L’oroscopo del 25 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 25 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Leone, sapete come mettervi al centro della scena: sfruttando il fascino o mettendo in mostra le competenze! Frequentare nuove persone potrebbe farvi rivedere alcune idee, ideali e valori. Cambierà il modo di pensare e agire e accogliere delle convinzioni che porteranno a nuove opportunità, nuove e stimolanti amicizie. Amore: in coppia, sarete attenti e pronti ad ascoltare le lamentele della dolce metà che chiederà solo di collaborare ed essere presenti. Avete per caso qualcosa da farvi perdonare? Soli: una cotta scatenerà una grande passione e sarà ricambiata ma forse l’altro/a non proverà la stessa intensità. Vi lancerete comunque, seguirete solo il vostro desiderio.

Oroscopo 25 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Mercurio in una conversazione di lavoro con il boss o i colleghi potrebbero emergere po’ di rabbia e frustrazione che forse covate da tempo. Prima di dire ciò che vi frulla nella mente, cercate di tenere sotto controllo le emozioni, elaborate il vostro stato d’animo e una volta più tranquilli sarà più facile esprimervi con distacco. Amore: in coppia, oggi siete un po’ lunatici, occhi agli sbalzi d’umore poiché potrebbero avere un impatto negativo sull’intesa con il partner. Soli: la tendenza odierna è quella di perdervi tra sogno e realtà. Riemerge una storia del passato, un/a ex riporta a vecchi ricordi e siete confusi.

Oroscopo 25 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Vorreste risolvere definitivamente un problema ma siete esitanti pensando a tutto ciò che potrebbe comportare. Se avete dei dubbi, delle paure anziché reprimere queste emozioni, ammettetelo con voi stessi e fate le cose passo dopo passo. Potreste scoprire con sollievo che dopotutto non è così difficile. Amore: in coppia, siete poco motivati e la dolce metà dovrà farsi in quattro per vivere una serata all’insegna della passione. Lasciatevi andare alle emozioni! Soli: potrebbe esserci un bellissimo incontro ma oggi siete poco loquaci e il desiderio non è al top. Fate uno sforzo poiché l’amore può regalarvi la felicità!

Oroscopo 25 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nella vostra vita stanno entrando nuovi interessi e ciò vi farà sentire meno in sintonia con certi amici che saranno gelosi di questo cambiamento. Potrebbero mettere in discussione le vostre scelte e proverete rancore. Forse è il momento di chiudere quelle relazioni che tentano di limitare la vostra capacità di cambiare e progredire. Amore: in coppia, c’è armonia, l’intesa è rafforzata dagli obbietti che volete raggiungere insieme. Guardate con fiducia nella stessa direzione. Soli: incontro con una persona che avrà la vostra stessa visione del futuro.Tuttavia per capire bene con chi avete a che fare approfondite la conoscenza.

Oroscopo 25 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

I neuroni brillano, potreste sviluppare delle idee per realizzare nuovi progetti. Siete motivati, coraggiosi e qualsiasi cosa decidiate di intraprendere tenete presente che gli amici, i contatti potrebbero svolgere un ruolo importante. Andate avanti, con cautela ma andate avanti. Non lasciatevi sfuggire i vantaggi di questa giornata. Amore: in coppia, oggi prenderete le decisioni necessarie per far evolvere la relazione, andrete oltre alcuni limiti e lascerete spazio ai progetti futuri! Soli: uscite! le occasioni di incontro sono numerose e potrebbe nascere una bella quanto inattesa storia d’amore.

Oroscopo 25 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Siete molto sensibili e nel lavoro la minima critica o commento che ritenete negativo vi metterà in crisi, penserete che il boss o i colleghi ce l’abbiano con voi. Considerato questo stato d’animo decisamente poco positivo, per oggi evitate riunioni o di lavorare in team. State per conto vostro pensando che domani andrà meglio. Amore: in coppia, prenderete di traverso alcune parole del partner e rischiate di scatenare una litigata. Cercate di essere più razionali. Soli: anche voi rischiate di interpretare alcuni sms nel modo sbagliato. Prima di rispondere, leggeteli due volte.

