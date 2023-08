L’oroscopo del 30 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 30 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se in mente avete un’idea che vi consentirebbe di guadagnare denaro extra, cercate di concretizzarla. Vi permetterà di dare il via a un’attività secondaria completamente nuova che funzionerà alla grande! Su un altro piano: potreste finalmente decidere di mollare o modificare un’abitudine malsana o chiudere una relazione negativa. Amore: in coppia, la dolce metà cercherà di riportare la calma in casa, ma la vostra impazienza sarà irritante e scatenerà delle tensioni. Datevi una calmata! Soli: in conflitto tra il desiderio di uscire e quello di stare per conto vostro. La cosa migliore, con lo stato d’animo odierno, è annullare gli appuntamenti. Le nuove conoscenze aspetteranno il loro turno.

Oroscopo 30 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

I prossimi mesi rappresentano un’opportunità per consolidare le situazioni di lavoro o personali. E’ in atto una rivoluzione interiore e cambierete la vostra mentalità riguardo a questioni o aree fondamentali della vostra vita. Il che avrà un innegabile, potente impatto. Potreste emergere da questa fase come una persona totalmente diversa. Amore: in coppia, è una giornata un po’ tesa, la tentazione sarà quella di provocare il partner. La minima parola sbagliata vi irriterà e non riuscirete a tacere. Attenzione alle conseguenze. Soli: non è un mercoledì favorevole agli incontri. Senza rendervene conto vi svalutate.

Oroscopo 30 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il mese di agosto per voi si conclude in modo estremamente positivo. Gli ultimi sei mesi non sono stati facili ma finalmente il vostro duro impegno sarà ampiamente riconosciuto! C’è la concreta possibilità di raggiungere uno dei vostri obbiettivi e proverete un benefico senso di realizzazione. La prossima mossa: decidere cosa fare dopo. Amore: in coppia, i progetti con il partner evolvono alla velocità della luce, non vi aspettavate una svolta del genere. La giornata vi regala piccoli piaceri che condividete con la dolce metà. Soli: anche se la solitudine vi pesa, vi direte che c’è di peggio. Stare in compagnia degli amici oggi sarà la vostra priorità.

Oroscopo 30 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fate attenzione alle persone con cui siete coinvolti nel lavoro o negli affari. Il desiderio di ottenere ciò che desiderate è così forte che rischiate di ignorare alcuni campanelli d’allarme. Ultimamente vi siete concentrati eccessivamente sulla gratificazione immediata e dovete invece puntare a ottenere il successo pensando al futuro. Amore: in coppia, deciderete di unire armonia e svago. È un’idea che piacerà al partner, anche se per ciascuno di voi l’indipendenza è essenziale. Troverete il modo di organizzarvi rispettando lo spazio di entrambi. State facendo progressi. Soli: la vostra vita sentimentale oggi prende una svolta inaspettata. Potrebbe nascere una storia, ritrovate la speranza e il gusto dell’amore.

Oroscopo 30 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Se vi troverete di fronte a decisioni riguardanti la carriera, i vostri obbiettivi, ora sarete meno impulsivi. Sia chiaro, sarete comunque disposti ad accogliere nuove opportunità ma meno propensi a fare una rivoluzione seguendo l’impulso del momento. In ogni caso potrebbe esserci un’interessante opportunità di guadagno e dovete acchiapparla. Amore: in coppia, le parole potrebbero prendere il sopravvento sui pensieri e rischiate di partire in quarta per delle sciocchezze. La comunicazione con il partner sarà senza dubbio difficile. Soli: incontri o appuntamenti, oggi le cose non andranno per il verso giusto. Sfruttate il tempo libero facendo qualcosa che vi piace, per conto vostro.

Oroscopo 30 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Riguardo a un accordo fatto di recente con una persona potreste avere dei dubbi. Non sta accadendo ciò che desideravate e ora vi chiederete se abbiate commesso un errore. E’ inutile sperare che l’altro faccia un cambiamento per soddisfare le vostre esigenze, per cui cercate di trarre il meglio dalla situazione senza rammaricarvi. Amore: in coppia, la sensazione di volervi liberare di alcuni ostacoli potrebbe spingervi a prendere decisioni impulsive. Attenzione ai colpi di testa! Soli: un incontro d’amore può arrivare per caso, quando meno ve l’aspettate. Apritevi a questa sorprendente, ma deliziosa eventualità.

