Oroscopo domani 1 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 1 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): organizzare la giornata lavorativa

Oroscopo domani Ariete umore

Organizzate già dal mattino la giornata lavorativa poiché in seguito sarete dispersivi. Avendo un piano strutturato su come affrontare le attività della giornata, è più probabile che riuscirete a portare a termine tutto. Evitate inoltre che altre persone approfittino della vostra generosità: rischiate di fare più favori che lavorare per voi stessi. Infine, se qualcosa non va con una persona chiedete in modo diretto e poi andate oltre.

Oroscopo domani Ariete 1 dicembre amore

In coppia: l’intesa è buona, la relazione è più armoniosa e siete entrambi ricettivi ai rispettivi bisogni. Soli: il fascino vi mette in grado di trovare una persona con cui dare il via a una storia! Oroscopo domani 1 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ripensamenti su una opportunità Oroscopo domani mercoledì 1 dicembre Leone umore

Potreste avere dei ripensamenti su una nuova opportunità che inizialmente sembrava fantastica. Con Nettuno in Pesci che oggi torna in modo diretto potreste rendervi conto di essere stati troppo frettolosi e che la situazione è più complessa e costosa di quanto pensavate. A conferma potreste ricevere delle notizie di altre persone che hanno cambiato idea. Non siete solo voi e finché non avrete le idee chiare è meglio non prendere decisioni.

Oroscopo domani mercoledì 1 dicembre Leone amore

In coppia: assaporate le emozioni e i momenti con il partner. Una cenetta a due è una buona occasione per ritrovare l’intimità. Soli: se volete dare una seconda possibilità a un/a ex, cercate di ricordare ciò che è accaduto. Perdonare è un conto ma dimenticare è un altro…

Oroscopo domani 1 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): di fronte a un muro

Oroscopo 1 dicembre Sagittario: umore

L’umore non è al top e come se non bastasse è una giornata in cui rischiate di trovarvi di fronte a un muro. Tenete presente che più tenterete di abbatterlo e tanto più sprecherete le vostre preziose energie. Facendo un passo indietro sarete sorpresi di vedere quanto le cose diventino facili. Capirete che siete in grado di aggirare il muro senza dare spallate. Eventualmente parlandone con un amico o un familiare.

Oroscopo domani Sagittario 1 dicembre: amore

In coppia: se nella relazione ci sono problemi, cercate di avere un approccio sensibile. Una sola parola può ribaltare la situazione e voi sapete qual è. Ditela. Soli: giornata romantica, si profilano incontri belli e insoliti! Affinché accadano dovete uscire.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: DUBBI RIGUARDO A UNA QUESTIONE

GEMELLI: CERCATE DI ESSERE REALISTICI

CANCRO: UNA SVOLTA IN UN PROGETTO

VERGINE: UN APPROCCIO DECISO

BILANCIA:NON DOVETE ACCONTENTARE TUTTI

SCORPIONE:LE SFIDE A VOLTE SONO UN BENE

CAPRICORNO:AMICIZIA E SOLIDARIETA’

ACQUARIO:UN PASSO AVANTI NELLE FINANZE

PESCI: LA SCELTA MIGLIORE E’ IL SILENZIO