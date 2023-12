L’oroscopo del 21 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 21 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un’ottima giornata per entrare in azione, avete belle energie e vi sentite pronti ad abbattere qualsiasi ostacolo. Un ottimo momento per firmare documenti, contratti, dare il via a un progetto personale o di lavoro o prendere l’iniziativa riguardo a obbiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. Dovete semplicemente iniziare a mettere in moto le situazioni con sicurezza in voi stessi! Avete la grinta, le qualità e le competenze per ottenere il successo. Amore: in coppia, abili nel riaccendere la fiamma della passione! Unica accortezza: evitate di dirigere tutto, non è una cosa piacevole. Soli: voglia di flirtare, conquistare chi vi attrae e vi lancerete con un dinamismo invidiabile! Occhio a strafare.

Oroscopo 21 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se volete ottenere qualcosa sarete molto determinati e se al riguardo, con un’altra persona siete in disaccordo, è improbabile che sarete disposti a scendere a un compromesso. Con questo atteggiamento rischiate che i prossimi giorni siano carichi di tensione a meno non troverete una soluzione pratica che vada bene per tutti. Nel lavoro, anche se sentite che qualcosa deve cambiare prima di agire, riflettete. Amore: in coppia, siete impazienti, impulsivi e rischiate di prendere decisioni improvvise che non tengono conto della sensibilità del partner, attenzione alle future delusioni! Soli: gli incontri ci sono ma parlate solo di voi stessi. Ascoltate invece anche le altre persone.

Oroscopo 21 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Si profila con grande facilità la fine di un problema e ciò vi farà sentire sollevati! Nel lavoro, la competizione stimola la vostra creatività in modo positivo, rappresenta una buona opportunità per essere audaci e mostrare cosa siete in grado di fare. Prendete dunque in mano la situazione e non esitate a sorprendere (anche il boss). Se, inoltre, siete sul punto di chiudere una trattativa sapete cosa volete e farete di tutto per ottenerlo. Amore: in coppia, complicità, buonumore e con il partner guardate nella stessa direzione. E’ una giornata ricca di belle emozioni e decisioni costruttive. Soli: pronti a conquistare, non passate inosservati e poche persone sapranno resistere al vostro fascino.

Oroscopo 21 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Parlare di denaro, confini e aspettative non è facile ma in un accordo professionale potrebbe essere necessario chiarire alcuni di questi punti con il boss o un superiore. Potrebbe trattarsi di definire il compenso o stabilire dei limiti: argomenti non facili da gestire. Ma una volta che avrete dato il via alla conversazione sarete sempre più sicuri di voi stessi e di ciò che direte, il che vi permetterà di ottenere ciò che desiderate. Amore: avete in mente dei progetti? Organizzatevi così da dare un seguito alle idee. Sognare insieme al partner non basta… Soli: il desiderio di conoscere meglio una persona che vi attrae vi spingerà a dedicarle più tempo. Non rimarrete soli ancora per molto!

Oroscopo 21 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un giovedì in cui potreste riflettere e chiedervi se la professione che svolgete attualmente vi appaga totalmente. Forse desiderate qualcosa di diverso, ad esempio un nuovo equilibrio tra lavoro e vita personale oppure riguardo alcuni aspetti del vostro percorso professionale. Ma cambiare per un segno Fisso come il vostro non è una cosa semplice. Cercate allora qualcosa che vi metta in grado di provare benessere interiore. Amore: in coppia, avete le carte in regola per dare nuovo slancio alla relazione e coinvolgere il partner nella ricerca di emozioni. Soli: non dovete lanciarvi a capofitto in relazioni che non vi porteranno da nessuna parte. Cercate di essere più selettivi!

Oroscopo 21 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se è da tempo che in una relazione di lavoro o personale, state sopportando in silenzio una situazione difficile, oggi sarete pronti a parlarne apertamente. E a meno che non vi controllerete potreste dire tutte quelle cose che avete accumulato e che vi fanno ribollire. Tenete presente che esplodere potrebbe mettere a repentaglio il rapporto. Andateci piano con le parole: potete dire ciò che pensate in modo meno aggressivo. Amore: in coppia, in caso di disaccordo evitate di essere impulsivi e alzare la voce. Rappresentano un’opportunità per rinnovare il dialogo e ravvivare la fiamma. Siate aperti e comprensivi. Soli: cercate di essere pazienti se una storia procede con lentezza. Tutto cambierà.

