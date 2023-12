L’oroscopo del 25 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 25 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sicuramente avete pianificare in anticipo tutto ciò che dovete fare oggi ma la concentrazione è latitante e non sarete in grado di concludere molto. Non vi preoccuperete né vi sentirete frustrati anzi, apprezzerete parecchio i diversivi e le distrazioni di questo lunedì. A parte questo, prima di parlare riflettete e soprattutto evitate di edulcorare la verità per tentare di essere convincenti. Gli altri potrebbero pensare che state esagerando o addirittura mentendo. Amore: in coppia, le dolci attenzioni saranno reciproche, vi prenderete cura l’uno dell’altro con amore. tenerezza e passione. Soli: desiderate calore, romanticismo ed è una buona giornata per trovare chi vi appagherà.

Oroscopo 25 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

In questo momento la vostra vita è legata più che mai a quella di altre persone, più di quanto possiate pensare dunque evitate di credere che le vostre azioni non abbiano ripercussioni simili a un effetto domino. Le scelte che fate, da quelle insignificanti a quelle importanti, hanno un impatto su altri. Siate cauti dunque su chi e come sfogate eventuali frustrazioni. La rabbia potrebbe causare parecchi e seri problemi nelle relazioni, anche di lavoro. Amore: in coppia, in caso di dubbio o se siete preoccupati per una questione, troverete nel partner un gran sostegno. La giornata sarà romantica. Soli: attratti da una persona? Dichiaratevi. Vivete al massimo questa nuova avventura d’amore.

Oroscopo 25 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Tacere le emozioni non è mai una cosa positiva, anche se state cercando di mettere al riparo una persona dalla vostra rabbia o delusione. Non dovete tacere cose importanti, soprattutto se l’altro scatena parecchio malumore. Parlare apertamente di ciò che non va, potrebbe spingere la persona ad avere nei vostri confronti un atteggiamento migliore. Rilassatevi ed esprimete le vostre emozioni: si tratta soltanto di avere una conversazione sincera. Amore: in coppia, se c’è stata una discussione con l’aspetto Venere-Nettuno è la giornata giusta per riconciliarvi. Romantici come siete, saprete cosa dire… Soli: se una persona vi attrae la conquisterete: tornerete a casa in dolce compagnia.

Oroscopo 25 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I transiti odierni fanno arrivare qualcosa di speciale, che forse sognate da tempo dunque accettate con entusiasmo tutti gli inviti che potrebbero riguardare un bel viaggio o che vi offrono la possibilità di vivere una nuova esperienza. Avete bisogno di una dose in più di sicurezza in voi stessi? Visto che la vostra attenzione è più concentrata sugli altri che su voi stessi, trovate il tempo per uscire in compagnia di amici pronti a incoraggiarvi e a stimolarvi! Amore: in coppia, è passione a tutto campo, con il partner vi considerate sempre irresistibili ed è ciò che crea magia nella relazione. Soli: bando i dubbi: avete le carte in regola per conquistare e oggi potete farete una strage di cuori.

Oroscopo 24 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Se un amico ultimamente ha avuto un atteggiamento altalenante, un giorno affettuoso e un altro indifferente, è il momento di mettere uno stop e prendere le distanze. Vi siete sempre dati da fare per stabilire una relazione sincera, leale ma oggi capirete che non ne vale la pena. Quando vi sarete allontanati, capirà, forse sì o forse no, il valore del legame. Tuttavia visto che ora non state ottenendo quanto meritate, meglio mollare e andare avanti. Amore: in coppia, i sogni possono diventare realtà a patto che entrambi terrete i piedi per terra. Soli: Nettuno in Pesci, potrebbe farvi ripensare a un/a ex, a una storia del passato e riguardo all’amore potreste provare confusione.

Oroscopo 25 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Seguite il vostro istinto a occhi chiusi: vi porterà verso situazioni molto positive. Avvertite la spinta a chiamare qualcuno o di andare in un determinato posto o ancora, fare qualcosa di diverso? Fatelo senza esitare. Con lo splendido aspetto Sole-Giove la fortuna è al vostro fianco e non vi molla. Ma non solo: siete molto determinati e se anche un progetto o un obbiettivo dovesse rivelarsi impegnativo, non vi arrenderete finché non avrete ottenuto la riuscita. Amore: in coppia, in programma ci sono dolcezza, amore e dialogo: ciò vi permette di garantirvi equilibrio, serenità e comprensione reciproca. Soli: in questo momento gli amici cari rappresentano un valido e prezioso sostegno.

