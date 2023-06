L’oroscopo del 22 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 22 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con tre pianeti in Leone, oggi il vostro entusiasmo è contagioso, in programma ci sono piacevoli conversazioni, farete passare il vostro messaggio con coraggio e simpatia. Non è escluso che stringerete nuove relazioni. Se con un amico o un familiare c’è stato un malinteso, troverete le parole giuste per chiarire. Amore: in coppia, il desiderio di lusso solletica il vostro cuore, con il partner volete condividere qualcosa di molto bello, molto costoso, per dimostrare il vostro impegno e la forza del vostro attaccamento. Soli: l’autostima è al top e vi rende attraenti. E’ la giornata perfetta per conquistare chi vi attrae.

Oroscopo 22 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Venere e Marte nel vostro settore della casa, della famiglia le conversazioni che avrete oggi con le persone care saranno utili a un positivo chiarimento. A rompere il ghiaccio su qualsiasi argomento spinoso potreste essere voi e ciò aprire la strada ad alcune soluzioni utili. Se, infine, dovete fare un acquisto per la casa, potreste scovare un buon affare. Amore: in coppia, la comunicazione giocherà un ruolo fondamentale, dunque sta a voi sapere come esprimervi con saggezza. E, soprattutto, per non dire troppo.. Soli: una persona con cui avete parlato qualche tempo fa potrebbe chiamarvi. Chissà? Potrebbe essere l’inizio di una storia.

Oroscopo 22 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se in mente avete qualche idea e vi sembra buona, non è il momento di tenerla per voi: parlatene con gli altri e chiedete la loro opinione, specialmente agli amici intimi. In generale è un’ottima giornata per dire ciò che pensate: potreste essere persino giudicati sfacciati ma ve ne infischierete: ciò che avete da dire non può aspettare. Amore: in coppia. sapete cosa volete e soprattutto cosa non volete più. Il partner si rallegra di questo atteggiamento deciso. Ritroverete una bella complicità. Soli: fatevi belli poiché è possibile un nuovo incontro. Evitate di essere diffidenti, seguite l’istinto che non vi inganna. La giornata è favorevole.

Oroscopo 22 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste aver bisogno di un consiglio riguardante le finanze ed è il momento migliore per chiedere: otterrete quello giusto. Sarete inoltre in grado di sfruttare un’opportunità che vi permetterà di far entrare qualche guadagno extra oppure sarà utile a fare un passo avanti nella carriera con conseguente aumento delle entrate. Amore: in coppia, se con il partner siete in freddo avete l’opportunità di parlarne con dolcezza e ritrovare l’armonia. Una serata romantica e tra voi tutto andrà molto meglio. Soli: potrebbe esserci un incontro ma per timore di innamorarvi rischiate di mettere le distanze. Prima di agire d’impulso, riflettete poiché non avrete una delusione.

Oroscopo 22 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete eliminato obblighi finanziari e amicizie inutili e ora potete sentirvi liberi. Pensiero e azione oggi vanno a braccetto e se un’idea dovesse intrigarvi sarete pronti a seguirla, soprattutto se vi permette di uscire dalla vostra zona di comfort. Siete pronti per nuove sfide e cambiamenti, determinati a raggiungere la destinazione prescelta. Amore: in coppia, la giornata sarà quasi idilliaca: il partner vi darà dolci attenzioni, sarà premuroso, vi coccolerà. Sfruttate al massimo ogni momento! Soli: brillate e attirate tutti gli sguardi. Attenzione solo all’eccessiva sicurezza… ma state tranquilli, incontrerete la persona giusta.

Oroscopo 22 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui potreste avere il coraggio di mollare qualcosa che non va: potrebbe trattarsi di una relazione, un lavoro, una cattiva abitudine o una convinzione che vi limita. Anche se non è facile oggi siete pronti ad andare avanti. In ogni caso parlarne con un amico di cui vi fidate vi farà provare sollievo. Amore: in coppia, potreste essere un po’ agitati, provare forti emozioni e il partner essere sorpreso, non sapere come reagire. Se avete bisogno di essere consolati, sarebbe una buona idea dirlo direttamente. La dolce metà non può leggervi nel pensiero. Soli: oggi sognate di vivere un grande amore ma se invece faceste un piccolo sforzo per trovarlo?

