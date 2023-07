L’oroscopo del 2 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 2 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste voler stringere un’amicizia con una persona che vi sembra interessante o che potrebbe essere utile nel lavoro. Rischiate di ignorare i segnali d’allarme che invia il vostro intuito. Procedete con calma poiché potreste pentirvi di aver agito in fretta: in seguito scoprirete che l’altro non è come avevate immaginato inizialmente e provare delusione. Amore: in coppia, nella relazione regna una stabilità notevole. Nessun cambiamento in vista, tranne forse per alcuni, che avranno il desiderio di impegnarsi di più: matrimonio in vista? Soli: gli incontri non mancano ma chi vi corteggia deve essere in linea con i vostri valori. Non volete perdere tempo!

Oroscopo 2 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Sul fronte finanze attivano delle buone notizie che vi liberano finalmente dalle preoccupazioni e sollevati potete passare a progetti piacevoli. Se avete un’attività in proprio i nuovi accordi commerciali, inoltre sono nettamente favoriti, è il momento di progredire. Al contempo, se state cercando di stabilizzare una relazione un po’ complicata, non è la giornata giusta. Amore: in coppia, momenti di intensa passione e altri in cui ci sarà il braccio di ferro. Risultato? Sul ring della relazione sarete entrambi KO. Soli: un incontro potrebbe avvenire tramite i vostri amici. Sarete attratti da qualcuno diverso da voi e proverete immediatamente desiderio e passione. Avrete dei dubbi ma non ascolterete la voce della ragione.

Oroscopo 2 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se oggi doveste avere una conversazione accesa con una persona cara, fate attenzione a parlare senza pensare alle conseguenze poiché in seguito potreste pentirvi. Le parole potrebbero uscire prima che ve ne rendiate conto per cui rallentate e fate un respiro profondo: vi permetterà di esprimervi con maggiore tatto. Amore: in coppia, vi è sempre più difficile sopportare la routine quotidiana e la dolce metà ne è consapevole. Fa di tutto per innovare e suggerisce il programma più originale. Apprezzate ma fino a un certo punto…Soli: al momento non desiderate che l’amore faccia rima con per sempre. Il vostro status non vi dispiace, per ora vi piace solo flirtare e divertirvi.

Oroscopo 2 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui improvvisamente potreste decidere di iscrivervi in una palestra o a un club e vi sembrerà un’ottima idea. Ma prima di lanciarvi riflettete se ne vale davvero la pena e ponetevi due domande: frequenterete tanto il posto come pensate? Potrebbe esserci un’alternativa più economica più adatta a voi? Amore: in coppia, permalosi, lunatici e testardi! Ma non avete voglia di discutere. E’ domenica per cui fate qualcosa insieme al partner e sorridete. Soli: un po’ inquieti, cercate invece di prendere le cose meno sul serio. Un atteggiamento rilassato potrebbe far arrivare un dolce flirt.

Oroscopo 2 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Belle energie, più dinamici e convincenti del solito, famiglia o amici sarete travolgenti, li coinvolgerete in qualche attività e nessuno sarà in grado di resistere alle vostre vibrazioni positive! Su un altro piano: se state aspettando con impazienza un risultato, calma, siate fiduciosi poiché otterrete ciò che volete! Amore: in coppia, il desiderio è al top e saprete come dimostrarlo partner. Sperando che sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda. In programma ci sono momenti bollenti. Soli: al pensiero di trascorrere la serata senza passione vi sentite un po’ frustrati. Lanciatevi nella conquista, col fascino che avete, troverete la compagnia giusta.

Oroscopo 2 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per oggi, visto che è domenica, cercate di rilassarvi, non preoccupatevi di ciò che secondo voi non va. Non potete controllare tutto, dunque dovete fare solo una cosa: smettere di pensare e canalizzare i pensieri verso il positivo, niente altro che il positivo. Cercate di godere il ​​momento presente senza pensare al domani. Amore: in coppia, potrebbe esserci un problema ma a scatenarlo non sarete voi o il partner ma qualcuno delle rispettiva famiglie che si intromette più del dovuto. Cercate di preservare l’intimità della vostra unione. Soli: se avvertite il bisogno di prendere una pausa dagli affari di cuore e riflettere sul perché siete ancora soli, è la giornata ideale: troverete la risposta giusta.