Oroscopo 25 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le attività di gruppo o i progetti su cui state lavorando con gli amici – potrebbe trattarsi di un secondo lavoro che vi permetterà maggiori entrate – oggi potrebbero rivelarsi stimolanti. Il vostro entusiasmo è alle stelle, avete splendide energie dunque è possibile che siate più che determinati a raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Amore: in coppia, se siete orgogliosi della relazione, di quello che avete costruito insieme al partner, dovete dirlo. Esprimete le vostre emozioni! Soli: una persona che vi corteggia testerà i limiti della vostra pazienza. Cercate di non cadere nella trappola.

Oroscopo 25 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

State alla larga da progetti che comportano dei rischi, non offrono certezze. Piedi per terra, accertatevi che non siano dei miraggi. Entrate pure in azione ma imboccando la giusta direzione. Se ne avete abbastanza della solita routine, prendete in considerazione l’idea di praticare uno sport in solitaria, ad esempio il nuoto. Amore: in coppia, Marte spinge entrambi a dichiarare guerra e nessuno dei due farà il minimo sforzo per stabilire una parvenza di pace. Verranno fuori vecchi rancori che scateneranno la vostra rabbia. Soli: Mettere alla prova chi vi corteggia per voi non è insolito tranne il fatto che se ne accorgerà e prenderà le distanze.

Oroscopo 25 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste sembrare tranquilli e rilassati ma in realtà siete agitati poiché volete qualcosa. Per ottenerlo sarete pronti a fare di tutto e potreste in effetti raggiungere il vostro obbiettivo. Tuttavia, fate attenzione: quello che oggi vi sembra determinante per la vostra felicità nel giro di qualche giorno potrebbe non interessarvi più! Amore: in coppia, è il momento di mettere da parte le frecciatine verso il tuo partner e parlare con franchezza e semplicità delle vostre idee per dare nuovo slancio alla relazione. Soli: potere di seduzione al top, uscirete per il piacere di conoscere le persone nella vita reale. Flirterete tanto per divertirvi ma incontrerete l’amore.

Oroscopo 25 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Lavoro o vita privata, lasciate fuori dalle conversazioni alcune questioni imbarazzanti. Se dovessero comunque emergere, cercate di essere il più possibile obbiettivi. Le vostre idee, i valori stanno subendo un grande cambiamento e qualche conflitto è possibile ma qualunque cosa diranno gli altri andrà ignorata. Amore: in coppia, atmosfera romantica, il dialogo con il partner è dolce e tenero. Avete bisogno di evadere dal quotidiano e la dolce metà è sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: piacevoli opportunità di incontro, i contatti sono numerosi. Sarete sorpresi dall’interesse mostrato da una persona nei vostri confronti.

Oroscopo 25 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un buon momento per introdurre qualche novità nella vostra vita e in questo senso il desiderio di farlo è notevole. Tuttavia, pur essendo molto intraprendenti prima di prendere una decisione radicale riguardo il lavoro o gli affari proteggetevi da eventuali futuri rischi. E’ possibile infatti che non abbiate valutato a fondo la situazione. Amore: in coppia, emozioni tiepide, non farete nulla per rendere romantica la serata. Anzi, in alcuni momenti la presenza del partner potrebbe anche infastidirvi. Andrà meglio domani. Soli: negli affari di cuore è calma piatta, non sono previsti incontri. L’appuntamento con l’amore per oggi è rimandato.

Oroscopo 25 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Meno inclini a capire lo stato d’animo di chi vi circonda e più propensi a mettervi sulla difensiva e ciò potrebbe comportare un malinteso. Se le parole di una persona vi fanno partire in quarta, prima di reagire fermatevi e riflettete. Un approccio più equilibrato e cauto potrebbe rivelare che non è nulla di importante. Amore: in coppia, irritati da alcuni commenti del partner avrete difficoltà a mantenere la calma. Alcuni sapete che sono giustificati ma a ferirvi sarà il modo in cui si esprimerà. Soli: l’amore vi manca ma non al punto di imbarcarvi in una relazione a occhi chiusi. Avete fatto tesoro delle esperienze del passato e rifiuterete un invito.