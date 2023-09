L’oroscopo del 28 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 28 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci durante la mattinata avvertirete momenti di stanchezza, le energie saranno altalenanti. La cosa migliore è rallentare il ritmo, entrare in contatto con le emozioni e l’intuito. Nel pomeriggio sarete più pimpanti, vi troverete nel posto giusto al momento giusto e avrete la possibilità di poter sfruttare un’opportunità. Amore: in coppia, cercate di valorizzare la dolce metà senza ovviamente esagerare. Dovete essere sinceri e non dare l’impressione di essere gli adulatori di turno… Soli: potreste innamorarvi di una persona ma la situazione è complicata: l’altro/a forse è già impegnato/a. Evitate di lanciarvi a capofitto, valutate i pro e i contro.

Oroscopo 28 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Una sana competizione con una persona intelligente e simpatica potrebbe trasformarsi in una lotta di potere tutt’altro che divertente. E a provare gelosia sarete voi! Prima che la situazione diventi seria mettete uno stop con una stretta di mano. Andare avanti non avrebbe senso: uno di voi si sentirà frustrato e svanirà tutto ciò che c’è di positivo. Amore: in coppia, se avete dei dubbi parlatene con il partner. Non nascondetevi dietro false scuse. La dolce metà è comprensiva e una conversazione vi darà le risposte di cui avete bisogno. Passerete una serata super romantica. Soli: l’importante è rispettare ciò che è già presente. Non lanciatevi in fantasie inesistenti. Conquistate e amate ora!

Oroscopo 28 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Grazie all’impegno la lista di cose da fare è breve e potete concedervi una pausa. E’ la giornata perfetta per dedicarvi a un nuovo hobby o pianificare una vacanza oppure approfondire una nuova opportunità di investimento. Non è il giovedì per portare avanti un progetto, ad esempio, ma un momento splendido per dare il via a qualcosa di nuovo. Amore: in coppia, avete sempre tante idee per scacciare la routine nella relazione. Il partner apprezza la vostra energia e l’ entusiasmo. Addio alla noia! Soli: accettate gli inviti e gli incontri odierni, sono autentici e sinceri. Venere in Leone intensifica le emozioni, i sentimenti vanno in crescendo e iniziate a proiettarvi in una nuova storia d’amore.

Oroscopo 28 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nella carriera potrebbero apparire nuove opportunità che risveglieranno la vostra ambizione. Potreste imbattervi in alcune insolite possibilità di progresso che in precedenza non avevate mai preso in considerazione. Su un altro piano: se con un familiare c’è un conflitto latente, è il momento di parlare, di tirare fuori ciò che rappresenta un peso nel cuore. Amore: in coppia, entrambi un po’ scontrosi e le questioni domestiche saranno fonte di conflitto. Ma per fortuna vi renderete conto dell’assurdità della situazione e insieme ne riderete. Soli: una persona conosciuta online vi conquisterà con calma e gentilezza. Passerete dai messaggi su Internet agli sms e infine a una lunga telefonata romantica. Oroscopo 28 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) E’ un giovedì in cui siete dotati di un buon equilibrio come forse non accadeva da tempo. Esaminerete eventuali problemi di lavoro o personali da una nuova prospettiva, il che vi permetterà di trovare più facilmente le soluzioni. Avrete inoltre la possibilità di stringere nuove relazioni che da un punto di vista professionale vi saranno molto utili. Amore: in coppia, di buon umore con il partner trascorrerete una giornata piacevole, soprattutto perché voi sarete accomodanti e la dolce metà non mancherà di notarlo. Soli: la fortuna aiuta gli audaci per cui lanciatevi nella conquista! Con il sorriso che avete oggi negli affari di cuore potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Oroscopo 28 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci nel periodo in cui il Sole è in Bilancia, per oggi occhio a eventuali errori nei conti, evitate investimenti e venditori di fumo. Potrebbero ingannarvi, convincervi a comprare qualcosa che si rivelerà un bidone o non corrisponderà a ciò che vi hanno descritto. Domani potrete fare quello che volete! Amore: in coppia, avrete difficoltà a esprimere chiaramente ciò che provate. Oggi siete un po’ confusi e talvolta anche scortesi. Soli: per oggi preferirete stare per conto vostro, non avete voglia di interagire con una persona che vi corteggia. Sentite che la giornata rischia di essere pesante e complicata e non volete trasmettere questo stato d’animo.