Oroscopo 25 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una fase molto positiva nella vita sociale: nuove relazioni e contatti in generale si riveleranno fruttuosi e un buon investimento di tempo ed energia. Le conversazioni, di persona od online, saranno d’aiuto a trovare nuove opportunità- Avete inoltre la possibilità di imporre le vostre opinioni con un atteggiamento sicuro di voi. Pur ascoltando con calma ciò che dicono gli altri, non permetterete che vi facciano dubitare delle vostre opinioni. Amore: in coppia, con il partner avete voglia di scoprire e condividere insieme nuove cose. E avrete splendide idee anche per rendere piccantina la giornata. Soli: un incontro potrebbe sfociare in una storia d’amore ma procedete senza fretta.

Oroscopo 25 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ molto importante al momento dedicare le vostre energie alla ricerca di un equilibrio tra lavoro e vita personale. L’armonia con le persone care potrebbe essere alterata da questioni e situazioni che accadono sul posto di lavoro, vi sottraggono delle ore di relax o, peggio, vi mettono di malumore e ovviamente non è giusto. Trascorrete più tempo con i familiari, dedicate loro maggiori attenzioni: è il modo migliore per capire ciò che nella vita conta davvero. Amore: in coppia, è un momento meraviglioso per dimostrare l’amore attraverso le parole. Nell’aria c’è magia, romanticismo e sensualità! Soli: è possibile un incontro con l’anima gemella e se state vivendo un flirt diventerà importante!

Oroscopo 25 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La facilità a entrare in contatto con le persone in questo momento è eccezionale, dunque è una fase ideale per sostenere colloqui di lavoro, appuntamenti e qualsiasi altra situazione in cui è necessario fare un’impressione positiva in un incontro di persona. Il vostro atteggiamento affascinante e la personalità originale vi aiutano sempre a fare amicizia velocemente ma ora hanno un ruolo fondamentale nella professione. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di cambiamento. Non dovete temerlo: è il segnale di un’evoluzione necessaria. Dialogate, condividete le emozioni. Soli: gli affari di cuore vanno alla grande ma in caso di incontro evitate di partire in quarta…

Oroscopo 25 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In questa giornata di Natale ritrovate il vostro ottimismo; sentite che state facendo una scelta chiara riguardante le finanze o il lavoro e vi sentite sollevati. Tenete presente che nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta che dovrete cogliere al volo. Tuttavia, per oggi, la forma fisica non è comunque al top, probabilmente avvertite stanchezza. Con i familiari se volete ottenere ciò che desiderate, cercate di fare delle concessioni ed essere comprensivi. Amore: in coppia, il barometro della relazione segna “bello/stabile”, siete più affettuosi e romantici! Atmosfera ricca anche di passione. Soli: fascino al top, niente e nessuno vi resisterà. E se fosse il giorno giusto per incontrare il vero amore?

Oroscopo 25 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Un’opportunità che pensavate fosse persa per sempre, nei prossimi giorni potrebbe riemergere e stavolta sarete i primi ad acchiapparla ma non solo, vi sembrerà ancora più interessante. In questa iniziativa forse decisamente coraggiosa, amici e familiari, ovvero le persone che vi vogliono bene sinceramente, offriranno il loro sostegno, l’incoraggiamento di cui avete bisogno. E’ una fase di cambiamenti e progressi molto entusiasmanti! Amore: in coppia, oggi siete pronti a investire al 100% le energie nella relazione e nell’eros e sarete anche più fantasiosi. Soli: quanto tempo avete sprecato con persone per cui non valeva la pena? E’ un buon momento per ripartire da zero.

Oroscopo 25 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Uscire dalla routine potrebbe comportare l’arrivo di un’offerta, un’opportunità o un nuovo interesse talmente positivi al punto che non penserete ad altro. E pur di ottenere ciò che desiderate sarete pronti ad affrontare e abbattere qualsiasi ostacolo. Nei prossimi giorni il buon aspetto Sole-Giove, indica inoltre che durante un evento nella vita sociale avrete la possibilità di stringere dei contatti preziosi per il vostro futuro. Amore: in coppia, cercate di introdurre qualche novità nella relazione. Non c’è niente di meglio per ravvivare il rapporto con la dolce metà! Soli: volete innamorarvi ma deve essere la persona giusta! Non permettete che qualcuno giochi con i vostri sentimenti.