Oroscopo 30 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Pronti a difendere i vostri principi e restando fermi sulle vostre posizioni potreste irritare una o due persone. Infischiatevene: non potete cambiare le vostre idee solo per accontentare qualcun altro. Se penseranno che siete egoisti, pazienza sarà un loro problema. Nei prossimi giorni, quando necessario, fate tutto di testa vostra. Ne vale la pena. Amore: in coppia, è una giornata originale, tranquilli in modo positivo: forse il partner ha in serbo per voi una bella e romantica sorpresa! Soli: uscite, sorridete, esibite il fascino! Non si sa mai, un incontro sorprendente potrebbe cambiare la vostra vita.

Oroscopo 30 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In caso di incontro con una persona che non conoscete, cercate di andare oltre le apparenze. Le persone spesso sono diverse da come si mostrano esteriormente. Prima di arrivare a qualsiasi conclusione, dovete frequentarla, capire chi è e cosa potrebbe aggiungere di positivo alla vostra vita. Offrite rispetto e un po’ del vostro tempo. Amore: in coppia, siete entrambi appagati, le conversazioni sono all’insegna della sincerità. Siete pronti a dimenticare qualche mancanza della dolce metà. Soli: la vita sentimentale è in cima alle vostre priorità. Oggi, un incontro d’amore inaspettato vi regalerà gioia. Siete pronti ad accogliere le novità.

Oroscopo 30 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

È ora di sintonizzarvi sul vostro ritmo e seguirlo. In questo momento potreste sentirvi un po’ a disagio a vivere nella routine personale o di lavoro e ciò spingervi a cercare nuove opportunità per garantirvi uno stile di vita in linea con il vostro modo di essere più autentico. Potreste dover fare un po’ di tentativi ma alla fine ci riuscirete. Amore: in coppia, piccole tensioni ma solo perché il partner non è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Cercate di esprimervi chiaramente. Soli: volete stare per conto vostro ed è comprensibile ma non c’è bisogno di essere poco gentili con chi vi corteggia e lancia un invito.

Oroscopo 30 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

È vero che le amicizie hanno un ruolo importante nella nostra vita ma non dovete fissarvi troppo sul numero di relazioni. E una questione di qualità, non di quantità. Non ha senso pensare che se non fate parte di una cerchia allargata non avete il supporto necessario. Ciò di cui avete veramente bisogno è qualcuno disposto ad ascoltare e non giudichi. Amore: in coppia, alcuni sbalzi d’umore potrebbero avere ripercussioni sulla relazione. Capita a tutti di avere una brutta giornata per cui ditelo e basta. Oppure impegnate le energie in una corsa all’aria aperta. Soli: siete all’inizio di una nuova storia, lo sentite. Non abbiate fretta, muovetevi passo dopo passo.

Oroscopo 30 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze ed è in dissonanza con il Sole in Vergine: a preoccuparvi o rendervi addirittura ansiosi potrebbe essere una questione di denaro. Potrebbe riguardare una spesa importante o un progetto da portare a termine oppure l’entrata di una somma che state aspettando. Amore: in coppia, evitate di prendere tutto troppo sul serio e riuscirete a mantenere la complicità con il partner, a trascorrere dolci momenti che fanno bene al cuore. Soli: tramite i social o per caso, potreste ritrovare un ex o un/a conoscente. Volete andare a vedere cosa accadrà? Fate bene ma bando a idee fantasiose. Piedi per terra.

Oroscopo 30 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Saturno nel vostro segno, l’umore oggi non è al top ma vi riprenderete rapidamente grazie alle parole sagge di un amico o di un familiare. In ogni caso, qualunque sia il problema – anche di tipo legale – che state affrontando in questo momento tenete presente che presto arriverà un consistente aiuto. Amore: in coppia, i vostri sbalzi d’umore possono portare a qualche discussione o accentuare un’atmosfera già tesa. Calma… Soli: non siete dell’umore giusto per conquistare. non volete coinvolgervi eccessivamente in una relazione. Domani andrà meglio.