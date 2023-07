L’oroscopo del 11 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 11 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con Mercurio in Leone – fino al 28 luglio – siete più positivi, estroversi e comunicate con maggiore entusiasmo. Quando parlerete sarete ascoltati con attenzione, vi adatterete a chi avete di fronte e direte più o meno ciò che l’altro desidera sentire, complimenti compresi. E’ un ottimo momento per affinare un talento creativo nonché divertirvi. Amore: in coppia, splendida sintonia con la dolce metà, il desiderio reciproco è al top, entrambi volete condividere tutto! Soli: i pianeti illuminano la vostra vita sentimentale. Sorpresa del giorno: vi innamorate e date il via a una storia d’amore.

Oroscopo 11 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio entra in Leone e fino al 28 luglio le emozioni prenderanno il sopravvento, vi sarà difficile essere razionali, soprattutto nelle questioni riguardanti le persone care. In caso di discussione o di un chiarimento, mantenete la calma anche se vi ritenete offesi, così da evitare che la conversazione prenda una piega pericolosa. Amore: in coppia, che la relazione vada bene o meno, oggi chiarirete un problema e ciò vi permetterà di ripartire mano nella mano verso un futuro migliore. Soli: un incontro potrebbe scatenare dei dubbi. Avrete la sensazione di fatti l’uno per l’altro, ma anche quella di trovarvi davanti a una persona uguale a un/a ex.

Oroscopo 11 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Mercurio in Leone fino al 28 luglio sarete re e regine della comunicazione! Il dono della parlantina vi permetterà di stringere nuove relazioni, tutti penderanno dalle vostre labbra. E’ possibile che da una conversazione nasca una grande idea per un progetto. In ogni caso evitate chiacchiere inutili e pettegolezzi. Amore: in coppia, nella relazione vorrete introdurre una nota piccantina e penserete ad alcuni modi per affascinare la dolce metà. Ci riuscirete senza difficoltà. Soli: con Mercurio in Leone potreste decidere di navigare su una app di incontri e fare nuove conoscenze. Conquisterete!

Oroscopo 11 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Mercurio in Leone, fino al 28 luglio nel vostro settore delle finanze, grazie a una buona idea avrete la possibilità di aumentare le entrate. Ma potrebbe arrivare l’opportunità di un lavoro extra – o siete alla ricerca di un impiego – anche attraverso i contatti. Un hobby potrebbe trasformarsi in una fonte di guadagno. Amore: in coppia, sarete determinati a usare il vostro fascino per riaccendere i sentimenti. Desiderate non solo l’amore, ma soprattutto la passione. Uscite fuori dai soliti schemi e soddisferete i vostri desideri. Soli: in caso di incontro o di un appuntamento, eliminate dalla mente l’idea di non essere all’altezza. Avete le carte in regola per affascinare!

Oroscopo 11 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio sosta nel vostro segno – fino al 28 luglio – vi dota di grande sicurezza. Avete l’opportunità di ruggire e per ottenere ciò che desiderate sfrutterete il vostro talento e il fascino. Nel corso del transito tenete presente che lo sguardo di chi conta sarà puntato su di voi per cui assicuratevi di mostrare e dare il meglio. Amore: in coppia, nella relazione c’è fantasia e leggerezza, stare in compagnia del partner vi regala gioia. Tornano l’armonia, l’ottimismo e siete felici! Soli: è molto probabile un colpo di fulmine oppure una persona vi sorprenderà in modo molto piacevole. In ogni caso, oggi accadrà qualcosa di importante.

Oroscopo 11 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 28 luglio, Mercurio in Leone sosta alle spalle del vostro segno e sarete molto critici nei confronti di voi stessi. Cercate dunque di stare accanto a persone che vi sostengono, rispecchiano le vostre qualità. In generale, evitate di pensare a tutto ciò che potrebbe andare storto e concentratevi sui risultati che volete ottenere! Amore: in coppia, avvertite il bisogno di stare ancora più vicini al partner e mostrare il vostro attaccamento. Le vostre attenzioni saranno rassicuranti. Soli: fascino al top ed è la giornata ideale per conquistare e scrivere un capitolo importante della vostra vita affettiva.

