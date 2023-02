L’oroscopo del 24 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 24 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se qualcosa non sta andando come speravate, potrebbe essere il momento di lasciar perdere. Certo, è più facile da dire che da fare, soprattutto se vi siete impegnati parecchio. Ma andare avanti potrebbe comportare ulteriore frustrazione e dispiacere. Tenete presente che mollare può aprire la strada a qualcosa di migliore! Amore: in coppia, cercate di evitare le solite abitudini del quotidiano. Con il partner contrastate la noia trovando delle attività da praticare insieme! Soli: uscite con gli amici e divertitevi. Non dovete concentrate l’attenzione sul Grande Incontro che potrebbe cambiare la vostra vita.

Oroscopo 24 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna entra nel vostro segno e annuncia un venerdì in cui la comunicazione è top, in particolare con gli amici e familiari ma ampliare la cerchia dei contatti potrebbe portare a nuove opportunità! Al contempo, siete determinati, sicuri di voi stessi, farete colpo ovunque andrete e sarete in grado di fare passi da gigante verso gli obiettivi personali. Amore: in coppia, sulla relazione attualmente soffia un vento di cambiamento. Con il partner siete più aperti e abbattete qualsiasi barriera. Amate e siete amati! Soli: una persona potrebbe aver notato le vostre qualità. Se ancora non ha lanciato segnali, lo farà oggi o nei prossimi giorni: vivrete una storia appassionante.

Oroscopo 24 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno: oggi sarete meno estroversi del solito, avrete voglia di rimanere dietro le quinte e siete in ottima forma per dare il massimo a un progetto grazie alla grande ambizione e determinazione di farlo progredire. Potreste imboccare un percorso che richiede un impegno notevole ma la ricompensa sarà enorme! Amore: in coppia, il partner ha bisogno di introdurre nel quotidiano qualcosa di nuovo. Insieme trasformate radicalmente il vostro stile di vita. Vi piacerà, è ciò di cui avevate bisogno. Soli: siete ben consapevoli del vostro potere di seduzione dunque divertitevi, distraetevi! È un bel modo per vivere il vostro status (anche se presto cambierà).

Oroscopo 24 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avete intenzione di affrontare una questione spinosa che riguarda una persona, gli aspetti odierni invitano il vostro segno ad adottare un approccio sensibile. Potete ovviamente esprimere il vostro punto di vista, dire ciò che pensate ma farlo in modo tale che l’altro/a si senta sollevato e non offeso dalle vostre parole. Amore: in coppia, preparerete un fine settimana a sorpresa, avete l’intenzione di sorprendere il partner e mostrare il vostro amore. Il desiderio è al top! Soli: pensate di essere ragionevoli ma un colpo di fulmine potrebbe scuotere i vostri principi. L’attrazione sarà fugace ma comunque non saprete resistere.

Oroscopo 24 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Nei giorni scorsi potreste aver avuto la testa tra le nuvole ma con la Luna in Toro oggi l’atmosfera cambierà, sarete più razionali e pratici, in grado di risolvere qualsiasi problema e inoltre prenderete decisioni sagge che vi porteranno al successo. E non importa se per ora i passi che farete non saranno da gigante. Amore: in coppia, siete un po’ possessivi, molto protettivi e sensuali. Al partner piace: si sente coccolato e amato come il primo giorno. Soli: guardate al vostro futuro sentimentale in modo diverso, siete più ottimisti e al contempo più realistici. Il periodo delle illusioni è finito!

Oroscopo 24 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Toro, è un venerdì in cui siete comprensivi, accomodanti e farete di tutto per evitare conflitti con chi vi circonda. Non è escluso che questo stato d’animo sia dovuto al fatto che partirete per un viaggetto oppure avrete la possibilità di prendere le distanze da ciò che quotidianamente è motivo di stress e preoccupazioni. Amore: in coppia, grazie alle vostre dolci attenzioni – forse un dono – il partner avrà la sensazione di rivivere la magia del vostro primo incontro. Soli: una persona conosciuta un po’ di tempo fa vi invierà un sms per avere vostre notizie. Potreste ricordarla vagamente e l’unica soluzione potrebbe essere quella di incontrarvi…

