serata. Soli: siete selettivi è vero ma se avete la possibilità di scegliere perché no? In ogni caso tenete presente che facendo troppo i/le difficili rischiate di perdere qualche buona occasione.

Oroscopo 18 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Sole-Marte in Scorpione potrebbe accendere il desiderio di vivere nuove avventure. Se non potete partire per un viaggio che avevate in mente, potreste ad esempio dedicarvi allo studio di un argomento o di una lingua straniera oppure dare il via a un’attività secondaria. Mettete dunque alla prova i vostri limiti facendo qualcosa al di fuori della vostra zona di comfort. Se vi attrae ma al contempo un po’ avete timore probabilmente vuol dire che siete sulla strada giusta! Amore: in coppia, riflettete sull’eventualità che il partner vorrebbe vedervi più motivati. Siate comprensivi e tutto andrà alla grande. Soli: prima di lanciarvi in una nuova storia, meditate sugli errori del passato così da non ripeterli.