Oroscopo 28 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con l’aspetto Venere-Urano oggi preparatevi a ricevere una sorpresa! Una persona che non vedete da un po’ di tempo vi telefonerà o verrà a trovarvi e il fatto vi stupirà nonché la reazione che avrete! La conversazione sarà molto interessante. Potrebbe anche essere un’opportunità per sanare eventuali contrasti, dei litigi e riprendere a frequentarvi. Amore: in coppia, potreste decidere di mettere da parte gli obblighi e dedicarvi totalmente alla relazione e al partner. Trascorrere dei momenti a due vi permetterà di stabilire un’atmosfera calda e complice. Soli: Marte nel vostro segno rappresenta un invito a prendere l’iniziativa. Il colpo di fulmine è assicurato. Il cuore batterà forte.

Oroscopo 28 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci decuplica il vostro già elevato intuito. In particolare nel lavoro prenderete le decisioni giuste o proporrete buone idee che il boss sarà pronto a concretizzare. Sul fronte denaro, la tendenza odierna è quella di godervi la vita – meglio senza spendere una fortuna – e perché no?! Preoccuparsi costantemente dei soldi è fonte di stress. Amore: in coppia, romantici, cercherete di compiacere il partner in vari modi. Vi farete carico delle piccole preoccupazioni quotidiane e la dolce metà si chiederà come farebbe senza di voi. Soli: incontro con una persona in grado di esaudire il vostro desiderio di avere una storia. E in effetti darete il via a una relazione romantica.

Oroscopo 28 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Anche se il vostro segno privilegia la libertà, con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci oggi cercate di dedicare del tempo alle persone care, ovvero familiari e amici cari. Trascorrere del tempo con loro farà bene a voi e a loro! È anche un ottimo momento per abbellire la casa aggiungendo qualcosa che la trasformerà nel vostro rifugio di benessere e bellezza. Amore: in coppia, in assenza di un buon dialogo, qualsiasi relazione è destinata ad avere delle difficoltà. Per evitare ciò, assicuratevi di riprendere il filo della complicità con il partner! Soli: è del tutto impossibile e forse lo sapete, riaprire una storia del passato, anche recente. E’ tempo di pensare al futuro: via il vecchio e avanti il nuovo!

Oroscopo 28 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci odierna sosta nel vostro settore della comunicazione e aggiunge tenerezza alle vostre interazioni. Una conversazione con un amico, un fratello o un collega potrebbe iniziare in modo casuale e poi trasformarsi in una chiacchierata emotivamente coinvolgente. Lasciatevi andare, aprite il cuore e andate oltre le formalità. Amore: in coppia, fatevi reciprocamente del bene: prendete cura l’uno dell’altro. Queste attenzioni sono preziosi gioielli d’amore da indossare a contatto con la pelle. Nessuno ve li ruberà. Soli: volendo potete cambiare la situazione affettiva: accettate una proposta oppure fate in modo che un flirt vada avanti in modo più concreto.

Oroscopo 28 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni vi spingono a interagire più del solito con amici e familiari. La presenza di Venere in Leone, indica inoltre che sarete più disposti a scendere a dei compromessi e persino a mettere i bisogni delle persone care al di sopra dei vostri. Per tutto il fine settimana il pianeta sarà in dissonanza con Urano: potrebbe arrivare un invito a sorpresa. Amore: in coppia, i pianeti favoriscono il dialogo e la complicità. Nessuna nuvola sulla relazione e svilupperete progetti a due da concretizzare nel giro di poco tempo. Soli: una persona incontrata di recente vi ammira, vi corteggerà con dolcezza e gentilezza. Sarete molto intrigati al punto che vorrete approfondire la conoscenza.

Oroscopo 28 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Anche se avete parecchi impegni, con la congiunzione Luna-Nettuno nel vostro segno potreste avere difficoltà a trovare la concentrazione. Tuttavia la dissonanza Venere-Urano potrebbe illuminare la giornata ed essere d’aiuto a rimanere con i piedi per terra. In ogni caso, sarebbe saggio rallentare il ritmo e quando possibile delegate qualche compito. Amore: in coppia, farete di tutto per essere sulla stessa lunghezza d’onda del partner. Anche se doveste avere dei punti di vista diversi, alla fine troverete un accordo. Soli: incontri numerosi, con persone interessanti. In ogni caso con una potrebbe essere amore a prima vista! Occhi aperti, dunque, e non esitate a comunicare un po’ di più.