Oroscopo 2 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avete il desiderio di vivere qualcosa di diverso, di entusiasmante, il solito programma quotidiano vi lascia indifferenti. Cercate di scoprire un nuovo hobby o dedicatevi a un progetto che avete in mente, qualcosa che vi appassioni! Ritagliate del tempo solo per voi, soprattutto se la famiglia come sempre vi inonda di richieste. Amore: in coppia, potreste avere l’impressione che il partner vi stia ignorando e in questo momento dovreste parlarne poiché c’è sicuramente c’è una spiegazione. Aspettate domani, non è la giornata giusta per dare il via alla conversazione. Soli: se avete un flirt o avete iniziato da poco una relazione, non bruciate le tappe. E’ un atteggiamento che potrebbe ritorcersi contro di voi.

Oroscopo 2 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se sentite che sul fronte finanze alcune opportunità o proposte potrebbero essere ottime, è il momento di esaminarle, prendere del tempo per analizzare con attenzione tutto ciò che viene offerto. Sulle questioni riguardanti il denaro è una giornata in cui siete particolarmente lucidi e ciò vi metterà al riparo da eventuali delusioni. Amore: in coppia, i passaggi odierni scatenano un po’ di insoddisfazione ma non sapete bene come risolvere. Fate leva sul buonumore, siete in grado di farlo! Sapete sempre come tornare in carreggiata. Soli: stanchi di preoccupazioni e delusioni, avete intenzione di trascorrere la domenica con i vostri amici. E fate bene poiché ritroverete l’ottimismo!

Oroscopo 2 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Per quanto possa sembrare allettante, evitate di prendere una scorciatoia per raggiungere un obbiettivo importante. Se vuoi fare una buona impressione dovete dare il meglio di voi stessi, senza per questo essere troppo meticolosi. Ma attenendovi ai vostri principi e a ciò che gli altri si aspettano da voi, l’impegno sarà premiato. Amore: in coppia, qualche incomprensione, non riuscite a trovare un equilibrio nella relazione, il partner non capisce i vostri dubbi e le incertezze e vorrà parlarne. Soli: se di recente avete vissuto un’altra delusione oggi ad avere la meglio saranno le emozioni negative. Guarite questa ferita e poi tornate in pista!

Oroscopo 2 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Evitate di fare paragoni con gli altri ed esaminate la vostra situazione, lo stile di vita e il cibo che mangiate. State seguendo una dieta sana che vi mantiene in forma? Praticate esercizio fisico? E’ una giornata in cui concentrarvi sul benessere, rilassarvi e cercare per quanto vi è possibile realizzare i sogni e i desideri. Amore: in coppia, il rapporto con il partner diventa caldo, più sensuale, più passionale, il che vi permetterà di ravvivare la relazione. Lascerete più spazio all’improvvisazione. Soli: più romantici, desiderate un incontro e ci sarà! Con una persona totalmente sconosciuta. Sarà amore a prima vista, passione improvvisa che cambierà la vostra vita.

Oroscopo 2 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni non sono di tutto riposo, che si tratti di lavoro, di un affare o della vita personale, rischiate di agire senza riflettere e le conseguenze potrebbero non essere nel vostro interesse. Per cui la cosa migliore è procedere con cautela e prima di prendere una decisione di cui in seguito pentirvi, valutare attentamente la situazione. Amore: in coppia, nella relazione circolano tensioni e non è il massimo per una domenica a due. Potreste persino pensare che l’unione non sia come vorreste che fosse. Non create spiacevoli discussioni. Soli: nessuno sembra andare bene ma solo perché siete troppo esigenti, vi è difficile credere nell’amore. Eppure potreste comunque accettare un invito romantico…

Oroscopo 2 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Per oggi, rallentate il ritmo, accantonate qualche responsabilità: evitando di mettervi sotto pressione, riuscirete anche ad evitare delle discussioni accese. Rilassatevi, sognate a occhi aperti, lasciate vagare la mente anche attraverso le immagini o la musica: vi sentirete liberi, proverete benessere. State alla larga da persone aggressive. Amore: in coppia, oscillate tra indecisione e instabilità, non è davvero l’ideale! Avete la sgradevole impressione di vivere in un’atmosfera che manca di serenità, ma chiedetevi di chi è la colpa. Solo del partner? Soli: ansia e indecisione non sono particolarmente compatibili con l’amore. Ignorate l’ipersensibilità e se avete accettato un invito non tergiversate! Andate avanti con leggerezza.