Oroscopo 22 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Marte in Leone rappresenta un invito a collaborare in progetti e piani di gruppo o a essere più presenti sui social media poiché potrebbe presentarsi un’opportunità d’oro. Più in generale è un momento in cui raggiungerete un obbiettivo e ne trarrete vantaggio, anche sul piano delle finanze. Amore: in coppia. complicità, amore, oggi con il partner siete più innamorati che mai. La relazione di coppia ha davanti a sé un brillante futuro, ne sei pienamente consapevoli. Soli: una nuova storia potrebbe iniziare col botto senza che siate veramente preparati. In programma c’è un colpo di fulmine!

Oroscopo 22 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se da un po’ avete la sensazione di muovervi nel caos, oggi la situazione cambierà: riprenderà lo slancio per la ricerca di un lavoro e lo troverete, oppure potreste finalmente chiudere un accordo d’affari o professionale e i termini saranno migliori di quanto da voi previsto. Non è escluso che arrivi un’offerta e l’acchiapperete al volo! Amore: in coppia, il vostro lato romantico oggi è accentuato e al partner ovviamente piacerà. Ad attendervi c’è una dolce serata. Soli: avete la sensazione che finalmente oggi vivrete una storia. Siete pronti a fare di tutto per dire addio alla solitudine e determinati a trovare l’anima gemella.

Oroscopo 22 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Marte in Leone accende la vostra voglia di viaggiare e ciò è sempre musica per le vostre orecchie. Potreste candidarvi per un lavoro che richiedere spostamenti frequenti oppure partire per andare a trovare un caro amico. Se ciò non rientra nei vostri piani, potreste iscrivervi a un corso di studi o dare il via a un’attività autonoma. Amore: in coppia, oggi è passione totale! Il partner è sempre innamorato e sotto l’incantesimo del vostro fascino irresistibile! Vi amate appassionatamente come il primo giorno! Soli: determinati a realizzare un incontro d’amore. Avete le carte in regola: sta arrivando una storia romantica.

Oroscopo 22 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Marte in Leone, nel vostro settore della trasformazione, è una giornata in cui avete intenzione di liberarvi dalla zavorra. Che vi siate imposti la pesantezza o sia il risultato di determinate situazioni o relazioni, avete capito che dovete andare oltre. L’importante è che riusciate a mantenere la sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, al partner date amore, conoscete perfettamente i gusti e i desideri della dolce metà. E anche se commetterete qualche errore nelle scelte, vi perdonerà. Soli: le vibrazioni astrali odierne sono favorevoli a nuovi incontri sentimentali, dunque osate!

Oroscopo 22 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna, Venere e Marte in Leone, sostano nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: se volete ottenere ciò che sperate dovrete essere concilianti e scendere a un compromesso. Potreste avere la sensazione di non avere scelta e ciò irritarvi ma è con un atteggiamento flessibile che aggiungerete il vostro obbiettivo. Amore: in coppia, belle e dolci conversazioni vi spingeranno a sviluppare alcuni progetti insieme al partner: casa, figli, vacanze… Qualsiasi cosa andrà bene a patto che renda entrambi felici. Soli: in questo momento forse non avete voglia di conoscere nuove persone ma visto che Venere vi rende irresistibili sarebbe un peccato non approfittarne.

Oroscopo 22 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Vi siete impegnati parecchio e forse avete trascurato il vostro stile di vita, il benessere ma è arrivato il momento di stabilire alcuni limiti nel lavoro, seguire un’alimentazione sana, fare esercizio fisico: devono essere una priorità assoluta. Otterrete splendidi risultati, vi sentirete più vitali e sarete anche più produttivi. Amore: in coppia, è il periodo ideale per trasformare un progetto in realtà, per parlare con il partner delle vostre idee, dei sentimenti e forse per fare una promessa. Soli: è possibile che abbiate un incontro totalmente inaspettato praticando, ad esempio, un’attività sportiva. Potrebbe essere un perfetto sconosciuto o qualcuno che non vedete da molto tempo.