Oroscopo 11 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio in Leone, fino al 28 luglio vi troverete sotto i riflettori! E’ un ottimo momento per stringere nuove amicizie in qualsiasi evento o festa a cui parteciperete. Se in mente, inoltre, avete un’idea o un progetto sarete molto convincenti e ciò vi darà l’opportunità di realizzare immediatamente ciò che proporrete. Amore: in coppia, volete mostrare alla dolce metà quanto siete amorevoli e coccoloni. Il partner apprezzerà, specialmente se è un segno di Aria o Fuoco. Soli: giornata è favorevole ai nuovi incontri. Prestate attenzione ai segnali e non esitate a dare il via a una conversazione giocando le carte della sicurezza e del fascino.

Oroscopo 11 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Leone fino al 28 luglio sosta nel vostro settore della carriera. Con questo transito cercate di ampliare il giro dei contatti di lavoro, dovete farvi notare e lasciare che a parlare siano le vostre ambizioni. Nel corso del passaggio, potreste avere un incontro con il boss per una questione importante oppure sostenere un colloquio per un impiego. Amore: in coppia, un po’ permalosi, se il partner dovesse fare una critica partirete in quarta. Eppure potrebbe dire qualcosa di vero per cui se necessario, chiedete scusa. Soli: pronti ad accogliere l’amore nella vostra vita? L’importante è che in caso di incontro, non vi porrete troppe domande. Più leggerezza!

Oroscopo 11 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se, vita personale o lavoro, volete fare una buona impressione, con Mercurio in Leone ne avrete la possibilità ma visto che sarete molto espliciti, parlerete senza giri di parole, tenete presente che la diplomazia è la strada da seguire. Con questo transito, fino al 28 luglio, sono inoltre favoriti spostamenti e viaggi. Amore: in coppia, romanticismo, passione che vanno condivisi senza moderazione con il partner. Se non è sulla stessa lunghezza d’onda fate ampio uso di senso dell’umorismo, gioia e soprattutto amore. Soli: forse vi rilasserete in compagnia degli amici. ma non è escluso che partirete alla conquista di una persona che vi attrae da tempo.

Oroscopo 11 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Mercurio in Leone, l’intuito è accentuato e capirete immediatamente le intenzioni di chi avete di fronte, sentirete se la persona è sincera e potete concedere la vostra fiducia. Nel corso del transito, fino al 28 luglio, potreste avere delle conversazioni su questioni di denaro, non è esclusa la vendita di una casa. Amore: in coppia, è una giornata perfetta per godervi la vita in compagnia della dolce metà e al contempo, è un buon momento per prendere decisioni importanti: non avete problemi a esprimere le emozioni e i desideri! Soli: sono favorite tutte le relazioni: potete incontrare gli amici, stringere nuovi contatti oppure dare il via a una nuova storia d’amore.

Oroscopo 11 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Leone fino al 28 luglio sosta nel vostro settore delle relazioni personali o professionali e parla di conversazioni all’insegna della comprensione reciproca, dell’accordo, della collaborazione. E’ un transito per voi vantaggioso sia a livello personale, in cui il dialogo è favorito, sia a livello di lavoro o di affari dove potreste firmare un contratto o dare il via a un progetto con un’altra persona. Amore: in coppia, siete entrambi innamorati, felici e si vede! Tuttavia se nel corso della giornata volete navigare in un’atmosfera armoniosa cercate di evitare argomenti spinosi. Soli: direte sì a un appuntamento ma poco convinti. A sorpresa, scoprirete che l’altro/a è interessante e potrebbe scattare l’attrazione.

Oroscopo 11 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Mercurio in Leone, fino al 28 luglio, è tempo di rallentare il ritmo, pensare al vostro benessere, ovvero seguire una dieta sana, praticare esercizio fisico e concedervi delle pause. Farà bene al corpo, alla mente e allenterà lo stress. E’ un buon momento per semplificare gli impegni di lavoro, mettere ordine nei documenti. Amore: in coppia, nella relazione c’è reciproca sincerità, stabilità e tranquillità. È un bel martedì in cui condividere le cose belle e buone della vita e lanciarvi nell’eros! Soli: se non avete voglia di uscire, invitate a casa qualche amico: chissà, potrebbero arrivare con una persona interessante…