Oroscopo 24 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Vi sentite sopraffatti dagli impegni? Fermatevi, controllate se potete delegare qualcosa e semplificare la lista di cose da fare. Non potete pretendere di andare sempre al massimo e i passaggi astrali odierni rappresentano un invito a rallentare il ritmo, ricaricare le batterie e prendere cura di voi stessi (dovreste farlo regolarmente). Amore: in coppia, se con il partner c’è stata maretta è acqua passata. Godetevi i bei momenti in arrivo: tra voi tutto funziona! Soli: Il desiderio di incontrare persone nuove è presente, ma è fuori discussione avvicinarvi a chiunque. Oggi rischiate di essere molto esigenti.

Oroscopo 24 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Toro vi dota di un surplus di energie che dovrete canalizzare per placare l’agitazione: in caso contrario chi vi circonda potrebbe avere difficoltà a starvi accanto. Cosa potete fare? Praticate esercizio fisico, jogging all’aria aperta, dedicatevi a qualunque cosa che vi permetta di muovervi e scaricare le energie in eccesso. Amore: in coppia, in quanto segno Fisso, non vi piacciono i cambiamenti, salvo siate voi a decidere. Ma oggi il partner vorrà introdurre qualche novità nella relazione e dovrete accettare. Ne trarrete vantaggio e sarete grati. Soli: siete determinati a porre fine al vostro status e vi lancerete nella conquista. Fatevi belli/e sorriderete e farete colpo!

Oroscopo 24 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Toro nel lavoro vi rende super efficienti, svolgerete qualsiasi impegno con velocità, anche quelle cose che avete trascurato di recente. Passerete da un compito a un altro con estrema facilità. E stasera stop al lavoratore incallito, concedetevi una pausa di divertimento: uscite con gli amici, andate in un posto dove non siete mai stati! Amore: in coppia, avrete diverse opportunità per mostrare e dimostrare al partner il vostro attaccamento. La relazione sta andando bene e insieme siete felici! Soli: se state vivendo una relazione a distanza e comincia a pesarvi oggi sarete pronti a salire sul primo treno o sul primo aereo per raggiungere la persona amata. Nulla vi fermerà!

Oroscopo 24 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Toro, oggi e domani, rappresenta un invito a rilassarvi, pensare al piacere personale e vivere al meglio il tempo libero. Avrete belle opportunità per divertirvi con gli amici o i familiari! Al contempo, nel lavoro avrete conversazioni stimolanti con i colleghi, avrete la possibilità di rafforzare le relazioni! Amore: in coppia, è un’ottima giornata per parlare di progetti a due a cui pensate da tempo ed entrambi vi sentirete rassicurati. Soli: prima di lanciarvi in una nuova storia d’amore vorrete approfondire la conoscenza. E’ tipico del vostro segno ma in ogni caso avete ragione!

Oroscopo 24 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Dopo alcune giornate inquiete in cui riguardo alle finanze vi siete posti mille domande, torna la calma e insieme anche la fortuna: potete dunque rilassarvi! Il buon aspetto di Giove in Ariete con il vostro segno indica infatti che un progetto, un affare o un’attività vi permetteranno di guadagnare una somma considerevole di denaro. Amore: in coppia, la solidità della relazione vi rende più forti. Insieme, provate grande sicurezza, andate avanti senza mai voltarvi indietro. Qualsiasi iniziativa porta all’evoluzione e all’equilibrio. Soli: conversazioni costruttive! Le possibilità di realizzazione sono alte: una storia d’amore potrebbe diventare ufficiale.

Oroscopo 24 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I neuroni sono in ebollizione ma dovreste rallentare il ritmo e rilassarvi. Impegnandovi eccessivamente finirete per esaurire le energie e concludere ben poco. Oggi, e nel fine settimana, riposare vi permetterà di rigenerarvi ed essere più produttivi! Amore: in coppia, è la giornata ideale per chiedere al partner qualsiasi cosa: non potrà rifiutarvi nulla. La sensualità di cui siete dotati gioca a vostro favore… Soli: oggi non vi annoierete. Gli incontri che avrete vi porteranno su strade ancora sconosciute, strade che non immaginavate. Lasciatevi tentare da nuove avventure.