L’oroscopo del 24 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 24 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Gemelli siete dell’umore giusto per socializzare, divertire chi vi circonda ed è lo stato d’animo ideale per intrattenere in questa serata speciale, amici e familiari. Al contempo, con il buon aspetto Sole-Saturno, avete una grande forza interiore e chi vi circonda apprezza il vostro buon senso, se richiesti offrirete ottimi consigli che si baseranno su fatti concreti, ovvero sulla vostra esperienza personale. Amore: in coppia, riuscirete a convincere il partner che le vostre idee sono le migliori. Ribatterà che è tutto da dimostrare con un sorriso dolcemente beffardo. Soli: conquisterete, non c’è dubbio ma davvero vi accontenterete di un’avventura mordi e fuggi?

Oroscopo 24 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Giornata della Vigilia di Natale con la Luna in Gemelli e ne avrete di cose da fare… Anche se siete super organizzati, cercate di delegare in modo che tutti i compiti non ricadano sulle vostre spalle, soprattutto se avete previsto una riunione in casa vostra. In questo caso potreste avere la sensazione di non aver fatto abbastanza.. Rilassatevi! E prima di incontrare parenti e amici fate una passeggiata per scaricare l’ansia. Amore: in coppia, i pianeti in Capricorno hanno un impatto benefico sulla relazione: c’è tenerezza e una grande sensualità! Sfruttate questo magico momento. Soli: avete voglia di piacere e la giornata è piena di promesse, di piacevoli avventure.

Oroscopo 24 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno vi dota di buonumore, ovunque trascorrerete la Vigilia, sarete la persona più divertente della riunione, coinvolgerete parenti e amici in un tourbillon di piacevoli momenti. Tuttavia, non è escluso che nella “compagnia” sia presente qualcuno che sarà aggressivo nei vostri confronti. Fatto che potrebbe spiazzarvi, non sapere bene cosa dire e come reagire. La cosa migliore è mostrare indifferenza. Amore: in coppia, siete innamoratissimi del partner, volete renderlo/a felice a tutti i costi ma ciò non significa stare col fiato sul collo…Lasciatelo/a respirare. Soli: i passaggi astrali annunciano un incontro importante. Ovunque deciderete di andare, fatevi belli/e!

Oroscopo 24 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno e il desiderio potrebbe essere quello di rimanere dietro le quinte e rilassarvi. Lasciatevi andare invece alle calde vibrazioni della Vigilia. Chi vi circonda, parenti, amici e familiari saranno gentili, aperti, di buona compagnia! L’affetto dimostrato dalle persone care, figli e nipotini compresi, vi farà provare gratitudine. Sfruttate questi bei momenti, peraltro abbastanza rari. Amore: in coppia, rilassatevi, cercate se possibile di lasciare alle spalle serietà e responsabilità, con il partner dovete divertirvi e pensare a vivere una serata top! Soli: voglia di tenere sotto controllo le emozioni ma se invece coltivaste più sicurezza in voi stessi e fiducia in chi vi circonda?

Oroscopo 24 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete dotati di splendide energie dunque cercate di impegnarle in qualcosa che vi entusiasmi! Non è escluso che abbiate organizzato la Vigilia di Natale in casa e dunque dedicherete gran parte della giornata a prendervi cura dei dettagli affinché tutto sia perfetto per i vostri ospiti. Non esagerate e pensate invece a trasmettere il vostro buonumore a parenti e amici. In fondo ciò che davvero conta è trascorrere una serata serena. Amore: in coppia, dolcezza, tenerezza, in poche parole riaccenderete la fiamma dell’amore per la vostra felicità e quella del partner. Soli: un’uscita o una riunione in casa di amici o parenti potrebbe, ovviamente a sorpresa, riservare un colpo di fulmine!

Oroscopo 24 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’atmosfera della giornata, a causa di alcune dissonanze planetarie, forse non sarà delle migliori ma visto che vi sentite responsabili del benessere di amici e familiari, farete buon viso a cattivo gioco così da rendere la serata piacevole. Non avete intenzione di annoiarli parlando delle vostre preoccupazioni di lavoro o di altro tipo. Ma vi troverete in buona compagnia, circondati dal loro affetto che scalderà il vostro cuore. Amore: in coppia, tenete presente che la disponibilità e la comprensione nei confronti del partner vi farà guadagnare punti. Soli: per timore della solitudine potreste lanciarvi in una storia poco soddisfacente. Ma sapete bene che è l’ultima cosa che dovreste fare.