Oroscopo 21 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Alcune questioni di denaro o di lavoro potrebbero comportare dei problemi in una relazione, capirete che l’altro tenta di manipolarvi. Visto che non è colpa vostra, è comprensibile che la cosa vi stressi ma avete buoni argomenti per imporre il vostro punto di vista. Tuttavia anziché insistere a parlare con il diretto interessato e creare ulteriori problemi, prendete le distanze, In seguito saprete esattamente cosa fare. Amore: in coppia, qualche piccola discussione con il partner. Respirate ed evitate risposte impulsive. Un dialogo sincero cancellerà qualsiasi conflitto. Soli: voglia di contattare una persona incontrata di recente. Non siete ancora innamorati ma intrigati dal suo atteggiamento misterioso.

Oroscopo 21 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Venere-Urano è sul punto di terminare e dunque l’atmosfera dovrebbe essere meno elettrica. Tuttavia riguardo a un accordo di lavoro potrebbero esserci dei punti da sistemare. Per oggi, concentratevi su altri obbiettivi, anche personali. Da domani, quando il Sole entrerà in Capricorno avrete tutto il tempo per elaborare una strategia migliore così da gestire con sicurezza eventuali intoppi o cambiamenti. Amore: in coppia, un evento cambierà qualcosa nella relazione ma introdurrà anche nuova energia. Siate elastici, accogliete l’imprevisto senza timore. Soli: una nuova storia potrebbe arrivare dal nulla. Farete entrare nella vostra vita una persona speciale.

Oroscopo 21 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sebbene sia frustrante mollare un progetto o un obbiettivo su cui avete investito molto tempo ed energie, nei prossimi giorni potreste ritrovarvi in questa situazione. E tanto più vi impegnerete ad andare avanti, tanto più potreste ritrovarvi di fronte a numerosi ostacoli. Se lo stress dovesse diventare ingestibile, mettete con fermezza uno stop. Da questa totale confusione che vi destabilizza, potrebbe nascere qualcosa di nuovo. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di migliorare la relazione, stare vicini al partner, dedicare del tempo. Soli; più disponibili e più aperti agli incontri con nuove persone. E in questo modo sbloccherete la vostra situazione, direte addio alla solitudine.

Oroscopo 21 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Gli obblighi, i limiti non sono mai piacevoli ma oggi non li sopporterete! Volete agire in piena libertà, senza ostacoli di sorta e qualsiasi situazione che richieda rigore e concentrazione, vi sembrerà ancora più opprimente. Se vi è possibile, cercate di rimandare questioni impegnative o annullate del tutto degli impegni formali. Per oggi, non dovete seguire le regole ma il vostro stato d’animo, il desiderio di concedervi qualcosa di diverso. Amore: in coppia, difficoltà a moderare il tono e le parole, potreste essere offensivi e non rendervi conto dell’effetto che avranno sul partner. Soli: ascoltare e capire le persone è il modo migliore per trovare l’anima gemella. Andate incontro agli altri.

Oroscopo 21 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Domani si conclude la difficile dissonanza tra Venere-Urano ma per oggi potreste ancora provare ansia. Un evento potrebbe scombussolare il programma quotidiano di lavoro e personale e dovrete affrettarvi per rimettere tutto in carreggiata. Tuttavia l’evento potrebbe farvi riflettere sugli obbiettivi, le responsabilità che vi siete assunti, quanto corrispondono ai vostri bisogni autentici e spingere a pensare di più a voi stessi! Amore: in coppia, se volete mantenere l’armonia e il dialogo sereno siate tolleranti. Cercate di creare un’atmosfera dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni! Soli: fascino al top, conquisterete e sarete corteggiati. Ma sarete esigenti, il che è positivo.

Oroscopo 20 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Tacere? Per oggi non se ne parla soprattutto se con una persona è in atto un conflitto. Potrebbe arrivare al culmine, dire chiaro e tondo ciò che pensate ma tenete presente che se riguardo alla situazione siete testardi, inflessibili, l’altro potrebbe esserlo quanto voi. Se volete che la relazione vada avanti, dovrete trovare una soluzione. Ma se per voi chiudere non rappresenta un grosso problema andate per la vostra strada. Amore: in coppia, siete tesi e a pagarne il prezzo sarà il partner. Evitate di discutere per banalità, per un “sì” o per un “no”! Soli: sarete spinti a uscire con gli amici. Ed è attraverso loro che incontrerete l’amore vero. Una relazione romantica che cambierà la vostra vita!