L’oroscopo del 20 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 20 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste avere una voglia irrefrenabile di dire tutto ciò che vi frulla nella mente ma se la ragione vi suggerisce di misurare le parole – e al contempo le azioni – dovete seguirla: vi metterà al riparo da situazioni spiacevoli. Su un altro piano: per evitare di fare acquisti superflui e risparmiare fate un elenco delle cose di cui avete veramente bisogno. Controllate le fatture e gli estratti conto così da accertarvi che non ci siano errori o che abbiate dimenticato di pagare qualcosa. Amore: in coppia, potrebbe esserci qualche discussione, Calma e ricordate che dopo il temporale torna sempre il sereno. Soli: uscite, in programma ci sono incontri inattesi da accogliere con entusiasmo. Potrebbe essere amore!

Oroscopo 20 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui avreste bisogno di tranquillità, di riflettere in pace ma sembra che alcune persone non capiranno la necessità di rimanere per conto vostro. Non esitate a stabilire dei limiti anche se per farlo forse dovrete alzare la voce. Nel lavoro, se un collega probabilmente in competizione con voi, dovesse provocarvi e lanciare una frecciatina, anche se vi sentite offesi, prima di partire in quarta e reagire, riflettete sul motivo e solo dopo decidete cosa fare. Amore: in coppia, evitate di esprimervi come se la relazione fosse una ditta poiché potreste ferire il partner. Dovete parlare d’amore! Soli: gli incontri non saranno costruttivi. Forse non siete ancora pronti per iniziare una relazione seria.

Oroscopo 20 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste essere un po’ nervosi ma senza capire il motivo. E sarà inutile riflettere poiché non lo trovereste… Per oggi cercate di essere meno esigenti con voi stessi, nel lavoro rallentate il ritmo poiché la fretta sarà la nemica numero uno e farvi commettere degli errori, ignorare alcuni dettagli importanti. Se pensate vi sia sfuggito qualcosa e siete preoccupati, prendete in considerazione l’idea di chiedere a un collega di rivedere insieme un compito. Amore: in coppia, il partner è un rifugio dall’agitazione del mondo esterno, offre conforto e comprensione. C’è reciproca solidarietà dunque assaporate ogni momento. Soli: avete la possibilità di ampliare la cerchia di conoscenze. Attenzione tuttavia alle promesse: piedi per terra e non lasciatevi intortare.

Oroscopo 20 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Ariete l’atmosfera è elettrica, siete ipersensibili e potreste arrabbiarvi per l’atteggiamento di un familiare o, al contrario, essere voi accusati di qualcosa. E’ probabile che dica cose molto spiacevoli e voi sentirvi destabilizzati. La cosa migliore è mantenere un comportamento all’apparenza indifferente e distaccato. Con le emozioni a mille rischiate infatti di reagire in modo esagerato ed è proprio quello che desidera l’altro: scatenare una lite! Amore: in coppia, è meglio non invadere lo spazio del partner. Potreste dire cose ingiuste e ottenere l’effetto opposto a quello desiderato. Soli: potreste sentirvi pronti a conquistare ma in realtà non è sempre facile voltare pagina.

Oroscopo 20 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Circola agitazione e cambiamento imprevisto potrebbe stravolgere il programma della giornata, ad esempio sarete costretti dare una mano con urgenza a una persona cara per risolvere un problema. Sarete costretti a rimandare un incontro importante e ciò creare delle forti incomprensioni con l’altro che reagirà in modo eccessivo. Prima di provare di nuovo a chiedere scusa, con il capo cosparso di cenere, lasciate passare qualche giorno così da placare le acque. Amore: in coppia, il partner avrà difficoltà a capirvi ed esserci un malinteso. Per non peggiorare la situazione dovrete trovare le parole giuste. Soli: una persona che vi corteggiava è svanita nel nulla? Dite a voi stessi che non vi meritava!

Oroscopo 20 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui sarà più forte di voi e dire la vostra verità a tutti i costi. Ma questo atteggiamento potrebbe farvi esprimere, seppure involontariamente, con parole taglienti come lame. Spinti dal desiderio di dire le cose come stanno, rischiate di entrare in un terreno minato e scatenare, lavoro o vita personale, delle tensioni che potreste evitare e che potrebbero avere delle conseguenze non indifferenti sulla relazione. Prima di entrare in azione, dunque riflettete. Amore: in coppia, volete parlare con il partner di alcune questioni su cui non siete d’accordo? Evitate l’aggressività e troverete un compromesso. Soli: uscite e incontri non andranno per il verso giusto. Fate qualcosa che vi piace per conto vostro.