Oroscopo 24 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Gemelli vi regala buonumore, trascorrerete una giornata e una serata particolarmente piacevoli. In casa o altrove, l’atmosfera della Vigilia sarà gioiosa! Unica accortezza se con amici e familiari vi accorgete che alcuni punti di vista diversi rischiano di scatenare delle discussioni, dichiarate alcuni argomenti off-limits. Ma in ogni caso troverete le parole giuste dette al momento giusto per placare l’agitazione. Amore: in coppia, belle emozioni, vi coccolate reciprocamente per non parlare dell’eros: volano scintille! Soli: per oggi non ci sono grandi cambiamenti del tipo l’incontro con il Grande Amore che cambia la vita. Il che in ogni caso non vi impedirà di conquistare un cuore.

Oroscopo 24 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ la vigilia di Natale e chi vi circonda desidera la vostra presenza, che dedichiate loro del tempo, pronti a esaudire le loro richieste. Con la Luna in Gemelli, tuttavia dovrete decidere su chi concentrarvi. Alcune relazioni potrebbero aver bisogno di più attenzioni di altre, dunque scegliete saggiamente. E stasera, grazie all’armonia tra Venere e Nettuno, sarete circondati da persone che vi vogliono bene sinceramente e a cui anche voi siete affezionati. Amore: in coppia, se c’è poca intesa è probabile non farete nessuno sforzo e il partner vi terrà ovviamente il broncio… Soli: non è giornata di incontri romantici a forma di cuore ma, ammettetelo, è una vostra esclusiva responsabilità, siete davvero molto esigenti!

Oroscopo 24 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il sostegno di un amico oggi rappresenterà il vostro regalo di Natale, vi offrirà una mano per risolvere un problema. Il che vi permetterà di trascorrere a casa vostra o in un altro posto, la serata della Vigilia con un stato d’animo sollevato e al contempo la compagnia di amici e familiari vi regalerà benessere. Se avete discusso con una persona l’atmosfera della giornata è ideale per ricucire i rapporti e ritrovare l’armonia. Amore: in coppia, è una domenica all’insegna della tenerezza e, al contempo, della sensualità! Che dire? Siete due anime in un nocciolo. Soli: un incontro romantico si trasformerà in un’ondata di amore reciproco. Sarà intesa profonda e totale al primo sguardo.

Oroscopo 24 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Gemelli oggi al vostro segno parla di una Vigilia di Natale all’insegna della solidarietà e della generosità. Date un mano agli altri quando necessario ma non esitate a chiedere se avete bisogno di qualcuno che alleggerisca il carico di compiti, soprattutto se ricevete amici e familiari a casa vostra. E’ lodevole da parte vostra dare, organizzare tutto alla perfezione ma non al punto di stressarvi e rischiare di non godervi la serata speciale. Amore: in coppia, l’atmosfera è molto piacevole. Forse con il partner sarete più amici che amanti ma rimedierete il prima possibile! Soli: con una persona che vi corteggia, visto che sarete rispettivamente impegnati altrove per oggi ci sarà un dolce scambio di sms.

Oroscopo 24 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Gemelli circola buonumore, senso dell’umorismo, avete voglia di distrarvi, far divertire amici e familiari. Di sicuro trascorrerete una bella serata della Vigilia in buona compagnia. Anche se al momento è probabile abbiate delle preoccupazioni, per oggi dovete cercare di rilassarvi, godere dell’affetto delle persone care ed evitare di pensare al futuro. E’ più roseo di quanto possiate immaginare. Amore: in coppia, al partner non sfuggirà il vostro stato d’animo in alcuni momenti un po’ pensieroso e vi dedicherà mille dolci attenzioni. Soli: c’è chi vi corteggia, vorrebbe conquistare il vostro cuore ma prima di impegnarvi prendete del tempo per riflettere. In questo modo eviterete cantonate.

Oroscopo 24 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è una giornata in cui cercare di essere presenti con le persone care, dare un aiuto quando capite che è indispensabile. Forse non sarete esattamente di buonumore ma trascorrerete comunque una Vigilia di Natale serena. Non è escluso che un progetto o un’idea che avete in mente vi regali entusiasmo e sarete ansiosi di portarlo avanti. Amore: in coppia, una parola gentile, un po’ di attenzioni faranno meraviglie! In caso contrario, rischiate di provocare inutili discussioni. Soli: se di recente avete iniziato un flirt, almeno oggi cercate di essere meno critici e puntate alla dolcezza.