Oroscopo 20 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro segno punta sempre all’equilibrio, all’armonia ma con i passaggi odierni potrebbero esserci delle spese impreviste o lotte di potere sul posto di lavoro che scateneranno qualche frustrazione. Tuttavia anziché litigare con chi vi circonda, mettetevi al riparo dallo stress e valutate la possibilità di parlare con un amico o un familiare di ciò che vi ha turbato. Cercare affetto risolleverà anche il morale, dunque mostrate senza riserve il vostro lato coccolone. Amore: in coppia, esprimerete pienamente i sentimenti, il che vi consentirà di evolvere con reciproca fiducia. Soli: un nuovo incontro potrebbe avervi destabilizzato. Se il cuore batte forte, forse è arrivato il momento di prendere l’iniziativa!

Oroscopo 20 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Sarete impegnati e motivati a gestire la lista degli impegni di lavoro ma qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro aiuto e sarà difficile mantenere l’equilibrio mentre vi fate in quattro per svolgere le responsabilità professionali e al contempo le richieste delle persone care. Non dovete sentirvi in colpa se darete la priorità ai vostri impegni, anche se vi farà sentire a disagio. In generale, sul lavoro evitate scontri inutili, non vale la pena discutere. Amore: in coppia, se avete discusso passerete dalla speranza di riconciliarvi alla realtà. Una sola parola cambierà tutto…Soli: un incontro che sembrava promettente può trasformarsi in un a corsa a ostacoli. Non prendete decisioni impulsive.

Oroscopo 20 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il desiderio di perfezione potrebbe farvi pensare di non essere all’altezza del lavoro che state svolgendo. Mettete uno stop, siate meno esigenti con voi stessi! Questo stato d’animo oltretutto vi renderà nervosi e se mentre lavorate qualcuno invade il vostro spazio, fa delle domande insistenti, non ci vorrà molto a farvi infuriare. Fate del vostro meglio per non interagire con l’altro e se proprio dovete rispondere, evitate di cadere nella trappola della provocazione. Amore: in coppia, potreste desiderare un rinnovamento: il coraggio e l’apertura mentale vi permetteranno di dare una nuova dimensione alla relazione. Soli: mettetevi in gioco, modificate le vostre aspettative e non esitate a cambiare le regole.

Oroscopo 20 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste chiedervi chi sono i vostri veri amici per cui fate attenzione a chi oggi confidate le vostre questioni personali delicate ma sarà ancora meglio – almeno per oggi – tenerle solo per voi. Non ultimo perché potrebbero dire cose che non vi piaceranno o persino manipolarvi proiettando i loro problemi su di voi, creando ancora più confusione e smarrimento. Invece di spendere un sacco di energie cercando di capire di chi vi potete fidare dedicatevi ad altro! Amore: in coppia, difficoltà a condividere i sentimenti in tutta tranquillità, c’è una certa agitazione che vi distrae o vi infastidisce. Soli: notate in fretta i difetti delle persone e non approfondite la conoscenza. Dovreste essere più tolleranti.

Oroscopo 20 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui non avrete voglia di seguire le regole, dunque è possibile che non concluderete quanto è nel vostro programma. Lasciatevi andare, concedetevi qualche piacevole deviazione nel solito percorso, ignorate alcune regole. Mantenendo un atteggiamento flessibile non chiuderete questo mercoledì sentendovi in colpa per non aver svolto quello che dovevate. E alla fine se vi siete concessi dei momenti piacevoli non è un fatto così negativo. Amore: in coppia, fate attenzione affinché i punti di vista diversi non si trasformino in discussioni. L’atmosfera è un po’ elettrica e dovete mantenere l’armonia e la comprensione. Soli: un’amicizia, volendo potrebbe prendere una piega romantica ma se la persona non vi attrae più di tanto, sarete esitanti.

Oroscopo 20 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Più sensibili del solito riguardo alle questioni di denaro e potrebbero essere motivo di stress. Forse proverete rabbia per la mancanza di soldi – avete speso troppo per i regali di Natale? – di opportunità o di progressi nel lavoro. In questo caso le scelte sono due: crogiolarvi nell’autocommiserazione oppure agire per cambiare le cose. Optare per la seconda decisione vi permetterà di avere più sicurezza in voi stessi e migliorare la vostra situazione finanziaria. Amore: in coppia, non lasciate che eventuali critiche del partner vi turbino in modo esagerato. Alcune cose è meglio dirle che tacerle. Soli: è solo grazie al senso dell’umorismo e all’intraprendenza che oggi vi farete notare e conquisterete!